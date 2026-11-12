L'estranea conquista Hollywood: arriva il remake dell'horror italiano che sta raccogliendo grandi consensi

Pubblicazione: 12 novembre alle 21:02

Il cinema horror italiano continua ad attirare l'attenzione di Hollywood, e questa volta al centro dell'interesse c'è uno dei film più discussi degli ultimi mesi. New Line Cinema ha acquisito i diritti per realizzare un remake in lingua inglese di L'estranea, il thriller soprannaturale diretto da Paolo Strippoli, conosciuto a livello internazionale con il titolo The Spiral. Un'operazione importante, che conferma il crescente interesse dell'industria americana per il cinema di genere italiano e arriva in un momento particolarmente significativo per il regista.

Secondo quanto riportato da Deadline,si è assicurata non soltanto i diritti per un nuovo adattamento, ma anche quelli per distribuire il film originale, tra cui Stati Uniti e Canada. L'accordo comprende inoltre Hong Kong, Indonesia, Malesia, Filippine, Taiwan, Thailandia e Vietnam, ampliando ulteriormente la presenza della produzione italiana al di fuori dei confini nazionali. L'operazione è stata conclusa attraverso, società francese che si occupa delle vendite internazionali del film. Per il momento, gli sceneggiatori o gli eventuali protagonisti della versione americana,

Il remake rappresenta quindi un progetto ancora nelle sue prime fasi, mentre il lungometraggio originale è già pronto a raggiungere il pubblico statunitense attraverso una distribuzione cinematografica. L'interesse di Hollywood non si limita però all'acquisizione dei diritti. Anche Jason Blum, fondatore di Blumhouse e tra i produttori più influenti del cinema horror contemporaneo, ha espresso pubblicamente il proprio entusiasmo per The Spiral, riservando parole particolarmente importanti al lavoro di Paolo Strippoli.

What a film…easily one of this year’s best! Dynamite execution from Paolo. Watch The Spiral as soon as you’re able. https://t.co/g1vdPmWZYp — Jason Blum (@jason_blum) November 12, 2026

“Che film… senza dubbio uno dei migliori di quest'anno! Un lavoro esplosivo da parte di Paolo. Guardate The Spiral appena ne avete la possibilità”, ha dichiarato Blum, invitando il pubblico a recuperare il lungometraggio. Un riconoscimento significativo, soprattutto considerando che Blumhouse è la casa di produzione dietro alcuni dei più grandi successi horror degli ultimi anni, da Paranormal Activity a Insidious, passando per M3GAN e Black Phone. Le sue parole dimostrano quanto il film italiano sia riuscito ad attirare l'attenzione anche di personalità di primo piano dell'industria americana.

La notizia assume un significato ancora più importante. Presentato in concorso alla, il film è stato successivamente selezionato per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027 nella categoria Miglior film internazionale. La candidatura italiana, ma rappresenta un riconoscimento significativo per un'opera che utilizza gli strumenti del cinema horror per raccontare una vicenda familiare attraversata da segreti, sensi di colpa e conseguenze devastanti.

Al centro della storia troviamo Anna, interpretata da Jasmine Trinca, una donna che si presenta improvvisamente nell'appartamento della figlia Alice, interpretata da Romana Maggiora Vergano, per confessarle una verità rimasta nascosta per vent'anni. Quando Alice era ancora una bambina, un terribile incidente aveva rischiato di comprometterne per sempre la vita. Disperata, Anna aveva stretto un patto con una figura misteriosa, convinta di poter salvare la figlia da un destino drammatico. Quella decisione, però, aveva dato origine a una successione di eventi sempre più inquietanti, trasformando quello che sembrava un gesto d'amore in una condanna destinata a perseguitare l'intera famiglia.

L'estranea, fonte: 01 Distribution

Nel cast figurano anche Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, quest'ultima nei panni della misteriosa figura legata al patto soprannaturale. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Paolo Strippoli insieme a Salvatore De Chirico. Il film, una coproduzione tra Italia, Francia e Belgio, è stato realizzato da Propaganda Italia con Rai Cinema e Dinamo Film, insieme alle società internazionali coinvolte nel progetto. Nelle sale italiane è arrivato l'8 ottobre 2026, distribuito da 01 Distribution.

Il percorso internazionale era però cominciato già durante la stagione dei festival. Dopo, all'interno della sezione Midnight Madness, tradizionalmente dedicata alle produzioni di genere più particolari e sorprendenti. La circolazione del film non si è fermata qui. Le Pacte ha infatti concluso numerosi accordi di distribuzione in Europa, Asia e altri mercati, confermando come la produzione abbia attirato un interesse

Tra i territori coinvolti figurano Regno Unito e Irlanda, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Polonia, Portogallo, Grecia, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Anche i risultati commerciali italiani contribuiscono a spiegare l'attenzione internazionale. Secondo i dati Cinetel riportati dalla stampa di settore, il film aveva superato i 480.000 spettatori e raccolto circa 3,49 milioni di euro entro il 10 novembre, un risultato significativo per una produzione che intreccia dramma psicologico e suggestioni horror. Per Paolo Strippoli si tratta di un nuovo passaggio importante in una carriera costruita attraverso un rapporto molto personale con il cinema di genere.

L'estranea, fonte: 01 Distribution

Il regista si era già fatto conoscere con A Classic Horror Story, realizzato insieme a Roberto De Feo e distribuito da Netflix nel 2021, per poi dirigere Piove e La valle dei sorrisi. Opere differenti, accomunate dalla volontà di utilizzare l'orrore per esplorare paure, tensioni sociali e fragilità umane. Durante una recente tappa a New York, dove ha presentato L'estranea nell'ambito delle iniziative legate alla sua promozione internazionale, Strippoli ha ribadito quanto il cinema di genere rappresenti per lui uno strumento capace di superare i confini culturali.

L'interesse di New Line Cinema sembra confermare questa visione. La società americana vanta infatti una lunga tradizione nel cinema horror, avendo contribuito al successo di, diventati punti di riferimento per gli appassionati del genere. Resta naturalmente da capire. Una nuova versione potrebbe mantenere l'ambientazione e le caratteristiche dell'opera originale oppure reinterpretarne la vicenda attraverso, ma al momento non sono emersi dettagli sufficienti per stabilire quali saranno le intenzioni creative del progetto.

La certezza è che L'estranea avrà una seconda vita a Hollywood, mentre il film originale si prepara a raggiungere nuove sale internazionali e a proseguire il proprio percorso verso gli Oscar. Un risultato che rappresenta un'ulteriore conferma delle possibilità del cinema horror italiano contemporaneo, capace di attirare l'attenzione di una delle società più importanti dell'industria cinematografica americana attraverso una storia profondamente legata alle ossessioni e alle contraddizioni della famiglia.