Erica: la nuova fiction con Vanessa Incontrada è tratta da un romanzo? L'idea dietro la storia

Pubblicazione: 02 settembre alle 18:26

Erica – Una detective per caso arriva questa sera su Canale 5 con Vanessa Incontrada protagonista, ma dietro la nuova fiction Mediaset c'è una storia editoriale decisamente più lunga. La serie affonda infatti le proprie radici nei romanzi di Camilla Läckberg e, in particolare, nei primi tre libri della celebre saga dedicata a Erica Falck e Patrik Hedström.

La nuova produzione, diretta da Ciro D'Emilio e interpretata anche da Francesco Scianna e Ivana Lotito, non rappresenta però un adattamento diretto dei romanzi svedesi. Prima di arrivare in Italia, le storie della Läckberg sono, serie franco-belga creata da Julien Magnat e Sylvain Caron. È proprio da questo format che

Una sorta di viaggio in tre tappe, quindi: dai libri ambientati nella fredda Fjällbacka alla Francia, fino alla costa toscana e a Piombino, dove si svolgono gli eventi di Erica – Una detective per caso. Alla base della prima stagione troviamo La principessa di ghiaccio, Il predicatore e Lo scalpellino, ovvero i primi tre romanzi dei Delitti di Fjällbacka. Marsilio, editore italiano di Camilla Läckberg, conferma che la saga comincia proprio con questi titoli, prima di proseguire con L'uccello del malaugurio, Il bambino segreto, La sirena e gli altri capitoli successivi.

Erica - una detective per caso, fonte: Mediaset

Il punto di partenza più importante è naturalmente La principessa di ghiaccio, romanzo d'esordio della serie. Nei libri Erica Falck è una scrittrice che torna a Fjällbacka, sulla costa occidentale della Svezia, e finisce coinvolta in un'indagine dopo la morte di una persona legata al suo passato. Al suo fianco entra progressivamente in scena il poliziotto Patrik Hedström, destinato a diventare uno dei personaggi fondamentali dell'intera saga. La fiction italiana conserva chiaramente questo nucleo, ma lo rielabora.

, una scrittrice di gialli di enorme successo che torna in Toscana per occuparsi insieme alla sorella Lucia dell'eredità dei genitori. Quello che dovrebbe essere un ritorno alle proprie origini si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più pericoloso quando Erica viene coinvolta in un caso di omicidio. Anche Patrik cambia identità nel passaggio alla televisione italiana. Il suo equivalente è Leonardo Carrese, interpretato da Francesco Scianna, commissario con il quale Erica finirà inevitabilmente per incrociare il proprio cammino durante le indagini.

Le differenze, quindi, non sono soltanto geografiche. Erica Magliani non è semplicemente Erica Falck trasferita dalla Svezia all'Italia e Leonardo non è una copia perfetta di Patrik. Personaggi, rapporti e dinamiche sono stati modificati per costruire una storia capace di funzionare nel nuovo contesto, pur mantenendo riconoscibile il DNA dei romanzi. Lo stesso vale per Piombino. Nei libri Fjällbacka non rappresenta un semplice sfondo, ma è parte integrante delle storie di Camilla Läckberg: una piccola comunità sul mare nella quale il presente continua a scontrarsi con segreti, rancori e vicende familiari sepolte nel passato.

Erica - una detective per caso, fonte: Mediaset

Non sorprende quindi che anche gli adattamenti abbiano cercato di preservare almeno in parte questa dimensione costiera. La precedente serie francese aveva trasferito gli eventi nell'immaginaria Port-Clément, mentre quella italiana ha scelto la Toscana. Dopo La principessa di ghiaccio, il secondo romanzo utilizzato come base è Il predicatore. Questa volta la vicenda letteraria parte dal ritrovamento del corpo di una giovane donna, al quale si aggiunge la scoperta dei resti di altre due ragazze scomparse molti anni prima.

Erica - una detective per caso, fonte: Mediaset

Il caso porta Patrik verso la famiglia Hult e, seguendo uno dei meccanismi più riconoscibili della narrativa della Läckberg: un crimine contemporaneo capace di riportare alla luce segreti che qualcuno avrebbe preferito lasciare sepolti.. Anche in questo caso l: il corpo di una bambina viene trovato in mare e quello che inizialmente potrebbe apparire come un incidente nasconde una realtà ben più complessa. Presente e passato tornano così a intrecciarsi, con i rapporti familiari ancora una volta al centro del mistero. Questo non significa, però, che guardando Erica – Una detective per caso si assisterà a

Mediaset definisce esplicitamente la produzione come l'adattamento italiano della serie francese, a sua volta basata sui primi tre libri con Erica Falck e Patrik Hedström. Il passaggio attraverso due differenti reinterpretazioni ha inevitabilmente portato a cambiamenti importanti. Ad ogni modo, la stessa Camilla Läckberg ha avuto modo di vedere da vicino questa nuova incarnazione della propria opera. Mediaset ha confermato che la scrittrice svedese ha visitato personalmente il set italiano durante le riprese. Un dettaglio non secondario considerando quanto il personaggio di Erica sia legato alla sua carriera: La principessa di ghiaccio ha dato il via a una saga diventata un fenomeno editoriale internazionale e l'autrice ha ormai superato i 40 milioni di copie vendute in oltre 60 Paesi.

Per chi volesse quindi scoprire le origini della fiction con Vanessa Incontrada, l'ordine di lettura è semplice: La principessa di ghiaccio, Il predicatore e Lo scalpellino. La saga prosegue poi molto oltre questi primi casi, ma per capire da dove arriva la prima stagione di Erica – Una detective per caso sono questi i tre romanzi fondamentali. La nuova serie debutta questa sera, 2 settembre, in prima serata su Canale 5 (21:20), mentre gli episodi saranno disponibili anche su Mediaset Infinity. Sarà soprattutto con la messa in onda che diventerà possibile capire fino a che punto i singoli misteri dei libri siano sopravvissuti al lungo viaggio che, partendo dalla Svezia di Camilla Läckberg, li ha portati fino alla Piombino di Vanessa Incontrada.