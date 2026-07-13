È morta Wai Ching Ho, l'attrice che ha reso Madame Gao uno dei villain più iconici di Daredevil

Pubblicazione: 13 luglio alle 08:30

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Wai Ching Ho, attrice hongkonghese naturalizzata americana che si è spenta all'età di 82 anni. A dare la notizia è stato Peter Shinkoda, suo collega sul set della prima stagione di Daredevil, attraverso un toccante post su Instagram in cui ha scritto: "Ho appena perso qualcuno di molto speciale per me. Era una delle più in gamba". Le cause del decesso non sono state rese note nei tributi condivisi dai colleghi e dagli amici.

Nata aha costruito una carriera eccellente che ha attraversato più di sei decenni, spaziando tra cinema, televisione e teatro. Per il grande pubblico internazionale, il suo nome resterà indissolubilmente legato al personaggio di, la misteriosa e potentissima criminale dell'universo Marvel Netflix. Apparsa per la prima volta nella, il suo personaggio si è rivelato uno dei villain più enigmatici e memorabili dell'intero catalogo delle serie Marvel prodotte per la piattaforma di streaming.

Madame Gao non era una semplice antagonista e nella prima stagione di Daredevil, la vediamo orchestrare traffici illegali a Hell's Kitchen al fianco di figure come Wilson Fisk (il Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio), Nobu Yoshioka e i fratelli russi Vladimir e Anatoly Ranskahov. Mentre questi personaggi vengono uno dopo l'altro sconfitti o uccisi da Matt Murdock o dalle circostanze, Madame Gao si distingue per la sua capacità di sopravvivere, sfuggendo alla giustizia con un'astuzia quasi soprannaturale.

Il personaggio torna infatti in Iron Fist e The Defenders, dove viene rivelato il suo ruolo di leader nella Mano, l'antica e sinistra organizzazione criminale che costituisce uno dei pilastri narrativi dell'universo Marvel Netflix. Anche dopo la battaglia finale di The Defenders, dove la Mano viene definitivamente sconfitta, il corpo di Madame Gao non viene mai mostrato esplicitamente, alimentando per anni la speculazione tra i fan sulla sua possibile sopravvivenza. Questa ambiguità ha contribuito a renderla un personaggio ancora più affascinante e misterioso.

Con il ritorno dell'universo Daredevil attraverso la serie Disney+, le speranze di rivedere Madame Gao si erano riaccese. Le foto rubate dal set che confermavano il ritorno dinella, insieme alle apparizioni di, sembravano aprire la porta a una ricongiunzione più ampia dei personaggi delle serie Netflix. Ma adesso, con la scomparsa di, quella possibilità svanisce definitivamente, lasciando un vuoto nel cuore dei fan.

Ma ridurre la carriera di Wai Ching Ho al solo ruolo di Madame Gao sarebbe profondamente ingiusto nei confronti di un'artista che ha dimostrato una versatilità straordinaria. Nel 2022, ha prestato la sua voce alla nonna Wu in Turning Red della Pixar, il film che ha ricevuto la candidatura agli Oscar come miglior film d'animazione e che vanta un eccellente 95 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Un salto dall'oscurità criminale di Hell's Kitchen alla tenerezza familiare di un racconto d'animazione che testimonia la sua capacità di abitare registri completamente diversi.

Il suo curriculum televisivo è un catalogo impressionante di alcune delle serie più amate della TV americana: Law & Order nelle sue varie incarnazioni (Criminal Intent, Special Victims Unit, Organized Crime), Orange is the New Black, Fresh Off the Boat, The Good Cop, New Amsterdam e Only Murders in the Building. Sul grande schermo ha recitato in Flight of the Conchords, The Sorcerer's Apprentice e Hustlers, dimostrando una presenza scenica capace di adattarsi a commedie, thriller e drammi.

Ma per chi conosceva davvero il suo talento, era sul palcoscenico che Wai Ching Ho raggiungeva le vette più alte. Mahira Kakkar, che ha recitato al suo fianco nella produzione di Enrico VI della National Asian American Theatre Company, l'ha ricordata su Instagram definendo la sua interpretazione di Re Lear "avvincente" e descrivendola come "un pilastro", "un essere umano straordinario" e "un'artista straordinaria". Le sue credenziali teatrali includono produzioni come Endlings, Snow in Midsummer e Pearl's Beauty Salon, spettacoli che hanno contribuito a dare voce alla comunità asiatico-americana nel panorama teatrale statunitense.

Peter Shinkoda, che interpretava Nobu nella prima stagione di Daredevil, ha condiviso un secondo post ancora più toccante:

"Non ti dimenticherò mai. Ho imparato ogni minuto da te quando eravamo insieme sul set e fuori. Ci rivedremo, amica mia. Eri bellissima". - Peter Shinkoda

La scomparsa di Wai Ching Ho arriva mentre i Marvel Studios sono al lavoro sulla terza stagione di Daredevil: Rinascita, che riporterà ancora una volta al centro della scena il mondo costruito dalle storiche serie Netflix. Negli ultimi mesi, il ritorno di personaggi come Elektra, Jessica Jones, Luke Cage e Danny Rand aveva alimentato le speranze dei fan di rivedere anche Madame Gao, uno dei pochi grandi antagonisti il cui destino non era mai stato chiarito definitivamente. Quel desiderio, oggi, resterà inevitabilmente irrealizzato. Rimane però l'eredità di un personaggio che, con il suo carisma silenzioso e la sua inquietante presenza, ha contribuito a rendere indimenticabile una delle stagioni più amate dell'universo televisivo Marvel.