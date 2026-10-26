Elon Musk sfida Christopher Nolan con la sua Odissea creata dall'IA: il primo video è già virale

Pubblicazione: 26 ottobre alle 08:30

Elon Musk fa sul serio e la sua sfida a Christopher Nolan entra in una nuova fase. Dopo aver promesso un adattamento dell'Odissea di Omero realizzato interamente attraverso l'intelligenza artificiale, l'imprenditore ha finalmente mostrato un primo risultato concreto. L'account ufficiale di Grok Imagine ha infatti pubblicato un episodio di circa sette minuti dedicato al celebre poema greco, offrendo un primo assaggio di quello che dovrebbe diventare un progetto decisamente più ambizioso. Un esperimento che riaccende il dibattito sull'utilizzo dell'IA nel cinema e che arriva a pochi mesi dalle polemiche sollevate dallo stesso Musk contro il kolossal diretto da Nolan.

Il video è stato condiviso su X nelle scorse ore attraverso il profilo ufficiale di, lo strumento di generazione di immagini e video sviluppato da. La pubblicazione rappresenta il, ma soprattutto il primo passo concreto dopo l'annuncio con cuiaveva promesso di realizzare un intero lungometraggio utilizzando l'intelligenza artificiale. A luglio, infatti, l'imprenditore aveva dichiarato cheavrebbe prodotto entro la fine del 2026, descrivendolo come un adattamento storicamente accurato e fedele all'opera di Omero.

Una promessa che aveva immediatamente attirato l'attenzione del pubblico, anche perché arrivata nel pieno delle discussioni sul film di Christopher Nolan. Adesso, a distanza di tre mesi, qualcosa si è effettivamente mosso. Nello specifico, il primo episodio dura poco più di sette minuti e mostra una versione dell'epopea di Ulisse costruita attraverso immagini generate con l'intelligenza artificiale. Le sequenze presentano un'atmosfera cupa, con paesaggi dominati dal mare, navi pronte a salpare e personaggi che richiamano i protagonisti del racconto omerico. Tra i momenti mostrati compaiono Ulisse, Penelope e il giovane Telemaco, insieme ai preparativi per la partenza verso Troia.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

Una delle immagini più significative riguarda un piccolo cavallo di legno, che Penelope consegna al marito prima della sua partenza, richiamando uno degli episodi più conosciuti della mitologia greca. Il video alterna momenti familiari, preparativi militari e scene di battaglia, cercando di restituire la dimensione epica del racconto attraverso un'estetica che richiama le grandi produzioni cinematografiche, ma c'è un dettaglio importante da chiarire. Non si tratta ancora del lungometraggio promesso da Elon Musk. Il materiale pubblicato viene infatti presentato ufficialmente come il primo episodio di una serie, senza indicazioni precise sul numero delle puntate previste o sulla durata complessiva del progetto.

Non è stato inoltre chiarito se questi episodi costituiranno progressivamente il film annunciato a. La distinzione non è secondaria, considerando cheaveva parlato esplicitamente di un lungometraggio completo entro la fine dell'anno. La pubblicazione del primo episodio, ma non permette ancora di stabilire se la promessa iniziale verrà mantenuta nei tempi annunciati. Un altro aspetto interessante riguarda le persone coinvolte nella realizzazione del video. Nel messaggio pubblicato su X, Grok Imagine ha attribuito la collaborazione creativa a. Il progetto, dunque, non viene presentato semplicemente come il risultato di un'lasciata a lavorare autonomamente, ma come una produzione nella quale intervengono anche figure creative umane.

Un elemento particolarmente importante nel dibattito sulle potenzialità dell'IA applicata al cinema. Realizzare singole immagini o brevi sequenze attraverso strumenti generativi è infatti una cosa; costruire un racconto audiovisivo coerente, con personaggi riconoscibili, continuità narrativa e un ritmo capace di sostenere un intero lungometraggio, rappresenta una sfida molto più complessa. Ed è proprio su questo terreno che l'esperimento di Musk potrebbe essere osservato con maggiore attenzione nei prossimi mesi, ma perché Elon Musk ha deciso di realizzare una propria versione dell'Odissea? Per comprendere l'origine del progetto bisogna tornare alle polemiche che hanno accompagnato il film di Christopher Nolan.

Elon Musk, fonte: YouTube

L'adattamento cinematografico del regista britannico, interpretato da Matt Damon nel ruolo di Ulisse, è arrivato nelle sale nel luglio 2026, conquistando rapidamente l'attenzione del pubblico internazionale. Il cast comprende anche Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya e Lupita Nyong'o. Proprio alcune scelte relative agli interpreti avevano provocato le critiche di Musk, che nei mesi precedenti all'uscita aveva contestato pubblicamente il coinvolgimento di determinati attori. In particolare, l'imprenditore aveva attaccato Nolan per la scelta di Lupita Nyong'o, sostenendo che il regista avesse sacrificato la fedeltà all'opera originale per ragioni legate alla rappresentazione.

Le sue dichiarazioni avevano alimentato una discussione particolarmente accesa, coinvolgendo anche altri interpreti del film.aveva inoltre criticato il coinvolgimento di, che nell'adattamento di Nolan interpreta Sinone. Le polemiche non avevano però impedito al film di ottenere un importante successo commerciale e, secondo i dati diffusi dopo l'uscita,aveva incassato circanel primo fine settimana a livello mondiale, confermando il forte interesse del pubblico per una nuova trasposizione del poema. È in questo contesto che Musk aveva annunciato la propria alternativa realizzata con Grok Imagine. L'obiettivo dichiarato era quello di proporre un adattamento fedele a Omero, anche se l'espressione "storicamente accurato" aveva sollevato qualche interrogativo.

L'Odissea, del resto, è un poema epico che intreccia elementi legati al mondo antico con creature mitologiche, divinità e avvenimenti soprannaturali. Parlare di accuratezza storica, quindi, non significa necessariamente poter ricostruire eventi realmente accaduti, ma richiede di chiarire quali aspetti del racconto si intendano rappresentare con maggiore fedeltà. Ed è una questione che il primo episodio non sembra ancora risolvere definitivamente. Nel frattempo, anche il mondo del cinema ha reagito alle dichiarazioni dell'imprenditore. Tra le risposte più dure era arrivata quella di Scott Derrickson, regista di Doctor Strange e The Black Phone, che aveva criticato pubblicamente Musk dopo l'annuncio del progetto.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Le sue parole avevano evidenziato quanto la questione fosse ormai andata oltre il confronto tra due differenti interpretazioni dell'Odissea, trasformandosi in una discussione più ampia sul rapporto tra tecnologia, creatività e cinema. Il nuovo video riporta inevitabilmente al centro proprio questo interrogativo. L'intelligenza artificiale può davvero realizzare un film capace di competere con una grande produzione cinematografica tradizionale? Il primo episodio dell'Odissea di Grok Imagine rappresenta un tentativo concreto di esplorare questa possibilità, ma sette minuti non bastano ancora per rispondere.