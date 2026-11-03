Elettra Lamborghini, come sta oggi? Nuovi problemi di salute, ma resta vivo il sogno di Sanremo 2027

Pubblicazione: 03 novembre alle 09:15

Dietro il sorriso e l'energia con cui ha conquistato il pubblico televisivo si nasconde un periodo particolarmente difficile. Elettra Lamborghini continua a fare i conti con alcuni problemi di salute che, secondo quanto raccontato dalla stessa cantante, stanno influenzando profondamente la sua quotidianità e, dopo aver confessato di convivere da mesi con disturbi fisici che sembrano peggiorare, l'artista è tornata ad aggiornare i propri follower attraverso Instagram, mostrando un nuovo problema che si aggiunge a quelli già descritti nelle scorse settimane.

E questa volta, nonostante la preoccupazione,, condividendo una battuta diche sembra riassumere perfettamente il suo stato d'animo. Mae che cosa sappiamo realmente delle sue condizioni di salute? L'ultimo aggiornamento è arrivato lunedì 2 novembre 2026, quando la cantante ha pubblicato una storia Instagram nella quale mostrava un evidente arrossamento sulla pancia, vicino ai tatuaggi e ai piercing. Un nuovo episodio che, accompagnate da alcune emoji. “Per non farci mancare niente”.

Come riportato da TGcom24 e La Gazzetta dello Sport, la fotografia mostrava uno sfogo cutaneo nella parte centrale dell'addome. Non sono però state comunicate le cause dell'arrossamento, né è stato chiarito se possa essere collegato agli altri problemi fisici raccontati dall'artista. Poco dopo, Elettra ha condiviso anche un video tratto da una vecchia partecipazione di Ornella Vanoni a Che tempo che fa, nel quale la cantante scomparsa pronunciava una battuta particolarmente ironica: “Non so se arrivo a Natale”.

Lamborghini ha accompagnato il filmato con un commento che racconta quanto gli ultimi mesi siano stati complicati: “Il mio mood degli ultimi mesi”. Un modo per sdrammatizzare una situazione che, tuttavia, la stessa artista aveva descritto pochi giorni prima come particolarmente difficile da affrontare. Il 25 ottobre, infatti, Elettra Lamborghini aveva deciso di parlare apertamente dei problemi fisici che la accompagnano da tempo, rispondendo alle numerose domande ricevute dai follower.

Diversi utenti avevano notato un cambiamento nel suo comportamento, osservando come apparisse meno vivace rispetto al passato. Una differenza che la cantante ha riconosciuto, spiegando di non attraversare un periodo sereno. “So che molti di voi l'hanno notato perché sono meno spumeggiante rispetto a prima e vi ringrazio dei vostri messaggi”, aveva scritto attraverso Instagram. Subito dopo aveva raccontato di trovarsi alle: “Purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare”.

Una confessione che aveva suscitato numerosi messaggi di sostegno, soprattutto considerando l'immagine solitamente allegra e ironica dell'artista, ma le conseguenze dei disturbi non riguarderebbero soltanto il suo benessere fisico. Lamborghini aveva infatti spiegato che la situazione sta avendo ripercussioni anche sull'umore e sulla propria serenità. “Ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente. Sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di camuffarlo”, aveva aggiunto.

Nonostante le difficoltà, la cantante ha continuato a partecipare ai propri impegni professionali, tra cui quello di giudice di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Un'attività che, secondo quanto raccontato dall'artista, sta diventando sempre più faticosa da conciliare con i problemi di salute. Lamborghini ha infatti ammesso di aver preso più volte in considerazione la possibilità di fermarsi, rinunciando agli appuntamenti già programmati.

“Non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni, come ho fatto da dicembre in poi, ma ho preso i miei impegni e cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile”. - Elettra Lamborghini

Parole che evidenziano il desiderio di rispettare gli impegni assunti, pur riconoscendo la necessità di prestare maggiore attenzione al proprio benessere. Ma? La cantante non ha comunicato alcuna diagnosi specifica, preferendo mantenere riservati gli aspetti più personali delle proprie condizioni di salute. Ha tuttavia raccontato alcuni episodi, mostrando anche un particolare sistema utilizzato per monitorarli. Attraverso Instagram, infatti, ha condiviso l'immagine di una nota sul telefono nella quale aveva cominciato ad

Il documento riportava un titolo dal tono ironico, “Giorni in cui sto male”, accompagnato dall'emoji di una bara. Tra il 20 e il 24 ottobre, Elettra aveva registrato diversi episodi di malessere: gastrite, mal di pancia, crampi addominali, un leggero mal di testa e alcune sensazioni insolite avvertite al risveglio. Una serie di disturbi che l'ha spinta a osservare con maggiore attenzione il proprio stato fisico. “Sono arrivata al punto di fare un diario dei rari giorni in cui sto bene, ho iniziato ieri”, aveva spiegato, raccontando di voler monitorare una situazione che considera anomala.

Le informazioni condivise, tuttavia, non permettono di stabilire quale sia la causa dei sintomi, né se i diversi episodi abbiano un'origine comune. Nel corso del 2026, Lamborghini aveva già affrontato altri problemi fisici e ad aprile, per esempio, era stata costretta a recarsi al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una violenta cistite, che aveva rischiato di compromettere la sua partecipazione al programma Canzonissima. Nonostante il malessere, l'artista era riuscita a rispettare l'appuntamento televisivo, spiegando di aver voluto mantenere l'impegno anche per il pubblico più giovane che la segue.

Un altro episodio recente aveva riguardato il suo viso,per intervenire su alcune imperfezioni cutanee. In quell'occasione, Elettra aveva raccontato che le macchie erano comparse dopo aver assunto una pillola anticoncezionale per cercare di alleviare i dolori mestruali. Si tratta comunque di situazioni differenti, che non possono essere automaticamente ricondotte ai disturbi descritti nelle ultime settimane.

A sostenerla durante questo periodo c'è anche il marito Afrojack, il DJ e produttore musicale olandese con cui è sposata dal 2020. La coppia ha sempre condiviso un rapporto caratterizzato da grande complicità, pur mantenendo una certa riservatezza sugli aspetti più personali della propria quotidianità. Intanto, i nuovi aggiornamenti pubblicati sui social continuano ad attirare l'attenzione dei follower, soprattutto dopo la decisione della cantante di condividere apertamente le difficoltà affrontate negli ultimi mesi. Ed è proprio da questa esperienza che Elettra ha voluto ricavare anche una riflessione più generale, invitando le persone a non giudicare gli altri soltanto dalle apparenze.

“Questo mi ricorda di cercare di essere gentile, perché non sai mai a cosa sta andando incontro qualcuno”, aveva scritto. Al momento non ci sono ulteriori informazioni mediche ufficiali sulle sue condizioni, mentre l'ultimo sfogo cutaneo mostrato il 2 novembre rappresenta un nuovo episodio raccontato pubblicamente dall'artista, senza che ne sia stata precisata l'origine. Elettra Lamborghini continua quindi ad affrontare questo periodo cercando di conservare l'ironia che l'ha sempre contraddistinta, ma senza nascondere quanto le difficoltà fisiche stiano incidendo sulla sua vita.