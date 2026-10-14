Stefano De Martino cita Fabrizio Corona ad Affari Tuoi e sorprende tutti: “Noi trattative non ne facciamo”

Pubblicazione: 14 ottobre alle 17:13

Stefano De Martino sorprende il pubblico di Affari Tuoi con una battuta che non è passata inosservata, soprattutto considerando il personaggio al quale sembra essere rivolta. Durante la puntata del 13 ottobre 2026, il conduttore ha infatti pronunciato una delle frasi più riconoscibili di Fabrizio Corona, prendendo in prestito un'espressione diventata popolare grazie al suo format online Falsissimo. Un riferimento che ha attirato l'attenzione dei social, anche per il rapporto tra l'ex re dei paparazzi e Belén Rodriguez, ex moglie di De Martino e madre di suo figlio Santiago.

Tutto è accaduto durante la partita delle gemelle, protagoniste della serata su Rai 1, e mentre il conduttore era al telefono con il Dottore per discutere una possibile offerta, le. A quel punto,ha replicato con una frase diventata ormai un tormentone: “Noi trattative non ne facciamo”. Parole pronunciate con naturalezza, seguite da una breve risata e da un rapido cambio di argomento, che

Per chi segue Falsissimo, il riferimento è apparso immediatamente riconoscibile. “Noi trattative non ne facciamo” è infatti una delle espressioni utilizzate da Fabrizio Corona nel suo programma online, dove l'ex fotografo affronta vicende legate al mondo dello spettacolo e racconta la propria versione di fatti e controversie che coinvolgono numerosi personaggi famosi. La frase si adattava perfettamente alla situazione di Affari Tuoi, considerando che le trattative con il Dottore rappresentano uno degli elementi centrali del programma. A rendere particolare l'episodio, però, è soprattutto il rapporto tra i protagonisti indirettamente coinvolti.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Negli ultimi tempi, infatti, Corona è tornato a parlare pubblicamente di Belén Rodriguez, raccontando presunti retroscena della sua vita privata e delle sue relazioni sentimentali. Dichiarazioni e ricostruzioni che hanno provocato forti tensioni, tanto che la showgirl argentina ha deciso di intraprendere un'azione legale nei suoi confronti. Proprio per questo motivo, la scelta di De Martino di utilizzare una frase associata all'ex paparazzo ha suscitato reazioni contrastanti. Tra coloro che hanno criticato il conduttore figura anche il giornalista Giuseppe Candela, che attraverso X ha commentato l'accaduto con parole particolarmente dure:

“Corona ha umiliato mediaticamente l'ex moglie, la mamma di suo figlio. Lui su Rai1 ripete il tormentone di Corona. Bah”. - Giuseppe Candela

Una presa di posizione che, sottolineando come il riferimento possa apparire inopportuno alla luce delle recenti vicende. Non è comunque possibile stabilire seabbia voluto citare deliberatamenteoppure se la frase sia stata pronunciata spontaneamente. Il conduttore non ha accompagnato la battuta con spiegazioni o commenti sulle controversie che coinvolgono l'ex fotografo,

L'episodio assume un significato ancora più particolare considerando il clima che circonda Fabrizio Corona nel mondo televisivo. Negli ultimi mesi, infatti, l'ex re dei paparazzi è finito al centro di un durissimo scontro con Mediaset, dopo aver dedicato alcune puntate di Falsissimo a personaggi e dirigenti legati all'azienda. Tra le persone chiamate in causa figurano anche Marina e Pier Silvio Berlusconi, oltre a volti conosciuti del piccolo schermo come Gerry Scotti e Maria De Filippi. Mediaset ha reagito avviando un'azione legale e avanzando una richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro, mentre secondo alcune ricostruzioni giornalistiche il nome di Corona avrebbe progressivamente smesso di trovare spazio nelle trasmissioni del gruppo.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Su Rai 1, invece, Stefano De Martino ha pronunciato una delle sue frasi più celebri durante un programma seguito da milioni di spettatori. Un episodio che ha inevitabilmente alimentato il dibattito, anche se non ci sono elementi per considerare la battuta una presa di posizione a favore di Corona. Nel frattempo, la puntata di Affari Tuoi è stata segnata anche dalla storia delle concorrenti Carmen e Stefania, due sorelle gemelle nate siamesi e separate chirurgicamente quando avevano soltanto pochi mesi di vita. Le due hanno raccontato il loro legame speciale, prima di affrontare una partita che le ha portate vicinissime a una vincita importante.

Nel finale erano rimasti soltanto due pacchi,. Il Dottore ha offerto alle concorrenti 95.000 euro per interrompere la partita, ma le gemelle hanno deciso di rischiare e rifiutare la proposta. Una scelta che non le ha premiate:. Una serata ricca di emozioni, dunque, ma a conquistare l'attenzione fuori dallo studio è stata soprattutto quella breve frase pronunciata da De Martino, che nel frattempo continua a lavorare ai preparativi del

Tra le indiscrezioni che accompagnano la prossima edizione della kermesse figura anche il sogno di portare Dua Lipa sul palco dell'Ariston, un'ipotesi che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe uno dei colpi più importanti del Festival. Per il conduttore si prospettano quindi mesi particolarmente intensi, tra il successo quotidiano di Affari Tuoi e la preparazione di quella che potrebbe diventare la sfida più importante della sua carriera televisiva.