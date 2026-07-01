Enzo Miccio verso il rilancio in Rai? Il nuovo programma può cambiare il suo futuro in TV

Pubblicazione: 01 luglio alle 11:20

Il futuro televisivo di Enzo Miccio potrebbe essere molto diverso da quello immaginato soltanto poche settimane fa. Se da una parte il suo nome è stato accostato alla possibile chiusura di Top - Tutto quanto fa tendenza, dall'altra emergono indiscrezioni che raccontano uno scenario decisamente più favorevole. Anzi, per il celebre wedding planner si profila addirittura un possibile rafforzamento della presenza sui canali Rai.

La conferma definitiva arriverà soltanto con, prevista il 3 luglio ad Ancona. Nel frattempo, però, le anticipazioni iniziano a delineare una strategia ben precisa, nella quale Miccio potrebbe ritagliarsi uno spazio costruito proprio intorno alla figura che lo ha reso celebre agli occhi del grande pubblico.

Negli ultimi giorni l'attenzione si è concentrata soprattutto sul destino di Top - Tutto quanto fa tendenza, il magazine dedicato al mondo della moda, del costume e del lifestyle in onda su Rai 2. L'ipotesi di una cancellazione aveva fatto pensare a un ridimensionamento del ruolo di Enzo Miccio all'interno dell'azienda pubblica. In realtà, le indiscrezioni più recenti sembrano andare nella direzione opposta.

Enzo Miccio a Domenica in - Fonte: Rai

L'eventuale chiusura del programma, infatti, non coinciderebbe con un addio del conduttore alla Rai, ma potrebbe rappresentare semplicemente la conclusione di un progetto per lasciare spazio a nuove produzioni considerate più in linea con le esigenze della prossima stagione. E l'indiscrezione più interessante infatti riguarda proprio il possibile arrivo di "Il giorno più lungo", un nuovo programma destinato a Rai 2.

Il progetto avrebbe un'impostazione molto diversa rispetto a Top. Al centro non ci sarebbero più moda e tendenze, bensì, raccontando il percorso che porta al giorno delle nozze e le storie personali che si nascondono dietro una delle decisioni più importanti della vita. Del resto, è un'idea che appare perfettamente coerente con il profilo professionale di Enzo Miccio.

Da oltre vent'anni, infatti, il suo nome è diventato sinonimo di organizzazione di matrimoni, eleganza e cura del dettaglio. Prima ancora che conduttore televisivo, Miccio è stato il wedding planner che ha contribuito a rendere popolare questa figura professionale in Italia, costruendo negli anni un marchio personale riconoscibile. Affidargli un programma dedicato proprio al matrimonio significherebbe valorizzare una competenza reale, evitando di inserirlo in contesti meno vicini alla sua esperienza.

Negli ultimi anni inoltre il matrimonio è tornato a occupare uno spazio importante nella televisione italiana, anche se con formule differenti rispetto al passato. Recentemente si dà meno importanza all' aspetto spettacolare della cerimonia, ma più al racconto delle persone, delle emozioni, delle difficoltà affrontate prima di arrivare all'altare e delle trasformazioni che interessano la società. Un programma come Il giorno più lungo potrebbe inserirsi proprio in questo filone, privilegiando il racconto umano rispetto alla semplice dimensione estetica.

Per Rai 2 sarebbe anche un modo per ampliare un'offerta sempre più orientata a factual e docu-reality che coinvolgono il pubblico attraverso vicende reali. Parallelamente al nuovo format, Enzo Miccio potrebbe continuare a essere presente anche all'interno di Domenica In. Le indiscrezioni parlano infatti della possibilità che rimanga vicino al contenitore festivo della Rai, che nella prossima stagione dovrebbe continuare a rappresentare uno dei punti fermi della programmazione domenicale.

Un doppio impegno consentirebbe al conduttore di mantenere una presenza costante sul piccolo schermo, alternando la partecipazione a un programma corale alla conduzione di un progetto costruito sulle sue caratteristiche. Ma è ancora presto per le conferme: sarà necessario attendere il 3 luglio per conoscere con certezza il destino di Enzo Miccio e degli altri protagonisti coinvolti nei rumors di queste settimane. Quello che è chiaro è che la Rai sembra intenzionata a valorizzare volti riconoscibili affidando loro progetti coerenti con la loro identità professionale.