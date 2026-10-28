Dune – Parte Tre, il trailer finale svela una sorpresa inaspettata: la storia sarà diversa dai romanzi?

Pubblicazione: 28 ottobre alle 10:00

Il destino di Paul Atreides sta per compiersi e questa volta il nemico più pericoloso potrebbe essere proprio l'uomo che un tempo avrebbe dovuto salvare Arrakis. Warner Bros. Pictures ha pubblicato il trailer finale di Dune – Parte Tre, l'attesissimo capitolo conclusivo della trilogia cinematografica diretta da Denis Villeneuve, offrendo uno sguardo particolarmente intenso sulla trasformazione del protagonista interpretato da Timothée Chalamet. Le nuove immagini anticipano battaglie spettacolari, tradimenti e un conflitto personale destinato a cambiare per sempre il rapporto tra Paul e Chani.

Il film, che arriverà nei cinema italiani, riprenderà la storia quasi vent'anni dopo gli eventi di Dune – Parte Due., alla guida di un dominio che si estende su migliaia di mondi. La vittoria ottenuta contro i suoi nemici, tuttavia, ha avuto conseguenze devastanti e il potere conquistato sembra averlo trasformato proprio. Il nuovo trailer mette immediatamente in evidenza questa evoluzione, mostrando. Le sue visioni del futuro non gli offrono più le certezze di un tempo, mentre una cospirazione minaccia di distruggere l'Impero dall'interno.

Al centro degli intrighi sembra esserci anche Chani, interpretata ancora una volta da Zendaya, il cui rapporto con Paul era entrato profondamente in crisi nel finale del secondo film. Le nuove sequenze suggeriscono che la distanza tra i due non sia stata colmata dal trascorrere degli anni e che la loro relazione rappresenterà uno degli elementi emotivi più importanti della conclusione. In una delle scene più significative, Paul si confronta con la principessa Irulan, interpretata da Florence Pugh, cercando di ottenere informazioni sulla cospirazione. Il suo atteggiamento è ben diverso da quello del giovane protagonista conosciuto nel primo capitolo, a conferma di quanto il potere abbia cambiato il suo modo di agire.

Ma il trailer nasconde anche una sorpresa particolarmente importante per chi conosce i romanzi di Frank Herbert. Le immagini mostrano infatti Leto II e Ghanima, i figli gemelli di Paul e Chani, interpretati rispettivamente da Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke. I due personaggi appaiono già cresciuti, un dettaglio che suggerisce una significativa rielaborazione della cronologia narrativa rispetto a quella raccontata in Messia di Dune. Nel romanzo originale, infatti, la nascita dei gemelli rappresenta uno degli eventi cruciali della parte conclusiva della storia e la scelta di mostrarli già cresciuti nel materiale promozionale del film, lascia intuire che Villeneuve abbia deciso di modificare alcuni passaggi dell'opera letteraria.

Non è ancora chiaro quanto queste, ma la presenza dei due personaggi potrebbe assumere un'importanza decisiva nella conclusione della trilogia. Le novità non finiscono qui, visto che il trailer offre anche nuove immagini di, personaggio destinato a svolgere un ruolo fondamentale negli intrighi contro Paul. L'attore entra così in un cast che comprende alcuni dei nomi più importanti del cinema contemporaneo. Torna inoltre, che interpreterà una nuova versione di, personaggio la cui presenza rappresenta uno degli elementi più interessanti dell'adattamento di

Accanto a lui ritroveremo Rebecca Ferguson, Javier Bardem e Charlotte Rampling, mentre Anya Taylor-Joy avrà un ruolo più importante nei panni di Alia Atreides, la sorella di Paul. Proprio Alia compare in alcune delle immagini più inquietanti del trailer, che sembrano anticipare un capitolo decisamente più oscuro rispetto ai precedenti. Denis Villeneuve ha già spiegato che Dune – Parte Tre avrà un'impostazione differente dai primi due film, avvicinandosi maggiormente a un thriller politico e psicologico, pur mantenendo la spettacolarità che ha reso celebre la saga.

Le nuove sequenze sembrano confermare questa direzione ed accanto alle battaglie, alle gigantesche creature del deserto e agli scontri per il controllo dell'Impero, emerge infatti una storia costruita attorno alle conseguenze del potere e al prezzo che Paul è costretto a pagare per le proprie scelte. Particolarmente significativo è anche il rapporto con Chani. Il trailer suggerisce che la donna potrebbe trovarsi dalla parte opposta rispetto all'uomo che ama, mentre Paul sembra ormai consapevole di essere diventato il simbolo di un sistema contro il quale un tempo aveva combattuto.

Non mancano momenti più intimi, compreso un abbraccio tra i due protagonisti che lascia intuire quanto il loro legame sarà importante nella parte conclusiva del racconto., anche se l'universo creato da Frank Herbert comprende numerosi altri romanzi e storie ancora inesplorate sul grande schermo. Il regista torna dietro la macchina da presa e firma la sceneggiatura insieme a, mentre Hans Zimmer si occupa nuovamente della colonna sonora.

L'appuntamento è fissato per il 16 dicembre 2026, quando il pubblico italiano potrà finalmente scoprire come si concluderà il viaggio di Paul Atreides. Il trailer finale, intanto, lascia una domanda particolarmente inquietante: dopo aver conquistato il potere assoluto, trasformandosi in una sorta di dittatore moderno, Paul riuscirà a salvare le persone che ama oppure sarà proprio il suo Impero a distruggerle?