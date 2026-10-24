Enrico Mentana lascia il TgLa7 dopo 16 anni: annunciata la data dell'addio, ma cosa succederà adesso?

Pubblicazione: 24 ottobre alle 21:55

Un annuncio arrivato quasi all'improvviso, lontano dagli studi televisivi e dalle lunghe dirette che lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili dell'informazione italiana. Enrico Mentana lascerà la conduzione del TgLa7 il 23 dicembre 2026, mettendo fine a un'esperienza durata sedici anni e aprendo una serie di interrogativi sul suo futuro professionale. A comunicarlo è stato lo stesso giornalista nella giornata di sabato 24 ottobre, durante una cerimonia pubblica ad Alessandria. Una decisione che arriva dopo mesi di indiscrezioni, dichiarazioni e ipotesi su un possibile cambiamento di carriera, ma che adesso ha finalmente una data precisa.

L'annuncio è arrivato durante la dodicesima edizione del, organizzato ad Alessandria, dove Mentana ha ricevuto il riconoscimento di Testimone dell'informazione dell'anno 2026. Al termine di un incontro con il giornalista Luca Ubaldeschi, il direttore del telegiornale ha sorpreso i presenti decidendo di condividere personalmente una notizia che lo riguarda da vicino. “Ora una notizia ve la do io. Il 23 dicembre lascerò la direzione del telegiornale de La7”,, come riportato da La Stampa. Una comunicazione diretta, arrivata proprio, e che segna un passaggio importante nella storia recente della televisione italiana.

Il giornalista ha successivamente confermato all'ANSA che il 23 dicembre sarà il suo ultimo giorno alla conduzione del TgLa7, precisando che il contratto con l'emittente scadrà alla fine dell'anno. Ma se la data dell'ultima edizione è ormai ufficiale, il futuro professionale di Mentana rimane ancora avvolto nell'incertezza. Quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi programmi dopo il 23 dicembre, il giornalista ha preferito rispondere con la consueta ironia, spiegando di voler trascorrere le festività natalizie con la famiglia. Una battuta che ha suscitato qualche sorriso, senza però fornire indicazioni concrete su ciò che accadrà nel 2027.

Enrico Mentana ha annunciato che dal 23 dicembre lascerà il Tg La 7, che conduceva dal 2010 — Ultimora.net (@ultimoranet) October 24, 2026

Non è stato ancora chiarito se Mentana lascerà definitivamente La7 oppure se potrebbe mantenere un ruolo diverso all'interno dell'emittente. Allo stesso modo, non è stato annunciato il nome di chi raccoglierà la sua eredità alla guida del telegiornale. Una situazione che rende ancora più significativo l'annuncio, soprattutto considerando il peso assunto dal giornalista nell'identità della rete. Mentana dirige e conduce il TgLa7 dal 2010, anno in cui arrivò all'emittente dopo una lunga carriera televisiva. Prima di approdare sulla rete di Cairo, aveva già contribuito a scrivere pagine importanti dell'informazione italiana, soprattutto con la nascita del Tg5 nel 1992, di cui fu il primo direttore.

Negli anni successivi aveva consolidato la propria popolarità anche attraverso programmi di approfondimento e confronti politici, fino a diventare. Ma con il passaggio a La7 il suo rapporto con il pubblico aveva assunto caratteristiche ancora più particolari. Lesono diventate uno dei suoi marchi di fabbrica, trasformando appuntamenti politici spesso complessi in lunghe dirette seguite e commentate anche sui social. Elezioni italiane, consultazioni internazionali, crisi di governo e grandi eventi di attualità sono stati raccontati attraverso uno stile immediatamente riconoscibile, caratterizzato da ritmi serrati,

Un approccio che ha contribuito a rendere Mentana una figura centrale nell'offerta informativa di La7 e che rende inevitabile una domanda: come cambierà il telegiornale senza il suo volto più rappresentativo? Per il momento, una risposta ufficiale non c'è.La decisione, comunque, non arriva in un clima completamente inatteso. Da diversi mesi, infatti, il futuro del giornalista era diventato uno degli argomenti più discussi del panorama televisivo italiano. Il suo contratto con La7 è in scadenza il 31 dicembre 2026 e già nei mesi precedenti erano emerse alcune divergenze pubbliche sull'impostazione editoriale dell'emittente. Durante il Festival della TV di Dogliani, Mentana aveva espresso perplessità sull'orientamento di diversi programmi di approfondimento della rete, arrivando a definire La7 “la nuova Rai3” e “la tele anti-Meloni”.

Enrico Mentana, fonte: YouTube

Il giornalista aveva osservato come, a suo giudizio, numerose trasmissioni serali condividessero un'impostazione simile, sottolineando l'importanza di garantire un'offerta informativa capace di rivolgersi a pubblici differenti. Dichiarazioni che avevano alimentato le indiscrezioni su un possibile allontanamento dall'emittente. Anche Cairo, interrogato nei mesi scorsi sull'eventuale rinnovo, aveva evitato di dare per scontata la prosecuzione del rapporto, spiegando che sarebbe stata necessaria la volontà di entrambe le parti. Le tensioni editoriali rappresentano quindi un elemento importante del contesto, ma Mentana non ha indicato ufficialmente queste divergenze come la ragione del suo addio alla conduzione. Nel frattempo, si sono moltiplicate anche le ipotesi sulle possibili destinazioni del giornalista.

Tra, possibilità alimentata dallo stesso Mentana, che nelle scorse settimane aveva confermato di aver avuto contatti con alcuni dirigenti dell'azienda. Non è mancata nemmeno l'ipotesi di un ritorno a Mediaset, dove aveva costruito una parte fondamentale della propria carriera. In passato, Pieraveva espresso pubblicamente stima e apprezzamento nei confronti del giornalista, ricordando il contributo dato alla nascita e alla crescita del Tg5. Anche, aveva manifestato considerazione per il suo lavoro.

Parole che avevano inevitabilmente alimentato le speculazioni su un possibile nuovo progetto, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale di un accordo con Rai, Mediaset o altri gruppi editoriali. Le indiscrezioni restano tali e Mentana non ha voluto anticipare la propria prossima destinazione. Durante la cerimonia di Alessandria, il giornalista ha dedicato parte del suo intervento anche a una riflessione sul futuro dell'informazione televisiva. Secondo Mentana, il pubblico dei telegiornali tradizionali è sempre più anziano, mentre le nuove generazioni hanno sviluppato abitudini completamente differenti nel modo di seguire l'attualità.

Enrico Mentana, fonte: YouTube

Il direttore ha osservato che l'età media degli spettatori dei telegiornali si avvicina ormai più ai settant'anni che ai sessantacinque, sottolineando quanto sia cambiato il rapporto tra i giovani e i mezzi d'informazione. Per spiegare questa trasformazione ha citato anche la giornalista Cecilia Sala, osservando come un ragazzo possa avvicinarsi alla complessità della questione israelo-palestinese attraverso un podcast piuttosto che seguendo un tradizionale notiziario televisivo. Una riflessione che va oltre il suo percorso personale e riguarda direttamente il futuro di un settore chiamato a confrontarsi con nuove piattaforme, linguaggi e modalità di fruizione.

L'addio annunciato daarriva dunque in un momento di profonda trasformazione per l'informazione, mentre le emittenti televisive cercano di mantenere il proprio ruolo in un panorama sempre più dominato dai contenuti digitali. Resta adesso da capire chi prenderà il suo posto e soprattutto quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Perha accompagnato il pubblico di La7 attraverso alcuni dei momenti più importanti della storia politica e sociale italiana e internazionale.

Il suo nome è diventato quasi inseparabile dal telegiornale delle 20 e dalle dirette che spesso si prolungavano ben oltre gli orari previsti. Dopo mesi di indiscrezioni, 23 dicembre 2026 si chiuderà ufficialmente questa lunga esperienza davanti alle telecamere del TgLa7. E mentre il mondo televisivo si interroga già sul suo possibile successore, rimane una curiosità forse ancora più grande: dove tornerà a raccontare le notizie Enrico Mentana, dopo averne annunciata una che riguarda direttamente il suo futuro?