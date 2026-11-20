Pubblicazione: 20 novembre alle 14:26

La corsa dell'Italia verso gli Oscar 2027 ha trovato un alleato inaspettato e di peso massimo. Dwayne Johnson, l'uomo che da anni domina i botteghini globali con la sua presenza fisica e il suo carisma da ex campione di wrestling, ha deciso di spendere il suo capitale simbolico per sostenere un film italiano. Il 18 novembre, al Chaplin Theater dell'agenzia William Morris Endeavor a Beverly Hills, Johnson ha introdotto la proiezione de L'Estranea di Paolo Strippoli, il thriller psicologico scelto per rappresentare l'Italia nella categoria miglior film internazionale. Davanti a critici, votanti dei Golden Globes, dei Critics Choice Awards e dell'Academy, oltre ai rappresentanti delle istituzioni italiane presenti a Los Angeles, The Rock ha parlato a braccio, con un'intensità che raramente si vede in questi eventi promozionali.

"È un film profondo, ipnotico. L'ho visto due volte di seguito, tanto mi ha colpito. I film che lasciano il segno sono quelli che costringono lo spettatore a mettersi davanti a uno specchio, a scoprire qualcosa di sé. Paolo è un cineasta raro, unico, dotato di una sensibilità artistica speciale. Sono orgoglioso di lui e voglio che arrivi fino in fondo". - Dwayne Johnson

L'entusiasmo non si è fermato alla prima visione.e i due hanno parlato per quasi un'ora.il precedente lavoro del regista pugliese,. Un'ammissione rara per chi vive immerso nel sistema hollywoodiano, dove il tempo è denaro e le ore di sonno sono sacre.Dall'altra parte del palco, visibilmente emozionato,: "Ti sono davvero grato per questa presentazione. È un sogno essere introdotto da una leggenda come te. Grazie per le tue parole. Sono emozionato e nervoso allo stesso tempo. Spero che vi divertiate con questo film, che sa essere crudele, ma a volte lo è anche la vita".

L'Estranea, distribuito internazionalmente con il titolo The Spiral, è un thriller dalle atmosfere horror che ha già fatto parlare di sé alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, dove è stato presentato in concorso. Nelle sale italiane dall'8 ottobre, il film è interpretato da un cast che mescola talento consolidato e nuove energie: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Valeria Bruni Tedeschi e Adriano Giannini.



