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Dynamic Duo è stato rinviato di diversi mesi, ma la nuova data di Call of Duty non passa inosservata

Warner Bros. rinvia Dynamic Duo di quasi tre mesi: il film DC su Dick Grayson e Jason Todd arriverà a settembre 2028, mentre nella vecchia data c'è Call of Duty.

di Alberto Rossi
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Bisognerà aspettare un po' più del previsto per vedere Dick Grayson e Jason Todd insieme sul grande schermo. Warner Bros. ha infatti deciso di spostare l'uscita di Dynamic Duo, l'ambizioso film animato prodotto da DC Studios e Matt Reeves che racconterà una storia decisamente particolare legata ai due Robin più famosi di Batman. Il film non arriverà più nelle sale il 30 giugno 2028, come annunciato inizialmente. La nuova data fissata da Warner Bros. è il 22 settembre 2028, con uno slittamento di quasi tre mesi.

Non si tratta quindi di uno dei rinvii più pesanti visti negli ultimi anni in casa DC, ma la scelta è comunque interessante, soprattutto considerando ciò che sta accadendo intorno al vecchio slot occupato dal film. Secondo Deadline, Warner Bros. ritiene infatti che settembre possa offrire a Dynamic Duo una posizione particolarmente favorevole, permettendo al film di intercettare un pubblico molto ampio che va dai più giovani fino agli studenti universitari. Una scelta che sembra dunque avere soprattutto ragioni commerciali, piuttosto che essere legata a eventuali problemi durante la produzione.

C'è però un'altra curiosità. Proprio il 30 giugno 2028, data precedentemente occupata da Dynamic Duo, è attualmente previsto anche il film di Call of Duty. Questo rende inevitabilmente interessante il cambio di calendario, anche se non ci sono indicazioni ufficiali secondo cui Warner Bros. abbia deciso di spostare Dynamic Duo proprio per evitare lo scontro. Deadline precisa inoltre che le modifiche apportate allo slate non sarebbero legate alla prevista operazione tra Warner Bros. e Paramount.

Call of Duty, fonte: Activision

Dynamic Duo resta comunque uno dei progetti più insoliti tra quelli attualmente in lavorazione nell'universo DC. Il film racconterà la storia di Dick Grayson e Jason Todd, due personaggi che i lettori dei fumetti conoscono soprattutto per essere diventati, in momenti differenti, Robin. Questa volta, però, la loro relazione verrà esplorata partendo da molto prima. I due vengono infatti descritti come amici d'infanzia le cui vite finiranno per prendere strade molto diverse. Dick si avvicinerà a Bruce Wayne e al mondo di Batman, mentre Jason verrà attirato verso un percorso decisamente più oscuro.

Ma è soprattutto dal punto di vista visivo che Dynamic Duo promette qualcosa di diverso rispetto agli altri film DC. Il progetto è diretto da Arthur Mintz, cofondatore dello studio Swaybox, e utilizzerà una tecnica ibrida che combina animazione digitale, modellini, elementi realizzati fisicamente e grandi pupazzi. Il risultato è stato mostrato per la prima volta durante il Festival di Annecy 2026 e, stando alle descrizioni di chi ha visto il materiale, dovrebbe avere un'identità visiva molto distante dall'animazione tradizionale.

Anche Gotham City verrà costruita seguendo questa filosofia. Swaybox ha spiegato di voler realizzare una versione della città particolarmente vasta e dettagliata, sfruttando proprio la combinazione tra elementi fisici e computer grafica. Dietro il progetto ci sono inoltre nomi piuttosto importanti. Matt Reeves, regista di The Batman, figura tra i produttori attraverso la sua 6th & Idaho, insieme ai responsabili dei DC Studios James Gunn e Peter Safran.

Questo non significa però che Dynamic Duo sarà collegato all'universo di The Batman. Il progetto viene sviluppato come una storia autonoma e non va quindi confuso né con la saga cinematografica di Reeves né con il Batman destinato prima o poi a debuttare nel DC Universe principale con The Brave and the Bold. Nel frattempo sarebbero già circolati anche alcuni nomi per il cast vocale. Secondo indiscrezioni ancora non confermate ufficialmente, Mason Thames sarebbe stato scelto per Jason Todd e Logan Kim per Dick Grayson, mentre Marsai Martin sarebbe in corsa per Barbara Gordon. Anche Chris Pine è stato accostato al progetto per prestare la voce a Batman.

Per ora, però, questi nomi rimangono nel territorio dei rumor e Warner Bros. non ha ancora annunciato ufficialmente il cast. La certezza riguarda invece il calendario: Dynamic Duo arriverà nelle sale il 22 settembre 2028. Un'attesa leggermente più lunga, dunque, per uno dei progetti DC più particolari dei prossimi anni insieme a The Batman 2 (anche lui rinviato), che proverà a raccontare Dick Grayson e Jason Todd in un modo molto diverso da quello a cui cinema e animazione ci hanno abituati.

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