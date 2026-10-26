Elon Musk sfida Christopher Nolan con la sua Odissea creata dall'IA: il primo video è già virale
Elon Musk presenta il primo episodio dell'Odissea realizzata con Grok Imagine. Il video dura sette minuti e riaccende la sfida con Christopher Nolan.
Elon Musk fa sul serio e la sua sfida a Christopher Nolan entra in una nuova fase. Dopo aver promesso un adattamento dell'Odissea di Omero realizzato interamente attraverso l'intelligenza artificiale, l'imprenditore ha finalmente mostrato un primo risultato concreto. L'account ufficiale di Grok Imagine ha infatti pubblicato un episodio di circa sette minuti dedicato al celebre poema greco, offrendo un primo assaggio di quello che dovrebbe diventare un progetto decisamente più ambizioso. Un esperimento che riaccende il dibattito sull'utilizzo dell'IA nel cinema e che arriva a pochi mesi dalle polemiche sollevate dallo stesso Musk contro il kolossal diretto da Nolan.
Una promessa che aveva immediatamente attirato l'attenzione del pubblico, anche perché arrivata nel pieno delle discussioni sul film di Christopher Nolan. Adesso, a distanza di tre mesi, qualcosa si è effettivamente mosso. Nello specifico, il primo episodio dura poco più di sette minuti e mostra una versione dell'epopea di Ulisse costruita attraverso immagini generate con l'intelligenza artificiale. Le sequenze presentano un'atmosfera cupa, con paesaggi dominati dal mare, navi pronte a salpare e personaggi che richiamano i protagonisti del racconto omerico. Tra i momenti mostrati compaiono Ulisse, Penelope e il giovane Telemaco, insieme ai preparativi per la partenza verso Troia.
Una delle immagini più significative riguarda un piccolo cavallo di legno, che Penelope consegna al marito prima della sua partenza, richiamando uno degli episodi più conosciuti della mitologia greca. Il video alterna momenti familiari, preparativi militari e scene di battaglia, cercando di restituire la dimensione epica del racconto attraverso un'estetica che richiama le grandi produzioni cinematografiche, ma c'è un dettaglio importante da chiarire. Non si tratta ancora del lungometraggio promesso da Elon Musk. Il materiale pubblicato viene infatti presentato ufficialmente come il primo episodio di una serie, senza indicazioni precise sul numero delle puntate previste o sulla durata complessiva del progetto.
Un elemento particolarmente importante nel dibattito sulle potenzialità dell'IA applicata al cinema. Realizzare singole immagini o brevi sequenze attraverso strumenti generativi è infatti una cosa; costruire un racconto audiovisivo coerente, con personaggi riconoscibili, continuità narrativa e un ritmo capace di sostenere un intero lungometraggio, rappresenta una sfida molto più complessa. Ed è proprio su questo terreno che l'esperimento di Musk potrebbe essere osservato con maggiore attenzione nei prossimi mesi, ma perché Elon Musk ha deciso di realizzare una propria versione dell'Odissea? Per comprendere l'origine del progetto bisogna tornare alle polemiche che hanno accompagnato il film di Christopher Nolan.
L'adattamento cinematografico del regista britannico, interpretato da Matt Damon nel ruolo di Ulisse, è arrivato nelle sale nel luglio 2026, conquistando rapidamente l'attenzione del pubblico internazionale. Il cast comprende anche Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya e Lupita Nyong'o. Proprio alcune scelte relative agli interpreti avevano provocato le critiche di Musk, che nei mesi precedenti all'uscita aveva contestato pubblicamente il coinvolgimento di determinati attori. In particolare, l'imprenditore aveva attaccato Nolan per la scelta di Lupita Nyong'o, sostenendo che il regista avesse sacrificato la fedeltà all'opera originale per ragioni legate alla rappresentazione.
L'Odissea, del resto, è un poema epico che intreccia elementi legati al mondo antico con creature mitologiche, divinità e avvenimenti soprannaturali. Parlare di accuratezza storica, quindi, non significa necessariamente poter ricostruire eventi realmente accaduti, ma richiede di chiarire quali aspetti del racconto si intendano rappresentare con maggiore fedeltà. Ed è una questione che il primo episodio non sembra ancora risolvere definitivamente. Nel frattempo, anche il mondo del cinema ha reagito alle dichiarazioni dell'imprenditore. Tra le risposte più dure era arrivata quella di Scott Derrickson, regista di Doctor Strange e The Black Phone, che aveva criticato pubblicamente Musk dopo l'annuncio del progetto.
Le sue parole avevano evidenziato quanto la questione fosse ormai andata oltre il confronto tra due differenti interpretazioni dell'Odissea, trasformandosi in una discussione più ampia sul rapporto tra tecnologia, creatività e cinema. Il nuovo video riporta inevitabilmente al centro proprio questo interrogativo. L'intelligenza artificiale può davvero realizzare un film capace di competere con una grande produzione cinematografica tradizionale? Il primo episodio dell'Odissea di Grok Imagine rappresenta un tentativo concreto di esplorare questa possibilità, ma sette minuti non bastano ancora per rispondere.