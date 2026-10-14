Fedez, fino a 150 mila euro per il suo “funerale” in tv: bastano due pomeriggi per un cachet da capogiro?

Pubblicazione: 14 ottobre alle 11:39

Farsi prendere in giro davanti alle telecamere può diventare un affare decisamente redditizio. Lo sa bene Fedez, protagonista della seconda stagione di RIP – Roast in Peace, il programma di Prime Video in cui un gruppo di comici celebra ironicamente il “funerale” di personaggi famosi. A incuriosire, oltre alle battute sul rapper, è soprattutto il compenso che avrebbe ricevuto per partecipare allo show. Secondo un'indiscrezione, la cifra sarebbe a sei zeri. Il cantante, dal canto suo, non ha nascosto di aver accettato anche per una ragione molto concreta: il denaro.

Il format di RIP – Roast in Peace, condotto da Michela Giraud, mette al centro una particolare forma di comicità, il protagonista viene celebrato come se fosse scomparso, mentre gli ospiti si alternano con battute provocatorie e prese in giro sul suo conto. Per Fedez, abituato a essere al centro dell'attenzione tra musica, televisione e social, l'occasione ha rappresentato anche un modo per giocare con la propria immagine pubblica.. Ha poi aggiunto che si è trattato di un'esperienza molto divertente e che sarebbe disposto a ripeterla.

Ma a quanto ammonterebbe il compenso? Si parla di una somma compresa tra 130.000 e 150.000 euro. La cifra, non è stata confermata da Prime Video, da parte della piattaforma, non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Si tratta di un'indiscrezione non verificata. Se fosse corretta, il cachet risulterebbe particolarmente elevato in rapporto alla durata delle registrazioni, anche se non è possibile stabilire sulla base delle sole informazioni disponibili quali accordi e condizioni siano stati inclusi nel compenso. Fedez non è stato l'unico volto noto a mettersi in gioco nello show. Tra i partecipanti delle due edizioni figurano anche Francesco Totti, Roberto Saviano, Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini, Alessandro Borghese, Asia Argento, Simona Ventura e Giuseppe Cruciani.

Non sono disponibili cifre attendibili per confrontare i rispettivi compensi. A far discutere, nel frattempo, è stato anche un episodio legato proprio a Lucarelli. Fedez aveva proposto sui social una battuta sul fine vita assistito, suggerendo la partecipazione di qualcuno impegnato su questo tema e paragonando l'eventuale puntata a una già vista, con un riferimento alla giornalista. Il passaggio, secondo quanto raccontato dal rapper, sarebbe stato eliminato in fase di montaggio per esigenze editoriali.