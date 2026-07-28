Ecco il trailer ufficiale di Jumanji Open World: torna il franchise da 1,7 miliardi

Pubblicazione: 29 luglio alle 00:46

I tamburi di Jumanji sono pronti a risuonare per l'ultima volta. Sony Pictures ha pubblicato il primo attesissimo trailer di Jumanji: Open World, terzo e conclusivo capitolo del fortunato reboot cinematografico che ha saputo reinventare un grande classico degli anni '90 trasformandolo in una delle franchigie più redditizie del cinema contemporaneo.

Il ritorno del cast e una formula vincente da 1,7 miliardi

Il film segna il ricongiungimento del formidabile quartetto protagonista composto dapronti a rivestire i panni dei rispettivi avatar digitali per un’avventura finale che promette di alzare ulteriormente l'asticella della commedia d'azione.

Dopo il successo straordinario di Jumanji: Benvenuti nella giungla (2017) e del sequel Jumanji: The Next Level (2019) — capaci di incassare complessivamente oltre 1,7 miliardi di dollari nei botteghini di tutto il mondo —, la produzione scommette nuovamente sugli elementi che hanno decretato la fortuna del brand: la dinamica degli scambi di corpo, l'umorismo slapstick e spettacolari sequenze d'azione.

Alla regia torna saldamente Jake Kasdan, già alla guida dei primi due capitoli, che ha firmato la sceneggiatura a quattro mani con Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. Oltre al gruppo principale, il cast vedrà il ritorno di volti amati come Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Lamorne Morris e Rhys Darby, a cui si affiancano i nuovi innesti Dan Hildebrand e Jack Jewkes.

L'operazione, partita quasi un decennio fa come omaggio e modernizzazione del cult del 1995 interpretato dall'indimenticabile Robin Williams , si chiude così completando la transizione dal celebre gioco da tavolo al mondo dei videogame di nuova generazione.

Inizialmente programmato per la prima metà di dicembre, il debutto in sala di Jumanji: Open World è stato strategicamente riposizionato nel pieno del periodo natalizio. Una mossa commerciale precisa che inserisce la pellicola in una delle finestre distributive più competitive degli ultimi anni.

L'arrivo nelle sale della commedia targata Sony avverrà infatti a pochi giorni di distanza dal debutto di colossi annunciati come Dune: Parte 3 e Avengers: Doomsday, in quello che gli addetti ai lavori e gli appassionati hanno già ribattezzato lo scontro del "Dunesday".