Fabio Ferrari e il caso "Je suis maranza": il monologo a Filorosso riaccende lo scontro politico sui social

Pubblicazione: 28 ottobre alle 10:45

Il termine maranza è diventato uno dei più discussi nel dibattito italiano, tra cronaca, politica e social network. A riportarlo al centro dell'attenzione è stato Fabio Ferrari, protagonista di un nuovo monologo nella trasmissione Filorosso, condotta da Antonino Monteleone su Rai 3. L'attore ha scelto la satira per commentare le recenti manifestazioni e le polemiche legate al modo in cui vengono raccontati i giovani coinvolti nei disordini. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti online, riaprendo una discussione sul rapporto tra responsabilità individuale, disagio sociale e ordine pubblico.

"JE SUIS MARANZA" Il nuovo monologo sempre pungente di FABIO FERRARI a #Filorosso Buona giornata amici! https://t.co/6vuz95q5Sq — Virna (@Virna25marzo) October 28, 2026

Nel suo intervento, Ferrari ha costruito il confronto partendo da altri Paesi, sostenendo che in Italia anche comportamenti violenti rischierebbero di essere raccontati con un linguaggio troppo indulgente.. L'attore ha contestato questa impostazione con battute volutamente pungenti, arrivando a citare Vinted, la piattaforma di compravendita di abiti e oggetti usati, per ironizzare sul contrasto tra l'immagine del teppista e quella di chi ostenta i propri comportamenti sui social. Il bersaglio del monologo non è stato soltanto il comportamento dei singoli, ma anche il modo in cui una parte del dibattito pubblico interpreta le cause della violenza.

Al centro della polemica c'è l'espressione "Je suis maranza", utilizzata in questi giorni da alcuni esponenti del centrosinistra. La deputata del Partito Democratico Ouidad Bakkali si è definita l'unica maranza nella stanza, riferendosi al Parlamento, mentre il consigliere comunale dem di Genova Simohamed Kaabour è apparso con un cartello che riportava la stessa frase. L'obiettivo dichiarato era sottrarre il termine alla sua connotazione offensiva e mettere in discussione l'associazione automatica tra giovani di origine immigrata e problema di sicurezza. L'iniziativa ha incontrato le critiche del centrodestra, che l'ha interpretata come un rischio di legittimazione di comportamenti violenti. Ferrari si è inserito proprio in questo confronto, prendendo di mira quella che considera una giustificazione eccessiva delle condotte illegali.

Le reazioni al monologo di Ferrari vanno oltre il significato delle singole battute. Sui social e su alcuni giornali è riemersa la critica secondo cui lo spazio dell'attore a Filorosso trasformerebbe una trasmissione del servizio pubblico in una tribuna politica di parte. Ferrari, noto a molti spettatori per il ruolo di Chicco Lazzaretti nella serie I ragazzi della 3ª C, ha già affrontato temi divisivi nei suoi interventi, tra cui quello che ha definito dirittismo, richiamando una frase attribuita a Sergio Marchionne sul rischio di morire di diritti.

#filorosso #ferrari monologo ridicolo attacca #fattoquotidiano https://t.co/9RwrmFXegj — enrica tozzi (@enricatozzi10) October 27, 2026