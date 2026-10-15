Un posto al sole, Francesco Vitiello si espone sulla malattia e il lavoro sul set: "Ci consideravano di serie B"

Pubblicazione: 15 ottobre alle 13:13

Chi segue da anni le vicende di Palazzo Palladini ricorda perfettamente quando Diego Giordano è sparito dalle scene. Cinque anni di assenza da Un posto al sole, la soap italiana più longeva della televisione, che hanno lasciato un vuoto nei cuori dei fan e alimentato speculazioni di ogni tipo. Ora Francesco Vitiello, l'attore che ha dato vita al personaggio fin da ragazzino, ha deciso di raccontare la verità dietro quella scelta così radicale.





Diego di un Posto al Sole, fonte: Rai

In un'intervista rilasciata in occasione dei trent'anni della serie,intima e dolorosa. "È un periodo durato cinque anni, perché il mio personaggio era uscito per un periodo dalla soap. Volevo dedicarmi alla regia, alla produzione, ma la verità è che stavo attraversando un periodo difficile con l'alopecia. Volevo un attimo distaccarmi dallo schermo. Non mi sentivo a mio agio", ha confessato con una franchezza che colpisce., e che può manifestarsi con forme di aggressività diverse.che va oltre il fisico e tocca le corde più profonde dell'identità., in piena adolescenza, quando il rapporto col proprio corpo è già di per sé un campo minato. "A me è iniziata quando avevo 16 anni, andava e veniva, ma comunque in una forma abbastanza aggressiva. A quell'età si è vanitosi, si passano ore davanti allo specchio, per un ragazzo era una prova da affrontare", ha spiegato.

Ma c'è un elemento che ha reso tutto ancora più complesso: l'esposizione mediatica. Quando sei un volto noto di una delle serie più seguite d'Italia, non puoi semplicemente sparire, non puoi nasconderti. "Io ero così esposto mediaticamente, non mi potevo nascondere. Quindi era tutto moltiplicato per due, se non per dieci", ha rivelato Vitiello. Un adolescente normale può permettersi di affrontare i propri cambiamenti nell'intimità della propria cerchia, ma per chi è sotto i riflettori ogni trasformazione diventa pubblica, scrutata, commentata.



