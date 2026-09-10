Enrico Mentana verso l’addio a La7? Dopo 16 anni spunta già il nome del possibile sostituto al TgLa7

Pubblicazione: 10 settembre alle 17:02

Il futuro di Enrico Mentana a La7 continua a essere uno dei dossier più delicati della nuova stagione televisiva. Il contratto del direttore del TgLa7 scadrà infatti il 31 dicembre 2026 e, nonostante al momento non ci sia alcun addio ufficiale, l'ipotesi che dopo sedici anni possa lasciare la rete di Urbano Cairo sembra essere diventata abbastanza concreta da spingere l'emittente a guardarsi intorno. Cairo, a luglio, aveva confermato la scadenza spiegando che avrebbe affrontato con Mentana il tema del rinnovo soltanto più avanti.

E nelle ultime ore sarebbe emerso anche un nome molto pesante per l'eventuale successione:. Secondo le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore, l'ex direttore disarebbe uno dei profili presi in considerazione per raccogliere l'eredità di Mentana qualora la separazione diventasse realtà. Ma prima di tutto è necessario mettere un punto fermo:non è stato nominato direttore del TgLa7. Quello che sta emergendo è quindi uno scenario per il futuro, legato a una trattativa che deve ancora arrivare alla sua conclusione.

Il nome di Di Bella, però, avrebbe una sua logica, visto che il giornalista può vantare una lunghissima esperienza all'interno del servizio pubblico: ha guidato il Tg3, Rai3 e RaiNews, oltre ad aver lavorato come corrispondente Rai da New York e Parigi. E soprattutto non sarebbe affatto un volto estraneo al pubblico di La7. Negli ultimi anni Di Bella ha partecipato come opinionista a diverse trasmissioni della rete, tra cui diMartedì, L'Aria che Tira e Tagadà. Proprio pochi giorni fa era nuovamente tra gli ospiti del programma di Tiziana Panella.

Mentana, fonte: YouTube

Una sua eventuale nomina rappresenterebbe comunque una scelta esterna rispetto alla redazione del TgLa7, dove esistono già figure che potrebbero teoricamente entrare nella partita per la successione. Ma l'impressione è che, qualora Cairo dovesse davvero prepararsi al dopo Mentana, possa essere necessario un nome già molto riconoscibile e con una lunga esperienza alla guida di reti e testate giornalistiche. Perché Mentana potrebbe davvero lasciare La7 dopo 16 anni

Il vero nodo resta però. Il giornalista dirige ile il suo nome è diventato negli anni quasi inseparabile dall'informazione della rete, soprattutto grazie all'edizione dellee alle ormai celebri maratone dedicate agli appuntamenti politici ed elettorali. Questa volta, tuttavia, il rinnovo non sembra affatto scontato. Già durante la presentazione dei palinsesti La7, Urbano Cairo aveva ricordato che. L'editore aveva ribadito la grande stima nei confronti di Mentana, ma allo stesso tempo aveva spiegato che sarebbe stato necessario capire più avanti se da parte del direttore ci fosse ancora la volontà di proseguire oppure quella di fare qualcosa di diverso.

A rendere la situazione ancora più interessante sono state le successive parole dello stesso Mentana. Il direttore ha manifestato apertamente il proprio disagio nei confronti di una La7 che, dal suo punto di vista, rischierebbe di rivolgersi sempre più a una sola parte del pubblico. Il suo ragionamento è stato piuttosto netto: o la rete riuscirà ad aprirsi a qualcosa che possa essere visto da tutti oppure potrebbe essere arrivato per lui il momento di fare altro. Non si tratta ancora di un annuncio d'addio, ma è difficile leggere parole del genere come una semplice battuta, soprattutto a pochi mesi dalla scadenza del contratto.

E naturalmente si è già aperto anche il capitolo relativo al suo possibile futuro. Da tempo circolano indiscrezioni su nuovi progetti editoriali e televisivi, compresa l'ipotesi di un polo all-news, mentre periodicamente torna a essere evocato anche un possibile ritorno nell'orbita Mediaset. Per ora, però, nessuna destinazione può essere considerata confermata. La certezza, almeno per il momento, è che Mentana continua a essere il direttore del TgLa7: anche le più recenti edizioni del telegiornale vengono presentate ufficialmente dalla rete come curate dalla redazione da lui diretta.