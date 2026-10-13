La Rai manda lo stesso ospite su due canali contemporaneamente: la gaffe è davvero surreale
Salvo Nastasi appare contemporaneamente su Rai 2 e Rai 3 durante due programmi diversi. La curiosa sovrapposizione scatena le polemiche sul servizio pubblico.
Bastava cambiare canale, passando da Rai 2 a Rai 3, per assistere a una scena che ha dell'incredibile: lo stesso ospite presente in due programmi televisivi differenti, praticamente nello stesso istante e per parlare dello stesso argomento. Non si tratta di uno scherzo, né di un esperimento televisivo, ma di quanto accaduto nel pomeriggio del 12 ottobre 2026, quando Salvo Nastasi è apparso contemporaneamente a BellaMa' e Caffè Italia, dando vita a un curioso cortocircuito nei palinsesti del servizio pubblico.
La spiegazione è piuttosto semplice, ma rende l'episodio ancora più curioso: mentre l'intervento a BellaMa' era in diretta, quello trasmesso da Caffè Italia era stato registrato in precedenza. Due interviste realizzate in momenti differenti, dunque, ma mandate in onda esattamente nella stessa fascia oraria. E non è tutto, visto che a rendere la coincidenza ancora più evidente c'erano anche alcuni dettagli visivi: Nastasi indossava infatti la stessa giacca blu e la stessa camicia azzurra, tanto che per chi passava rapidamente da un canale all'altro la sensazione poteva essere quella di assistere a un'impossibile presenza simultanea.
Ma il particolare più sorprendente è che le due interviste sono proseguite praticamente in parallelo fino ai saluti conclusivi, accentuando ulteriormente la sensazione di una sovrapposizione che avrebbe potuto essere evitata attraverso una diversa organizzazione dei palinsesti. Ad accorgersi dell'accaduto è stato anche il giornalista Massimo Falcioni, che ha segnalato la situazione attraverso un intervento su X, sottolineando l'insolita contemporaneità delle due apparizioni televisive.
“Stesso ospite, Salvatore Nastasi, presidente fondazione cinema di Roma, in onda in perfetta contemporanea su Rai2 da Diaco e su Rai3 da Strabioli. Tra l'altro congedato nello stesso momento”. - Massimo Falcioni
Del resto, Nastasi non è un volto qualunque del mondo culturale italiano. Oltre alla presidenza della SIAE, guida la Fondazione Cinema per Roma, l'organismo che produce la Festa del Cinema, e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali legati allo spettacolo e alla cultura. Tra questi figurano ruoli di vertice nell'amministrazione culturale e incarichi commissariali presso importanti istituzioni teatrali italiane.
La sua presenza in televisione aveva dunque un obiettivo preciso: raccontare e promuovere la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026, con il suo centro principale all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e numerose iniziative distribuite in altri luoghi della Capitale. La manifestazione si aprirà con Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, mentre il programma comprenderà anteprime, incontri con il pubblico, proiezioni speciali e il concorso internazionale Progressive Cinema. Tra gli ospiti e i protagonisti più attesi figurano anche Javier Bardem e Julianne Moore, in un'edizione che punta a richiamare l'attenzione degli appassionati di cinema italiani e internazionali.
E così, alla vigilia di una delle manifestazioni cinematografiche più importanti dell'autunno italiano, Salvo Nastasi è riuscito involontariamente in un'impresa televisiva decisamente rara: essere protagonista su due canali Rai nello stesso identico momento. Una coincidenza che probabilmente non era stata prevista da nessuno, ma che è bastata a trasformare due normali interviste promozionali in un piccolo caso televisivo.