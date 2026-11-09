Elena Sofia Ricci a Verissimo: "Stavo finendo paralizzata, ma dovevo finire la serie tv"

Pubblicazione: 09 novembre alle 13:33

C'è un confine sottile tra dedizione professionale e autodistruzione. Elena Sofia Ricci ha scoperto dove si trova quel confine nel modo più duro possibile: rischiando la vita. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l'attrice ha raccontato per la prima volta pubblicamente una vicenda che risale al 2021, un episodio che ha rappresentato un punto di svolta nella sua esistenza e nel suo rapporto con il lavoro.





“io la sento come se fosse una parte della mia vita e della mia famiglia lei mi tocca la pancia mi tocca dentro” questa bellissime parole di franci chillemi per elena sofia ricci 😭😭😭 le amo #verissimo https://t.co/E50Z0QZ2xE — •LP• 🫧 caramé (@isorrisidiem) November 8, 2026

"Io ero abituata a lavorare qualsiasi cosa accadesse", ha esordito Elena Sofia Ricci, prima di addentrarsi in un racconto che ha lasciato senza parole il pubblico in studio.gravissimoche stava progressivamente compromettendo la sua capacità di movimento. "Stavo finendo paralizzata, ma dovevo finire la serie".che caratterizza molti professionisti italiani: tutti elementi che. "Obbligavo il mio neurochirurgo a trovare una soluzione per farmi finire il set, lui mi diceva che ero una pazza", ha confessato. Una definizione, quella del medico, che oggi Elena Sofia Ricci riconosce come assolutamente appropriata.

La strategia adottata per resistere fino all'ultima scena è stata semplice: farmaci. "Mi sono imbottita di tutti i farmaci possibili", ha ammesso senza giri di parole. L'ultimo giorno di riprese rappresenta il culmine di questa discesa agli inferi: "Sono arrivata sul set che ero gialla. Avevo un'infezione in corso". Un'immagine che dice tutto sulla gravità della situazione, un corpo che stava cedendo visibilmente ma che continuava a essere spinto oltre ogni limite ragionevole.





"Mi sono fatta parecchie domande, è stato come un punto di non ritorno. Mi sono fatta un mese con tre flebo al giorno, poi sono guarita, mi sono operata alla schiena e ora sto bene. Io stavo mettendo avanti tutto a me stessa, anche la mia salute. È stato un punto di non ritorno". - Elena Sofia Ricci

. Ma la storia non finisce qui, perché il prezzo della scelta di rimandare l'intervento chirurgico necessario si è rivelato ancora più alto del previsto. "Per non bloccare la serie non mi sono operata come avrei dovuto e mi sono procurata tre ascessi al fegato. Stavo andando incontro a un importante attacco di setticemia".

Elena Sofia Ricci, protagonista di fiction amatissime come Che Dio ci aiuti, oggi sta bene. Ha superato il grave problema alla schiena, è guarita dalle complicazioni al fegato, ha ripreso la sua carriera, nonostante questo non sia stato l'unico trauma di cui ha parlato nelle scorse settimane. Ma porta con sé un'esperienza che ha ridefinito la scala delle sue priorità, una cicatrice invisibile che le ricorda ogni giorno che nessun lavoro, per quanto importante, può valere più della salute e della vita stessa.