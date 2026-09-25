Elodie avrebbe diffidato Megan Ria prima del Grande Fratello Vip: il retroscena dietro il suo silenzio

Pubblicazione: 25 settembre alle 08:30

Il “gossip becero” che Megan Ria aveva provato a chiudere appena entrata al Grande Fratello Vip potrebbe nascondere un retroscena decisamente più complicato. A una settimana dall'inizio del reality, Selvaggia Lucarelli sostiene che Elodie avrebbe diffidato la ballerina prima del suo ingresso nella Casa, chiedendole attraverso i propri legali di non parlare di lei e della compagna Franceska Nuredini.

Un'indiscrezione destinata inevitabilmente a far discutere, ma sulla quale è necessario utilizzare il condizionale, visto che al momentonon ha confermato pubblicamente l'invio della diffida, il documento non è stato reso pubblico e. La ricostruzione arriva da, che ha dedicato alla vicenda la sua newsletter del 24 settembre. La storia parte in realtà da molto più lontano., attuale compagna di, si conoscono da quando avevano circa 14 anni e hanno condiviso una lunga amicizia, oltre a lavorare entrambe nel corpo di ballo della cantante.

Proprio quel rapporto era tornato sotto i riflettori quando Elodie aveva smesso di seguire Megan sui social, alimentando inevitabilmente domande e indiscrezioni. Il caso era arrivato direttamente nella prima puntata del Grande Fratello Vip. Prima ancora che Megan varcasse la porta rossa, Lucarelli le aveva chiesto perché Elodie avesse smesso improvvisamente di seguirla. La ballerina aveva immediatamente escluso qualsiasi relazione sentimentale con Franceska, parlando invece di una «bellissima amicizia», per poi spiegare di non aver mai compreso fino in fondo cosa fosse successo con Elodie.

Megan aveva però messo subito un limite molto netto alla conversazione: non voleva che la sua esperienza al Grande Fratello Vip ruotasse intorno a quella vicenda e aveva definito quelle indiscrezioni «gossip beceri». Una risposta alla quale Lucarelli aveva replicato ironicamente ricordandole di essere entrata proprio in un reality show. Nei giorni successivi Megan era tornata sull'argomento parlando con Marina La Rosa e Jonathan Kashanian.

Aveva raccontato di conoscere Franceska dall'adolescenza e aveva spiegato anche l'origine di: un fotografo le aveva immortalate mentre si scambiavano un bacio a stampo, ma secondo Megan tra loro non ci sarebbe mai stato alcun rapporto sentimentale. La ballerina aveva inoltre ammesso disi fosse infastidita nei suoi confronti. Quanto aaveva spiegato di comprendere il suo allontanamento perché oggi sarebbe molto coinvolta sentimentalmente nella relazione con la cantante.

Nonostante tutto, aveva espresso gratitudine nei confronti della stessa Elodie per quanto fatto per lei sul piano professionale e personale. Adesso, però, Selvaggia Lucarelli aggiunge un tassello completamente nuovo. Secondo quanto raccontato dalla giornalista, prima dell'ingresso di Megan al Grande Fratello Vip avrebbe cominciato a circolare la voce di un intervento dei legali di Elodie, preoccupata che la partecipazione della ballerina al reality potesse riportare al centro dell'attenzione il rapporto con Franceska e quanto accaduto in passato.

Logo del Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Lucarelli si domanda quindi se proprio questa presunta iniziativa legale possa contribuire a spiegare la prudenza mostrata da Megan quando le viene chiesto di parlare della vicenda. È un'ipotesi della giornalista, non qualcosa confermato dalla concorrente. Ed è proprio su questo punto che Lucarelli muove la sua critica a Elodie. Nella newsletter riconosce alla cantante il diritto di difendere la propria privacy e, naturalmente, di intervenire qualora venissero diffuse ricostruzioni che considera false. Allo stesso tempo, contesta l'eventuale scelta di ricorrere agli avvocati per impedire a Megan di raccontare una vicenda della quale, secondo la sua ricostruzione, anche la ballerina avrebbe fatto parte.

La situazione diventa ancora più delicata perchéhanno ormai, mostrandosi insieme anche sui social. Secondo il ragionamento di, questo non significa naturalmente rinunciare alla, ma rende più difficile tracciare il confine tra ciò che appartiene esclusivamente alla sfera privata e una storia che ha coinvolto anche altre persone. Per ora, però, resta soprattutto una grande incognita. Non sappiamo esattamente, quali argomenti riguarderebbe o quali richieste sarebbero state rivolte a Megan.

E soprattutto non è arrivata una conferma pubblica da Elodie. Una cosa, invece, è già successa: quella storia che Megan Ria aveva provato a lasciare fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip è tornata prepotentemente dentro al reality. E questa volta, più del presunto gossip su lei e Franceska, a far discutere è il motivo per cui Megan potrebbe non voler – o poter – raccontare tutto. Intanto, quella di Megan non è l'unica vicenda che sta facendo discutere nelle ultime ore al Grande Fratello Vip. La Casa ha infatti perso uno dei suoi concorrenti: Simone Annicchiarico è stato squalificato dopo una parola sfuggitagli in diretta, una decisione che ha immediatamente acceso la polemica sui social, dove diversi utenti hanno contestato la severità del provvedimento.