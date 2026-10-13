La Rai manda lo stesso ospite su due canali contemporaneamente: la gaffe è davvero surreale

Pubblicazione: 13 ottobre alle 09:15

Bastava cambiare canale, passando da Rai 2 a Rai 3, per assistere a una scena che ha dell'incredibile: lo stesso ospite presente in due programmi televisivi differenti, praticamente nello stesso istante e per parlare dello stesso argomento. Non si tratta di uno scherzo, né di un esperimento televisivo, ma di quanto accaduto nel pomeriggio del 12 ottobre 2026, quando Salvo Nastasi è apparso contemporaneamente a BellaMa' e Caffè Italia, dando vita a un curioso cortocircuito nei palinsesti del servizio pubblico.

Protagonista involontario della vicenda è stato proprio, impegnato in questi giorni nella promozione della ventunesima edizione della. Un appuntamento importante per il settore cinematografico italiano, ma che ha finito per trasformarsi anche nell'occasione di una singolare sovrapposizione televisiva. Intorno alle, infatti,, il programma condotto da Pierluigi Diaco, dove stava presentando l'imminente manifestazione cinematografica. Contemporaneamente, però, chi si fosse sintonizzato su, davanti a Pino Strabioli, impegnato in una conversazione sul medesimo argomento.

La spiegazione è piuttosto semplice, ma rende l'episodio ancora più curioso: mentre l'intervento a BellaMa' era in diretta, quello trasmesso da Caffè Italia era stato registrato in precedenza. Due interviste realizzate in momenti differenti, dunque, ma mandate in onda esattamente nella stessa fascia oraria. E non è tutto, visto che a rendere la coincidenza ancora più evidente c'erano anche alcuni dettagli visivi: Nastasi indossava infatti la stessa giacca blu e la stessa camicia azzurra, tanto che per chi passava rapidamente da un canale all'altro la sensazione poteva essere quella di assistere a un'impossibile presenza simultanea.

Stesso ospite, Salvatore Nastasi, presidente fondazione cinema di Roma, in onda in perfetta contemporanea su Rai2 da Diaco e su Rai3 da Strabioli. Tra l'altro congedato nello stesso momento. Chi vigila? Possibile che nessuno sapesse chi c'era da Strabioli, essendo registrato? https://t.co/PFUyWV9Y7Q — Massimo Falcioni (@falcions85) October 12, 2026

Ma il particolare più sorprendente è che le due interviste sono proseguite praticamente in parallelo fino ai saluti conclusivi, accentuando ulteriormente la sensazione di una sovrapposizione che avrebbe potuto essere evitata attraverso una diversa organizzazione dei palinsesti. Ad accorgersi dell'accaduto è stato anche il giornalista Massimo Falcioni, che ha segnalato la situazione attraverso un intervento su X, sottolineando l'insolita contemporaneità delle due apparizioni televisive.

“Stesso ospite, Salvatore Nastasi, presidente fondazione cinema di Roma, in onda in perfetta contemporanea su Rai2 da Diaco e su Rai3 da Strabioli. Tra l'altro congedato nello stesso momento”. - Massimo Falcioni

ha poi sollevato una questione che va oltre la semplice curiosità televisiva, interrogandosi sul coordinamento tra le trasmissioni della stessa azienda. “Chi vigila? Possibile che nessuno sapesse chi c'era da Strabioli, essendo registrato?”. Una domanda che evidenzia il vero nodo della vicenda. Difatti non è insolito che un personaggio pubblico partecipi a più programmi televisivi per promuovere lo stesso evento, soprattutto quando si tratta di una manifestazione importante. Ciò che sorprende, in questo caso, è che due trasmissioni appartenenti alla stessa emittente pubblica abbiano finito, senza che la registrazione di una delle due interviste impedisse la sovrapposizione.

Del resto, Nastasi non è un volto qualunque del mondo culturale italiano. Oltre alla presidenza della SIAE, guida la Fondazione Cinema per Roma, l'organismo che produce la Festa del Cinema, e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali legati allo spettacolo e alla cultura. Tra questi figurano ruoli di vertice nell'amministrazione culturale e incarichi commissariali presso importanti istituzioni teatrali italiane.

La sua presenza in televisione aveva dunque un obiettivo preciso: raccontare e promuovere la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026, con il suo centro principale all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e numerose iniziative distribuite in altri luoghi della Capitale. La manifestazione si aprirà con Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, mentre il programma comprenderà anteprime, incontri con il pubblico, proiezioni speciali e il concorso internazionale Progressive Cinema. Tra gli ospiti e i protagonisti più attesi figurano anche Javier Bardem e Julianne Moore, in un'edizione che punta a richiamare l'attenzione degli appassionati di cinema italiani e internazionali.

Un evento di grande richiamo, dunque, che. Il problema non è stato, ma aver mandato in onda, creando una concorrenza interna tra due reti della stessa azienda. Non risultano, al momento, csulle ragioni della sovrapposizione. Resta però un episodio che racconta quanto possa essere delicato il coordinamento dei palinsesti, soprattutto quando programmi diversi si occupano degli stessi appuntamenti culturali.

E così, alla vigilia di una delle manifestazioni cinematografiche più importanti dell'autunno italiano, Salvo Nastasi è riuscito involontariamente in un'impresa televisiva decisamente rara: essere protagonista su due canali Rai nello stesso identico momento. Una coincidenza che probabilmente non era stata prevista da nessuno, ma che è bastata a trasformare due normali interviste promozionali in un piccolo caso televisivo.