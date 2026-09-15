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Tale e Quale Show 2026: al via la nuova edizione tra cambio serata, novità in giuria e cast stellare

Tutte le novità su Tale e Quale Show 2026: Carlo Conti cambia serata, svelato il cast completo dei concorrenti e la nuova giuria di Rai 1.

di Barbara Di Castro
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L’autunno televisivo di Rai 1 si accende con il ritorno di uno dei varietà più amati dal pubblico italiano. Tale e Quale Show 2026 è pronto a riaprire i battenti per la sua sedicesima edizione, ma quest'anno lo fa portando con sé una vera e propria rivoluzione. Tra cambi storici di palinsesto, una giuria rinnovata e un cast ricco di volti noti pronti a mettersi in gioco tra parrucche, trucco prostetico e imitazioni vocali, lo show guidato da Carlo Conti promette di regalare colpi di scena fin dalla prima puntata.

La prima grande novità riguarda l'appuntamento in agenda. Dopo oltre un decennio di fedeltà al venerdì sera, Tale e Quale Show si sposta ufficialmente al mercoledì. La data da cerchiare in rosso è mercoledì 23 settembre 2026, in prima serata su Rai 1. La trasmissione andrà in onda in diretta dagli storici studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Un cambio strategico per presidiare una serata meno affollata della settimana e conquistare una fetta di pubblico ancora più ampia.

Come da tradizione, il conduttore Carlo Conti ha svelato il cast dei concorrenti, mettendo insieme un mix sapiente di grandi icone della TV, cantanti e volti pop del momento. Tra i nomi di spicco spicca Paola Perego, che dopo una lunga carriera alla conduzione si mette in gioco per la prima volta dall'altra parte del bancone. Attesissimo anche il ritorno in TV di Roberta Morise, oltre alla presenza di Maddalena Corvaglia, Anna Pettinelli e Jasmine Carrisi. Completano la lista dei partecipanti Selma, l'umorista Max Paiella, il giornalista Stefano Meloccaro, l'attore Vladimir Randazzo e l'imitatore Andrea Perroni.

Non mancherà poi l'elemento comico della gara: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli gareggeranno insieme come un unico concorrente, promettendo siparietti esilaranti e duetti esagerati. Se il cast promette spettacolo, la giuria non sarà da meno. L'unica conferma rispetto alle scorse stagioni è quella dell'insostituibile Cristiano Malgioglio, pronto a sfoggiare i suoi outfit sgargianti e le sue pagelle senza peli sulla lingua.

Al suo fianco salutano Giorgio Panariello ed Alessia Marcuzzi per fare posto a due debutti assoluti: Elettra Lamborghini, scelta da Carlo Conti per la sua travolgente autoironia e freschezza generazionale e Alessandro Siani: il celebre attore e regista napoletano porta al tavolo dei giudici la sua verve comica e la sua spontaneità. A completare il tavolo dei giudici ci sarà, in ogni puntata, un quarto giudice ospite a rotazione. L'alchimia tra l'esuberanza senza filtri di Malgioglio e il brio di Elettra Lamborghini si preannuncia già come uno dei punti di forza di questa edizione.

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