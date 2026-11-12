Enrico Mentana chiude le porte a Mediaset: la risposta inattesa dopo l'apertura di Pier Silvio Berlusconi

Pubblicazione: 12 novembre alle 13:34

Il toto-nomi sul futuro televisivo di Enrico Mentana registra una svolta inequivocabile. Dopo settimane di indiscrezioni, retroscena e ipotesi su un clamoroso ritorno alle origini, il giornalista ha deciso di intervenire personalmente sui social per spazzare via ogni dubbio riguardo a un suo possibile approdo a Cologno Monzese. La presa di posizione arriva a stretto giro dalle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che aveva aperto ufficialmente le porte dell’azienda al fondatore ed ex storico direttore del Tg5.

Durante un recente incontro con la stampa a Cologno Monzese, il group CEO e chairman di Mfe aveva risposto con grande apertura alle domande dei cronisti sul destino professionale del giornalista, sottolineando la stima nei suoi confronti. Le parole di Berlusconi lasciavano intendere che, qualora, avrebbe trovato piena accoglienza. Un assist mediatico che aveva immediatamente riacceso l'entusiasmo dei telespettatori più nostalgici e alimentato le voci di corridoio nel mondo della televisione italiana

La replica del diretto interessato, tuttavia, non si è fatta attendere e ha assunto i toni di una chiusura definitiva. Nella tarda serata dell'11 novembre, attraverso un post pubblicato contemporaneamente sulle sue pagine ufficiali di Instagram e Facebook, Mentana ha scelto una ricorrenza simbolica per mettere la parola fine alle speculazioni. Il giornalista ha ricordato come proprio l'11 novembre, definito con il suo consueto stile l'unico giorno a cifra unica del calendario, segnasse l'anniversario del suo ultimo saluto agli spettatori del Tg5.

Accompagnando il ricordo con una riflessione netta, ha definito quell'uscita di scena un "congedo definitivo", aggiungendo una frase che suona come un vero e proprio manifesto professionale: "la storia va solo in avanti". Un messaggio chiaro, privo di ambiguità, che esclude categoricamente qualsiasi operazione nostalgia o minestra riscaldata a Mediaset. La questione relativa alla prossima destinazione di Mentana tiene banco ormai dal 24 ottobre scorso.

In quell'occasione, dal palco della cerimonia di consegna del premio Marchiaro ad Alessandria, il direttore aveva annunciato a sorpresa la fine della sua lungaLa data cerchiata in rosso sul calendario è quellaro con qualche giorno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto di fine anno. Interpellato dai giornalisti sul perché di questa tempistica e sui progetti futuri, il conduttore aveva scelto la via dell'ironia, limitandosi a dichiarare di voler trascorrere le festività natalizie in famiglia e glissando sulle ipotesi di mercato.

Se l'opzione Cologno Monzese è ora ufficialmente tramontata per volontà dello stesso protagonista, resta aperta la partita su quale sarà il prossimo palcoscenico informativo scelto da uno dei volti più autorevoli del giornalismo televisivo italiano. Per il momento, l'unica certezza è che lo sguardo di Mentana è rivolto esclusivamente al futuro, lontano dai sentieri già battuti.