Erica con Vanessa Incontrada avrà una stagione 2? I libri svelano il possibile futuro per la serie

Pubblicazione: 03 settembre alle 08:00

Erica – Una detective per caso ha appena iniziato la sua corsa su Canale 5, ma c’è già una domanda che viene naturale farsi: la serie con Vanessa Incontrada avrà una seconda stagione? Mediaset, almeno per il momento, non ha annunciato nulla, ma per provare a capire quale potrebbe essere il futuro della fiction basta guardare ai romanzi di Camilla Läckberg da cui nasce la storia. Perché i casi a disposizione di Erica sono molti più di quelli che vedremo in questa prima stagione.

Difatti guardando ai romanzi di Camilla Läckberg, e soprattutto a quello che è già accaduto con la serie francese da cui deriva l'adattamento italiano, una possibile strada per. Partiamo però dall'inizio. Erica – Una detective per caso è una coproduzione, connei panni della scrittrice Erica Magliani e Francesco Scianna in quelli del commissario Leonardo Carrese., distribuiti da

Dietro la serie italiana c'è però una storia editoriale e televisiva molto più ampia. Mediaset ha infatti adattato Erica, fiction franco-belga prodotta per TF1, che a sua volta prende liberamente spunto dai romanzi di Camilla Läckberg dedicati a Erica Falck e Patrik Hedström. La prima stagione francese è stata costruita attorno ai primi tre libri della saga: La principessa di ghiaccio, Il predicatore e Lo scalpellino. È lo stesso materiale letterario che si trova alla base della versione italiana, anche se il passaggio dalla Svezia alla Francia e infine all'Italia ha naturalmente modificato nomi, ambientazioni e numerosi elementi delle storie.

Erica – Una detective per caso, fonte: Mediaset

Mediaset conferma infatti che la sua Erica deriva direttamente dal format francese e che Camilla Läckberg ha persino visitato personalmente il set italiano. Ed è proprio qui che la questione di una seconda stagione diventa interessante, visto che la storia di Erica Falck non termina affatto con Lo scalpellino. Quei tre romanzi rappresentano soltanto l'inizio di una saga letteraria molto più lunga, che Camilla Läckberg continua ancora oggi a portare avanti.

Dopo, Il predicatore e Lo scalpellino arriva infatti. Seguono poi. Il materiale per continuare, quindi, certamente non manca. E nella situazione è diventata ancora più significativa: Camilla Läckberg sta promuovendoe ha rivelato di. Erica Falck e Patrik Hedström sono dunque personaggi tutt'altro che arrivati alla fine del loro percorso.

Ma c'è un indizio ancora più concreto per capire cosa potrebbe succedere alla fiction di Mediaset. La serie francese Erica ha già avuto una seconda stagione. TF1 ha infatti deciso di continuare il progetto dopo il successo del primo ciclo, che aveva sfiorato i 4 milioni di spettatori e superato il 22% di share. Nel maggio 2025 l'emittente francese annunciò ufficialmente l'inizio delle riprese di una seconda stagione composta ancora una volta da sei episodi. E la scelta dei romanzi utilizzati per proseguire è particolarmente interessante per il futuro della versione italiana.

Erica – Una detective per caso, fonte: Mediaset

TF1 ha costruito Erica 2 utilizzando altri tre libri di Camilla Läckberg: L'uccello del malaugurio, Il bambino segreto e La sirena. In altre parole, la strada è già spianata per la versione italiana. La prima stagione francese prende i primi tre romanzi. La seconda continua pescando da tre titoli successivi della saga. Se Mediaset decidesse di seguire nuovamente la stessa struttura, Erica – Una detective per caso avrebbe quindi già a disposizione non soltanto il materiale letterario necessario, ma persino una seconda stagione del format originale da poter riadattare per il pubblico italiano.

Naturalmente è bene precisare che questo non significa che, visto che al momentopresenta ufficialmente soltanto lae non risulta un annuncio relativo a nuovi episodi con Vanessa Incontrada. Sarebbe quindi. La fiction ha appena iniziato il proprio percorso su Canale 5 e sarà necessario capire innanzitutto. Ma in attesa del responso del pubblico, dalnon esiste praticamente nessun ostacolo. Anzi,possiamo già farci un'idea piuttosto precisa di quali storie potrebbero essere utilizzate.

Il primo candidato sarebbe L'uccello del malaugurio, quarto romanzo della saga. La storia vede Patrik impegnato nelle indagini sulla morte di una donna apparentemente provocata da un incidente stradale, mentre parallelamente una troupe televisiva arriva a Fjällbacka per girare un reality show. Come sempre nei libri di Läckberg, quello che inizialmente sembra un caso isolato comincia presto a collegarsi a qualcosa di molto più grande. Il secondo sarebbe Il bambino segreto, uno dei romanzi più importanti soprattutto per Erica. La protagonista trova infatti tra gli oggetti appartenuti alla madre una medaglia nazista e comincia a indagare sul passato della propria famiglia, scoprendo segreti rimasti sepolti per decenni.

Erica – Una detective per caso, fonte: Mediaset

Infine c'è La sirena, storia nella quale la scomparsa di un uomo e una serie di lettere minatorie conducono Erica e Patrik verso un nuovo mistero legato ancora una volta ai segreti della comunità. La versione francese non segue naturalmente questi romanzi pagina per pagina, esattamente come la fiction italiana non riproduce letteralmente i primi tre libri. Personaggi, luoghi e situazioni vengono adattati alla continuità televisiva, ma sono proprio questi tre titoli a costituire ufficialmente la base della seconda stagione realizzata da TF1. C'è poi un altro elemento che rende interessante l'ipotesi di una continuazione italiana: la stessa Camilla Läckberg sembra guardare con grande interesse alle differenti incarnazioni internazionali dei suoi personaggi.

Proprio nelle scorse ore, durante la promozione del nuovo romanzo,, spiegando che le piacerebbe vedere nascere anche una versione spagnola. La scrittrice continua inoltre a lavorare sia ai romanzi sia a nuovi progetti televisivi. La situazione di Erica – Una detective per caso è quindi piuttosto particolare., perché Mediaset non ha annunciato alcun rinnovo, ma a differenza di molte fiction costruite attorno a una storia chiusa, qui il problema non sarà certamente trovare qualcosa da raccontare.

I sei episodi pronti ad andare in onda rappresentano soltanto l'inizio dell'universo creato da Camilla Läckberg. La saga letteraria è andata avanti per oltre vent'anni, nuovi romanzi continuano a essere pubblicati e soprattutto la serie francese che Mediaset ha utilizzato come modello ha già dimostrato concretamente come proseguire oltre i primi tre casi. Se quindi Erica – Una detective per caso dovesse ottenere gli ascolti necessari per convincere Mediaset a continuare, una possibile Erica 2 avrebbe già davanti a sé una strada piuttosto evidente: L'uccello del malaugurio, Il bambino segreto e La sirena.

A quel punto la domanda non sarebbe più se esistano abbastanza storie per realizzare altre stagioni. Quelle ci sono, e sono parecchie grazie ai romanzi da cui è tratta la serie. Bisognerà capire se il pubblico italiano avrà voglia di seguire Erica Magliani abbastanza a lungo da permettere a Mediaset di raccontarle.