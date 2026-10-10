Elisa Isoardi, bufera a Bar Centrale: le scuse dopo il caso del toto-morti fanno discutere

Pubblicazione: 10 ottobre alle 16:07

Elisa Isoardi rompe il silenzio dopo le polemiche esplose sui social per una foto pubblicata durante il lavoro negli studi di Bar Centrale. La conduttrice di Rai 1 ha affidato a Instagram un messaggio di scuse, ammettendo di aver vissuto ore particolarmente difficili dopo la diffusione dell’immagine che ha attirato l’attenzione del pubblico. Al centro della vicenda, una lavagna con un elenco di personaggi famosi e un gioco di pronostici sulla morte, ribattezzato online “totomorti”.

Una storia che, in poche ore, ha trasformato un contenuto apparentemente leggero, condiviso dietro le quinte di un programma televisivo, in un caso mediatico. A finirein un contesto legato alla televisione pubblica. La conduttrice ha scelto di intervenire direttamente, raccontando il peso emotivo delle critiche ricevute. Nel suo messaggio ha parlato di una notte insonne e di molte lacrime, spiegando di essere sinceramente dispiaciuta per quanto accaduto.

Isoardi ha riconosciuto che l’episodio ha finito per mancare involontariamente di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana. Ha inoltre ricordato come la rapidità con cui vengono pubblicati i contenuti sui social possa favorire errori e situazioni difficili da gestire una volta che immagini e screenshot iniziano a circolare. La conduttrice ha precisato che l’elenco non era stato preparato da lei, ma ha comunque deciso di assumersi la responsabilità dell’accaduto.

Una presa di posizione che punta a distinguere la paternità materiale della lavagna dalla responsabilità legata alla diffusione dell’immagine. Tutto è iniziato con una storia Instagram condivisa da Elisa Isoardi, accompagnata da una didascalia dedicata a un momento di pausa durante la preparazione del programma. Sullo sfondo, però, era visibile una lavagna con 22 nomi di personaggi noti, accompagnati dalle rispettive età. Tra le persone indicate comparivano figure del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura e delle istituzioni. Nell'elenco erano presenti, tra gli altri, Lino Banfi, Renzo Arbore, Sophia Loren, Mina e Liliana Segre.

Elisa Isoardi scuse social-foto Istagram

A rendere ancora più delicata la situazione era la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accanto al cui nome compariva una frase che ha suscitato ulteriori reazioni. La storia è stata successivamente rimossa, ma gli screenshot avevano già iniziato a circolare online. Da quelche hanno giudicato il contenuto irrispettoso e di cattivo gusto.

Dopo aver pubblicato le proprie scuse, Isoardi è tornata al consueto appuntamento con Bar Centrale. Durante la trasmissione non ha affrontato direttamente la vicenda, limitandosi a una battuta rivolta a Gigi Marzullo, che aveva osservato come apparisse in forma. La risposta della conduttrice, con un riferimento ironico alla qualità del suo sonno, ha lasciato intuire il momento complicato appena attraversato, prima di proseguire regolarmente con il programma.

La vicenda riporta l'attenzione sul rapporto tra televisione e social network, dove anche un contenuto pubblicato senza intenzioni polemiche può assumere rapidamente una dimensione diversa da quella iniziale. Nel caso di Elisa Isoardi, le scuse sono arrivate insieme alla volontà di voltare pagina e continuare il lavoro in Rai. Resta il tema della responsabilità editoriale nell'era della condivisione immediata: quando un'immagine esce dal contesto in cui è stata realizzata, il significato può cambiare e le conseguenze diventare difficili da controllare.