Euphoria: 3 episodi speciali in arrivo a Dicembre (ma a una condizione)

Pubblicazione: 10 settembre alle 07:50

La serie che ha ridefinito il teen drama televisivo sta per tornare nelle mani dei suoi fan in una forma completamente nuova. HBO ha annunciato che Euphoria: The Complete Series sarà disponibile in formato fisico, Blu-ray e DVD, a partire dal 15 dicembre 2026. Una notizia che arriva a oltre tre mesi dalla messa in onda del finale di serie e che rappresenta un'occasione imperdibile per i collezionisti e per chi desidera rivivere l'intero viaggio emotivo di Rue Bennett e dei suoi compagni di scuola.

Euphoria - HBO

Il cofanetto completocreata da Sam Levinson, ma non si limiterà agli episodi già trasmessi. Include infatti: i due episodi speciali, realizzati tra la seconda e la terza stagione, eEuphoria: A Look Back, distribuito su HBO Max lo scorso luglio. Un pacchetto che, pensato per chi vuole possedere l'esperienza completa di

La versione Blu-ray sarà distribuita su 10 dischi, mentre quella DVD su 8, entrambe arricchite da oltre quattro ore di contenuti speciali. Tra i bonus più attesi ci sono il featurette Unfiltered with the Cast of Euphoria, che offre uno sguardo senza filtri dietro le quinte con il cast, Enter Euphoria: An Inside Look at the Episodes, un approfondimento sulla costruzione narrativa degli episodi, e Costumes, Fashion and Looks of Euphoria, dedicato all'estetica visiva che ha reso la serie un fenomeno anche sul fronte moda e beauty. Non manca il tour della casa e del set condotto da Sydney Sweeney, che interpreta Cassie Howard, uno dei personaggi più complessi e discussi della serie.

Questa edizione fisica rappresenta una novità assoluta per quanto riguarda la terza stagione. Mentre le prime due stagioni erano già state pubblicate in DVD nel 2022, la stagione finale non aveva mai ricevuto un'uscita su supporto fisico. Per i fan più affezionati al formato tradizionale, questo cofanetto è quindi l'unica opportunità per possedere materialmente l'intera storia, incluso il tragico epilogo che ha coinvolto Rue, interpretata da una Zendaya capace di conquistare due Emmy, un Golden Globe e un Critics' Choice Television Award per la sua performance.

Euphoria - HBO

Per chi preferisce il digitale, la serie completa è, ma il formato fisico offre qualcosa di diverso: la possibilità di conservare, collezionare e accedere ai contenuti senza dipendere dalla disponibilità di un servizio streaming. In un'epoca in cui, possedere una copia fisica significa avere la certezza di poter tornare a Euphoria ogni volta che si desidera.

Il 15 dicembre segna quindi un appuntamento da non perdere per chi ha seguito la serie sin dall'inizio e per chi vuole recuperarla nella sua forma più completa. Le prenotazioni sono già aperte, e con oltre quattro ore di materiali inediti, questo cofanetto si candida a diventare uno degli acquisti imprescindibili per gli appassionati di serialità televisiva di qualità. Mentre Zendaya è impegnata sul grande schermo con Spider-Man: Brand New Day, il film con il maggior incasso dell'anno, Euphoria si prepara a rivivere nelle case di migliaia di spettatori, pronta a emozionare, disturbare e far riflettere ancora una volta.