Pubblicazione: 29 novembre alle 09:00

Per molto tempo, il terzo capitolo della saga cinematografica di Dune è stato identificato con il titolo Messia di Dune, lo stesso del secondo romanzo del ciclo letterario di Frank Herbert. Quando Warner Bros. ha annunciato ufficialmente che il film si sarebbe intitolato Dune – Parte Tre, molti appassionati si sono interrogati sulle ragioni di questa scelta. A poche settimane dall'uscita nelle sale, Denis Villeneuve ha finalmente spiegato il motivo del cambiamento, confermando che dietro la decisione si nasconde una precisa volontà artistica, strettamente legata alle differenze tra il libro e la sua trasposizione cinematografica.

Nel corso di un'intervista concessa a TIME, il regista canadese ha affrontato. Seoffriva materiale sufficiente per realizzare due kolossal, il secondo presenta caratteristiche narrative molto differenti. Pubblicato nel 1969,dedica ampio spazio agli intrighi politici, alle conversazioni tra i personaggi e alle conseguenze dell'ascesa al potere di Paul Atreides.

La natura prevalentemente intimista del romanzo ha spinto Villeneuve a ripensare diversi passaggi della storia per sfruttare le possibilità espressive del grande schermo. Emblematico è il caso della sequenza iniziale del lungometraggio, una battaglia della durata di circa 15 minuti che nel libro viene descritta attraverso una sola frase. L'entità delle modifiche apportate durante la scrittura della sceneggiatura ha convinto il regista che mantenere il titolo del romanzo avrebbe creato aspettative difficili da soddisfare. “Sarebbe stato disonesto chiamare il film Messia di Dune”, ha spiegato Villeneuve, sottolineando quanto la sua interpretazione del materiale originale sia libera.

Dune, fonte: Warner Bros.

Le differenze tra le due opere affondano però le proprie radici già nel precedente capitolo cinematografico. Una delle decisioni più discusse di Dune – Parte Due riguardava infatti il destino di Chani, interpretata da Zendaya. Mentre nei romanzi il personaggio conserva la propria fedeltà a Paul, il regista ha scelto di conferirle una maggiore autonomia, rendendola una figura critica nei confronti delle ambizioni politiche e religiose del protagonista. Una scelta che risponde a uno dei temi fondamentali della produzione letteraria di Frank Herbert: la pericolosità dell'affidarsi ciecamente a leader carismatici.

Dune: Parte 3, fonte: Warner Bros.

Lo stesso scrittoreanche per contrastare l'interpretazione eccessivamente eroica che parte dei lettori aveva dato adopo la pubblicazione del primo romanzo.ha dunque preferito anticipare questa riflessione, trasformandola in uno dei fili conduttori della sua trilogia cinematografica. Lepotrebbero inevitabilmente dividere gli appassionati dei libri. D'altronde, il ciclo letterario di Herbert affronta una quantità di tematiche che difficilmenteattraverso tre lungometraggi.

Villeneuve ha scelto di privilegiare soprattutto l'influenza delle Bene Gesserit e il rapporto tra religione e potere, lasciando maggiormente in secondo piano altri aspetti dell'universo narrativo. Dune – Parte Tre sarà ambientato quasi vent'anni dopo gli eventi del precedente capitolo, con Paul Atreides ormai costretto a confrontarsi con le conseguenze delle proprie decisioni. Accanto a Timothée Chalamet e Zendaya torneranno Rebecca Ferguson, Florence Pugh e Javier Bardem, mentre tra le principali novità del cast figura Robert Pattinson.

Il lungometraggio arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre 2026, ponendo fine a un percorso artistico che ha impegnato Villeneuve per quasi un decennio. Sebbene i romanzi di Frank Herbert offrano materiale per numerosi altri adattamenti, il cineasta canadese considera ormai conclusa la propria esperienza su Arrakis. Il terzo capitolo rappresenterà dunque la conclusione della sua personale interpretazione della parabola di Paul Atreides, anche a costo di allontanarsi ulteriormente dalle pagine dello scrittore.