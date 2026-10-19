"Falso, ipocrita e cattivo": Marina La Rosa non perdona Jonathan al GF Vip

Pubblicazione: 19 ottobre alle 17:37

Al Grande Fratello Vip 2026 il rapporto tra Marina La Rosa e Jonathan Kashanian si fa sempre più complicato. Quella che poteva sembrare un'inedita alleanza tra due volti già conosciuti dal pubblico televisivo si è trasformata in una serie di confronti e frecciatine. I due concorrenti non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro e le ultime discussioni hanno portato alla luce un'antipatia ormai difficile da nascondere. A far discutere sono soprattutto le parole pronunciate da Marina, che non ha risparmiato giudizi severi sul coinquilino. Jonathan, dal canto suo, ha provato a difendersi, senza riuscire a ricomporre la frattura.

La tensione è esplosa durante uno dei giochi di verità organizzati nella Casa. Di fronte alla domanda su quale Vip si esponga meno, Marina ha indicato immediatamente Jonathan, cogliendo l'occasione per esprimere apertamente la propria opinione., spiegando di non avere intenzione di cambiare idea. Ha inoltre contestato il suo atteggiamento dopo la puntata precedente, secondo la sua ricostruzione,, per poi riprendersi una volta ricevuti giudizi più positivi. Lo stilista ha reagito alle accuse sostenendo di non aver mai insultato Marina, ma lo scambio non ha portato a un chiarimento.

Le divergenze tra i due, in realtà, erano emerse già in un confronto più personale. Marina aveva confessato di trovare Jonathan respingente, mentre lui aveva spiegato di essere meno espansivo con lei proprio perché percepiva una certa distanza. Il concorrente ha anche contestato alla coinquilina l'idea di non ascoltare gli altri, definendo questa osservazione un tentativo di metterlo in difficoltà e ribadendo di prestare attenzione alle persone con cui parla. Marina ha risposto che non sempre esiste una ragione precisa per cui due persone non si piacciono, a suo avviso, bisogna semplicemente accettare che non si possa essere apprezzati da tutti. Jonathan ha invece ammesso di trovare difficile accettare la situazione, soprattutto perché i due condividono gli stessi spazi nella Casa e, a suo giudizio, non ci sarebbe un motivo valido per quella freddezza.

Un altro episodio ha alimentato lo scontro durante un momento conviviale. Dopo la prova dei talenti della puntata precedente, persa dal gruppo delle donne, il Grande Fratello ha assegnato loro il compito di occuparsi degli uomini come vere e proprie maggiordome. Marina si è ritrovata così a servire proprio Jonathan e non ha perso occasione per criticare il suo modo di fare, parlando di presunzione e mediocrità. L'episodio ha confermato quanto il rapporto sia diventato teso anche nelle situazioni quotidiane, dove ogni interazione sembra trasformarsi in una nuova occasione di confronto.

Marina ha confermato quanto già sospettavamo.... ha pianto in confessionale e da lì la puntata pro Jonathan #gfvip https://t.co/ro48ucu1xz — AT 🐨 anima nera stan account 🎀 (@anto_at71) October 13, 2026