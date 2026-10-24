Evelina Sgarbi, "Amo gli animali": chi è la figlia di Vittorio che ha detto no al GF Vip e sogna un brand

Pubblicazione: 24 ottobre alle 13:55

Evelina Sgarbi è la figlia minore del critico d’arte Vittorio Sgarbi, nata nel 2000 dalla relazione con Barbara Hary, conosciuta anche come Barbara Arì. Negli ultimi anni il suo nome è diventato più familiare al pubblico, soprattutto per le apparizioni televisive e per le vicende legate alla salute del padre. Dietro l’attenzione mediatica c’è una giovane donna con interessi che spaziano dall’arte alla moda, fino alla cosmetica. Il suo percorso comprende gli studi a Milano, l’esperienza come modella e il desiderio di costruire un’attività personale. La sua storia si intreccia inevitabilmente con quella di una famiglia molto conosciuta, ma anche con la volontà di trovare una propria identità.

Nata nel 2000, Evelina è la prima figlia riconosciuta ufficialmente da Vittorio Sgarbi. È la sorella minore di Carlo Brenner, nato nel 1988 dalla relazione del critico con la stilista Patrizia Brenner, e di Alba Sgarbi, nata nel 1998 a Tirana dalla relazione con la cantante lirica Kozeta Hajdini. La madre di Evelina, Barbara Hary, è originaria di Torino ed è intervenuta pubblicamente in diverse occasioni accanto alla figlia. Fin da giovane, Evelina ha mostrato interesse per il mondo artistico, una passione che sembra rispecchiare anche gli interessi del padre.

Per coltivare queste inclinazioni, ha frequentato l’Istituto Marangoni di Milano, realtà specializzata nei settori della moda, del design e del lifestyle. Il suo percorso di studi, orientato al design e all’architettura, non è arrivato al termine, Evelina ha scelto di interromperlo prima del completamento, dedicandosi anche alla carriera di modella. Tra i suoi obiettivi c’è quello di creare un marchio personale nel settore della bellezza, con una linea di skincare e make-up attenta all’ambiente e al benessere degli animali. L’idea è sviluppare prodotti privi di sostanze considerate tossiche e non testati sugli animali, un progetto che riflette il suo interesse per la cosmetica naturale.

La notorietà televisiva è cresciuta grazie alle partecipazioni a trasmissioni come Live – Non è la d’Urso, Domenica In, Verissimo e La Volta Buona. Le apparizioni le hanno permesso di raccontare aspetti della propria vita e di affrontare pubblicamente il rapporto con Vittorio Sgarbi, caratterizzato da affetto ma anche da periodi di distanza e incomprensioni. Tra gli episodi che hanno attirato l’attenzione c’è il suo rifiuto di partecipare al Grande Fratello Vip, Evelina ha spiegato di non sentirsi in sintonia con il clima del reality e di non voler essere scelta esclusivamente per la notorietà del padre. Una decisione che ha provocato forti reazioni da parte del critico d’arte e ha contribuito ad alimentare il dibattito sul loro rapporto.

. Evelina ha raccontato pubblicamente la sofferenza provata nel vederlo debilitato durante il ricovero, riferendo quanto fosse stato difficile riconoscere in lui la persona conosciuta dal pubblico. Ha espresso preoccupazione per il suo benessere e per il clima incontrato durante le visite in ospedale. In questo contesto si inserisce la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, iniziativa con cui ha manifestato dubbi sulla capacità del padre di gestire autonomamente i propri interessi. La vicenda ha aperto un confronto pubblico tra le preoccupazioni della figlia e la posizione dello stesso Vittorio Sgarbi, che ha contestato l'idea di non essere in grado di occuparsi di sé.

Sul piano personale, Evelina è legata a Leopoldo Morettino, imprenditore e ristoratore originario di Biella. La giovane mantiene generalmente un profilo riservato, pur condividendo sui social fotografie legate alla moda, ai viaggi e alla quotidianità. Accanto all'attività da modella e ai progetti nel settore beauty, nel 2026 ha pubblicato Nata Sgarbi. Storia di un padre e di una figlia, un libro che porta ulteriormente al centro il rapporto con il padre. Il suo percorso resta legato a due dimensioni, da una parte la notorietà derivante dal cognome, dall’altra il tentativo di affermarsi attraverso interessi e progetti personali, tra creatività, moda e attenzione per l’ambiente.