L'Eredità torna su Rai 1 con Marco Liorni, ma cambia tutto: nuovi giochi, premi e due grandi novità

Pubblicazione: 16 ottobre alle 18:55

L'Eredità si prepara a tornare su Rai 1, ma questa volta Marco Liorni ha deciso di cambiare diverse cose. Dopo il successo delle precedenti edizioni, lo storico quiz del preserale si appresta a festeggiare un traguardo importante, quello delle 25 edizioni, con nuovi giochi, un premio speciale e due volti destinati a diventare familiari per milioni di telespettatori. Il conduttore ha anticipato le principali novità in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, spiegando perché, nonostante il passare degli anni, il programma non abbia alcuna intenzione di fermarsi.

L'appuntamento è fissato per, a, quandoriprenderà, il programma condotto da Pino Insegno. Persi tratta dellaalla guida del quiz, che proprio quest'anno celebra un quarto di secolo di storia televisiva. Un anniversario importante, ma che il presentatore non sembra vivere come un punto d'arrivo, e anzi nelle sue parole emerge soprattutto la volontà di continuare a sorprendere il pubblico.

“Il quiz ha scongiurato la crisi dei 25 anni? Devo dire di sì”, ha raccontato Liorni, spiegando che il raggiungimento di una certa maturità non significa necessariamente perdere entusiasmo. Il conduttore ha infatti sottolineato come L'Eredità abbia ancora voglia di sperimentare e rinnovarsi, senza limitarsi a riproporre una formula che negli anni ha già dimostrato di funzionare. La prima grande novità riguarderà proprio l'apertura delle puntate, arriva infatti un gioco completamente inedito, intitolato “Sbagliando s'impara”, nel quale i concorrenti dovranno individuare un errore nascosto all'interno di una frase, un proverbio oppure il titolo di un'opera famosa. Il meccanismo sarà apparentemente semplice, ma richiederà velocità e attenzione.

L'Eredità, fonte: Rai

Liorni ha fatto anche un esempio per spiegare come funzionerà la nuova prova: il conduttore potrebbe pronunciare “Il Signore degli agnelli” al posto di “Il Signore degli anelli”, lasciando al concorrente appena sette secondi per individuare l'errore e fornire la risposta corretta. Una sfida che promette di mettere alla prova non soltanto la cultura generale dei partecipanti, ma anche la loro prontezza di riflessi. Le sorprese, però, non finiscono qui, visto che per celebrare le 25 edizioni del programma, L'Eredità introdurrà anche un premio aggiuntivo da 25mila euro, chiamato proprio “Bonus 25”. La cifra potrà essere conquistata durante una delle quattro sfide a tempo della Scalata doppia, ma ci sarà una condizione fondamentale: il denaro non verrà aggiunto immediatamente al montepremi del concorrente.

Per ottenere il vantaggio economico, infatti,, il gioco conclusivo che da anni rappresenta uno dei momenti più amati della trasmissione. Soltanto arrivando alla prova finale, rendendo potenzialmente ancora più ricca la vincita. Il bonus speciale sarà previsto nelle puntate comprese tra il 19 ottobre e il 22 novembre. Ma uno dei cambiamenti più evidenti riguarderà le persone che affiancheranno. Linda Pani e Greta Zuccarello non saranno più le professoresse de L'Eredità: al loro posto arriveranno, due giovani con esperienze molto diverse, ma già pronte a mettersi alla prova davanti alle telecamere.

Marta Antonucci, romana di 22 anni, ha un passato nella danza e ha conquistato il titolo di Miss Roma nel 2023. Ofelia Passaponti, invece, è stata eletta Miss Italia nel 2024 e ha già avuto un'esperienza televisiva accanto ad Amadeus nel programma La Corrida, trasmesso sul Nove. Ad affiancarle nelle coreografie ci saranno anche i ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio. Parlando delle nuove arrivate, Marco Liorni ha assicurato che tra loro è già nata una bella sintonia, nonostante i percorsi personali e professionali differenti. Il conduttore si è detto convinto che il nuovo gruppo riuscirà a trovare rapidamente la giusta intesa, portando freschezza e nuove dinamiche all'interno dello studio.

L'Eredità, fonte: Rai

Il cambiamento, tuttavia, non cancella il legame costruito con chi ha fatto parte del programma nelle ultime stagioni, difatti Liorni ha dedicato parole particolarmente affettuose a Linda Pani e Greta Zuccarello, ricordando i due anni trascorsi insieme e confessando di essersi legato molto a entrambe. “Sono come delle figlie per me”, ha dichiarato, lasciando trasparire quanto il rapporto con le due ex professoresse sia andato oltre la semplice collaborazione televisiva. La nuova edizione non rinuncerà comunque agli elementi che hanno reso L'Eredità uno dei programmi più riconoscibili della televisione italiana.

continuerà a essere il momento decisivo di ogni puntata, mentre nel corso della stagione sono previste anche sorprese e ospiti per celebrare l'anniversario della trasmissione. Quindi peril ritornorappresenta molto più di una semplice ripartenza stagionale, e dopo 25 edizioni,si trova davanti alla sfida di conservare il proprio pubblico senza rinunciare a cambiare. E tra nuovi giochi,, il conduttore sembra avere un obiettivo preciso: dimostrare che anche dopo un quarto di secolo un programma