Fabio Fazio: perché ha lasciato la Rai, età, moglie, figli e il grande successo sul Nove

Pubblicazione: 25 settembre alle 12:49

Fabio Fazio è senza dubbio uno dei volti più iconici, discussi e amati della televisione italiana. Storico padrone di casa di Che tempo che fa, il conduttore ligure ha segnato la storia recente del piccolo schermo, passando dai trionfi in Rai fino al clamoroso trasferimento sul Nove. Ma cosa sappiamo davvero sulla sua carriera e sulla sua vita privata?

Nato a SavonaDopo decenni di fortunata e ininterrotta collaborazione con la tv di Stato, dove ha firmato successi memorabili come Quelli che il calcio e Anima mia. Il conduttore ligure ha condotto anche 4 Festival di Sanremo in diversi momenti della sua carriera. Ogni edizione si è rivelata un successo. Poi nel maggio del 2023 è arrivato l'annuncio che ha spiazzato il pubblico: l'addio alla Rai e il passaggio a Warner Bros. Discovery. Un contratto quadriennale per sbarcare sul canale Nove, portando con sé gli inseparabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Ma perché ha lasciato la Rai? A dispetto delle diverse voci e polemiche circolate all'epoca, il conduttore ha spiegato le motivazioni della scelta parlando del desiderio di stimoli nuovi e di un cambiamento radicale dopo quarant'anni trascorsi nell'azienda pubblica, trovando nel gruppo Discovery una nuova casa editoriale pronta a valorizzare il suo format.

Molto riservato e lontano dai riflettori del gossip più sfrenato, Fabio Fazio è legato sentimentalmente a Gioia Selis. I due si sono sposati nel luglio del 1994 dopo essersi conosciuti da ragazzi nella loro Savona: la moglie del conduttore, figlia di un noto medico locale, ha sempre scelto di mantenere un profilo bassissimo, rifuggendo la mondanità.