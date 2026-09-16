Ritorno storico in Rai: Fabio Fazio di nuovo in viale Mazzini per Carlo Conti e Tale e Quale Show

Pubblicazione: 16 settembre alle 11:10

Grandi manovre nei palinsesti televisivi e notizie destinate a infiammare il dibattito mediatico. A tre anni dal suo addio alla televisione di Stato, Fabio Fazio si appresta a fare un clamoroso ritorno in Rai. Un evento inaspettato quanto suggestivo, che vedrà il conduttore e volto storico di Che Tempo Che Fa rimettersi in gioco con una veste del tutto inedita: quella di giudice speciale per la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Carlo Conti presenta Tale e Quale Shoe-foto Rai.it

Il popolare e fortunato varietà condotto dadi novità a partire dal 23 settembre. Tra spostamenti di palinsesto strategici, con il passaggio dalla storica collocazione del venerdì alla prima serata del mercoledì, e una giuria profondamente rinnovata che vedrà l'ingresso di volti del calibro di Elettra Lamborghini e Alessandro Siani al fianco dell'insostituibile Cristiano Malgioglio, la presenza di Fazio rappresenta senza dubbio la ciliegina sulla torta di questo avvio.

Un ritorno a viale Mazzini che ha subito riacceso la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori. Nonostante il passaggio del conduttore su altre reti negli ultimi anni, il legame con la Rai e l'affetto di una larga fetta di pubblico non si sono mai spenti, rendendo questa ospitata d'eccezione uno dei momenti televisivi più attesi della stagione autunnale. Ma le sorprese messe in cantiere da Carlo

Conti non sembrano fermarsi qui. Durante la presentazione dei palinsesti e delle novità dello show, il conduttore toscano ha stuzzicato ulteriormente la fantasia del pubblico lasciando aperta un'altra porta clamorosa: quella relativa a una possibile, futura ospitata di Amadeus. Forti di un rapporto di profonda amicizia e stima personale che dura da anni, Conti non ha escluso che il celebre collega possa fare una comparsata a sorpresa nel corso delle settimane, aprendo ufficialmente il totonomi sugli ospiti d'onore che animeranno il celebre studio televisivo "Fabrizio Frizzi" di Roma.