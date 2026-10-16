Affari Tuoi, Martina segue il segno di una lepre e vince 100.000 euro, ma nel suo pacco c'è una sorpresa clamorosa

Pubblicazione: 16 ottobre alle 08:15

Vincere 100.000 euro e un'automobile, ma scoprire pochi istanti dopo di aver rinunciato a 300.000 euro. È il finale incredibile della puntata di Affari Tuoi del 14 ottobre 2026, che ha visto protagonista Martina Liberatori, concorrente della Toscana accompagnata dal marito Nico. Una partita ricca di colpi di scena, tra offerte sempre più alte, un cambio di pacco suggerito da un incontro decisamente insolito e una scelta finale che ha lasciato un pizzico di amarezza nonostante la vincita. Perché questa volta, nello studio di Stefano De Martino, la fortuna sembrava aver deciso di seguire la concorrente fino all'ultimo, ma fermarsi al momento giusto si è rivelato più difficile del previsto.

Martina, 31 anni, è un'infermiera di Arezzo, sposata con. Arrivata al centro dello studio con il pacco numero 11, ha raccontato alcuni dei desideri che avrebbe voluto realizzare grazie a un'eventuale vincita:, sistemare le persiane di casa e regalare una crociera ai nonni. Progetti concreti, che hanno accompagnato ogni decisione della coppia durante una serata nella quale le possibilità di conquistare

La partita è cominciata nel migliore dei modi anche grazie a un premio speciale, visto che Martina è riuscita ad aggiudicarsi una Opel Frontera, un'automobile che si sarebbe aggiunta a qualsiasi somma conquistata durante il gioco. Una prima soddisfazione che ha dato alla coppia la tranquillità di avere già qualcosa da festeggiare, mentre il tabellone continuava a riservare sorprese. A un certo punto, però, è arrivata una decisione destinata a cambiare completamente il corso della serata. Il Dottore ha proposto un cambio e Martina ha scelto di abbandonare il pacco numero 11 per prendere il numero 20 e dietro questa scelta non c'era un calcolo matematico, ma un episodio accaduto la sera precedente: durante una cena, la concorrente aveva visto una lepre attraversare improvvisamente la strada, interpretando quell'incontro come un possibile segno fortunato.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Il cambio sembrava averle dato ragione. Quando è stato aperto il pacco numero 11, quello lasciato alla concorrente dell'Abruzzo, al suo interno sono comparsi 30.000 euro, una cifra importante ma inferiore ai premi più alti ancora disponibili. Poco dopo è stato eliminato anche il pacco nero, che conteneva zero euro, rendendo il tabellone ancora più interessante e, con il passare dei tiri, Martina e Nico si sono ritrovati davanti a offerte sempre più difficili da rifiutare. Il Dottore ha inizialmente proposto 35.000 euro, ma la concorrente ha deciso di continuare.

, la tentazione si è fatta ancora più forte, soprattutto pensando alle spese e ai progetti familiari. Eppure, Martina ha preferito rischiare, una decisione premiata dall'eliminazione di. La situazione è diventata ancora più delicata quando sono rimasti in gioco pochi pacchi e diverse cifre considerevoli. Il Dottore ha, ma anche questa volta Martina ha scelto di non fermarsi, una decisione che lei stessa ha accompagnato con un'esclamazione eloquente: “Follia totale!”. La concorrente sapeva di stare rischiando molto, ma il desiderio di arrivare fino in fondo era ancora più forte.

Il tiro successivo ha eliminato i 50.000 euro, lasciando sul tabellone tre possibilità: 100 euro, 100.000 euro e 300.000 euro. A quel punto, la partita è entrata nella sua fase decisiva. Due pacchi su tre contenevano una cifra a sei zeri, ma il rischio di perdere praticamente tutto era ancora presente. Il Dottore ha quindi messo sul tavolo un assegno da 100.000 euro, chiedendo alla coppia di decidere se accettare la somma oppure continuare a inseguire il premio massimo. Dopo aver rifiutato tutte le proposte precedenti, questa volta Martina ha deciso di ascoltare anche la prudenza, affermando “Non ce la faccio, accettiamo l'offerta!”, scegliendo quindi di fermarsi e assicurarsi una vincita che avrebbe permesso alla sua famiglia di realizzare diversi progetti. Una decisione comprensibile, soprattutto considerando che l'alternativa poteva ancora essere rappresentata da un pacco contenente appena 100 euro.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Ma ad Affari Tuoi, come sanno bene gli spettatori, la partita non finisce davvero finché non viene scoperto il contenuto del pacco del concorrente. Stefano De Martino ha quindi accompagnato Martina nell'ultima parte del gioco, chiedendole quale numero avrebbe chiamato se avesse deciso di proseguire. La scelta è ricaduta sul pacco numero 15, che nascondeva proprio 100 euro. A quel punto, la situazione sarebbe stata incredibile: Martina si sarebbe ritrovata con la certezza di avere nel proprio pacco 100.000 oppure 300.000 euro. Due possibilità entrambe molto favorevoli, ma soprattutto la concreta occasione di conquistare il premio più alto della trasmissione, ed è stato allora che il momento della verità ha regalato il colpo di scena più clamoroso.

Nel, quello scelto seguendo il ricordo della lepre,. Una scoperta che ha lasciato inevitabilmente senza parole la concorrente e suo marito., ma la decisione di accettare l'offerta del Dottore aveva impedito alla coppia di portare a casa l'intera somma. Il risultato finale resta comunque tutt'altro che deludente., ai quali si aggiungeconquistata durante la partita. Un premio importante per una giovane famiglia, soprattutto alla luce dei progetti raccontati dalla concorrente prima di affrontare le ultime offerte.

Eppure, è difficile non pensare a quello che sarebbe potuto succedere. Martina aveva avuto il coraggio di rifiutare assegni da 35.000, 50.000 e 75.000 euro, aveva seguito un'intuizione apparentemente assurda e si era ritrovata con il pacco più ricco del gioco. Le mancava soltanto un'ultima decisione coraggiosa per trasformare una grande vincita in un risultato straordinario. Il finale ha così regalato una delle situazioni più particolari di questa edizione di Affari Tuoi: una concorrente che può festeggiare una somma da capogiro e, nello stesso momento, rimpiangere di non aver creduto fino in fondo alla propria fortuna. Perché la lepre incontrata per caso aveva indicato davvero la strada giusta. Martina l'aveva seguita, ma soltanto fino a un passo dal traguardo.