Elon Musk investe un miliardo in Skydance: dietro l'accordo potrebbe nascondersi un piano molto più grande

Pubblicazione: 26 ottobre alle 15:44

Elon Musk ha appena investito circa 1 miliardo di dollari in Skydance, la casa di produzione cinematografica controllata da David Ellison, figlio del fondatore di Oracle Larry Ellison. L'operazione, che arriva in un momento cruciale per l'industria dell'intrattenimento, rappresenta molto più di una semplice iniezione di capitale: potrebbe segnare l'inizio di una partnership strategica tra il magnate della tecnologia e una delle dinastie più potenti della Silicon Valley.

Iron man 2 - Marvel Studios

L'investimento di Muskpiù o menoin cui altri investitori di Skydance, tra cui Laurene Powell Jobs (membro del consiglio di amministrazione), hannoLa mossa arriva dopo che Semafor aveva anticipato a settembre cheproprio un investimento azionarioNon una speculazione casuale, madietro le quinte mentre l'azienda cercava modi per tagliare i costi e rilanciare il proprio valore in borsa.

Le ragioni di questo matrimonio tra tech e entertainment affondano le radici in legami personali consolidati da anni. Larry Ellison e Musk non sono semplici conoscenti: sono alleati di lungo corso. Nel 2022, quando Musk acquisì Twitter (oggi X) per portarlo nel privato, Larry Ellison mise sul piatto 1 miliardo di dollari. Prima ancora, nel 2018, Ellison aveva investito in Tesla, sedendo per anni nel consiglio di amministrazione della casa automobilistica. Musk stesso ha pubblicamente elogiato gli Ellison e Skydance in diverse occasioni, alimentando speculazioni su una collaborazione più ampia.

Ma cosa c'entra Starlink, la rete satellitare in orbita bassa di Musk, con Hollywood? Secondo John Malone, leggendario magnate del settore via cavo intervenuto martedì al Paley Center, la risposta potrebbe essere dietro l'angolo.

"Dovrà riprogettare tutti quei canali e capire come trasformarli in streaming piuttosto che restare televisione lineare tradizionale. Penso che ci sia un accordo in arrivo. Chi ha aiutato Elon a finanziare Twitter? Larry Ellison. Come ha fatto Larry Ellison a trovare parte dei soldi per creare Skydance? Azioni Tesla. E non mi stupirebbe affatto se molto presto vedessimo un annuncio". -John Malone a Semafor

The Big Bang Theory - CBS

L'accordo, in realtà,Malone parlava. David Ellison, che ha recentemente reclutato Ynon Kreiz (ex CEO di Mattel) come co-amministratore delegato, può ora contare sul capitale di Musk per rafforzare gli sforzi di razionalizzazione dei costi e innovazione tecnologica dell'azienda.

Ed è qui che le competenze di Musk potrebbero fare la differenza. Starlink, la sua costellazione di satelliti, potrebbe fornire l'infrastruttura per distribuire contenuti in streaming anche nelle aree più remote del pianeta, bypassando i tradizionali provider di banda larga. Una partnership tra Skydance e Starlink potrebbe ridefinire il modo in cui i contenuti vengono consegnati agli spettatori, specialmente in mercati emergenti dove l'accesso a internet ad alta velocità è ancora limitato.

Larry Ellison ha personalmente garantito oltre 40 miliardi di dollari del finanziamento azionario per l'acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount. Sono cifre che fanno girare la testa, ma che dimostrano quanto la famiglia Ellison creda in questo progetto. L'arrivo di Musk con il suo miliardo non è solo un aiuto finanziario: è un segnale al mercato che alcuni dei nomi più importanti della tecnologia globale vedono un futuro nell'intrattenimento, a patto di ripensarlo da zero.

Musk - Bleecker Street Media LLC

L'investimento arrivaper l'industria dell'intrattenimento.basati sulla televisione lineare, mentrecontinuae a erodere i margini. Paramount, dopo aver acquisito Warner Bros., si trova a gestireche comprende studi cinematografici storici, reti televisive, servizi di streaming e librerie di contenuti valutate miliardi. La sfida è trasformare questi asset, tecnologicamente avanzata e profittevole.

David Ellison stava valutando diversi potenziali investitori facoltosi prima di chiudere con Musk. La scelta è ricaduta su chi, oltre ai soldi, porta connessioni, visione tecnologica e la capacità di pensare in grande. Molto grande. Dalle auto elettriche ai razzi, dai tunnel sotterranei ai social network, Musk ha sempre dimostrato di non accontentarsi dello status quo. Ora porta la stessa mentalità dirompente nell'industria dell'intrattenimento. Resta da vedere come si svilupperà questa partnership. Ma se la storia insegna qualcosa, è che quando Musk e gli Ellison uniscono le forze, le conseguenze tendono a essere tutt'altro che ordinarie.