“Mi sono inginocchiata per lui”: Selvaggia Lucarelli racconta il momento più difficile con Lorenzo Biagiarelli

Pubblicazione: 12 ottobre alle 09:30

Selvaggia Lucarelli è abituata a non avere peli sulla lingua, soprattutto quando si tratta di giudicare gli altri in televisione. Ma questa volta, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha mostrato un lato decisamente più intimo, raccontando un episodio della sua vita sentimentale che in pochi conoscevano. Protagonista della confessione è Lorenzo Biagiarelli, il compagno con cui condivide la vita da oltre dieci anni e che presto potrebbe diventare suo marito. All'inizio della loro relazione, però, le cose andarono molto diversamente da come entrambi avevano immaginato: lui decise di lasciarla e lei arrivò addirittura a inginocchiarsi davanti a lui per chiedergli di non rinunciare al loro amore.

Durante la puntata di, la giornalista e attuale opinionista del Grande Fratello Vip ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della relazione con Biagiarelli, soffermandosi sulle difficoltà affrontate quando si erano appena conosciuti. All'epoca,, mentre. Una distanza anagrafica che non aveva impedito loro di innamorarsi, ma che aveva contribuito ad alimentare qualche dubbio nel giovane compagno.

Lucarelli ha ricordato che entrambi credevano molto in quella storia, nonostante fossero consapevoli delle difficoltà che avrebbero potuto incontrare. Poco dopo l'inizio della frequentazione, tuttavia, Biagiarelli ebbe un ripensamento e decise di interrompere la relazione. Una scelta che spinse Selvaggia a compiere un gesto che, per sua stessa ammissione, non aveva mai fatto prima. “Per la prima volta nella mia vita mi sono inginocchiata”, ha raccontato la giornalista, spiegando di aver chiesto a Lorenzo di riflettere prima di rinunciare a quello che stavano costruendo insieme. Non voleva costringerlo a restare, ma era convinta che il loro rapporto meritasse un'altra possibilità.

“Fai quello che vuoi, perché non posso trattenerti, ma fidati di me, questa è una storia bellissima, dobbiamo crederci”. - Selvaggia Lucarelli

Una dichiarazione che racconta quanto Lucarelli fosse già coinvolta emotivamente e quanto fosse disposta a mettere da parte l'orgoglio pur di difendere quella relazione. Biagiarelli si prese del tempo per riflettere e alla fine decise di tornare sui propri passi. Da quel momento, come ha ricordato Selvaggia, i due non si sono più lasciati. Oggi quella storia potrebbe presto arrivare a un nuovo capitolo. Nel corso dell'intervista, infatti, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del matrimonio con Lorenzo Biagiarelli, una promessa che la coppia porta avanti da tempo senza aver ancora fissato una data definitiva.

“Dopo 11 anni non ci si sposa per amore, ci si sposa per mettere a posto un po' di cose. Non è Cupido a dirti sposati, è il commercialista”. - Selvaggia Lucarelli

Questa volta, però, la giornalista ha indicato un periodo preciso:, con la Puglia che dovrebbe rimanere la location scelta per le nozze.ha preferito, anche perché in passato aveva già parlato di matrimonio senza poi concretizzare i preparativi. E, con cui ha spiegato perché, dopo tanti anni insieme, sposarsi assume un significato diverso rispetto agli inizi di una relazione.

Dietro l'ironia, però, resta la solidità di un rapporto che ha superato anche una separazione iniziale e che oggi sembra avvicinarsi finalmente all'altare. Durante la trasmissione è arrivato anche un messaggio di Lorenzo Biagiarelli, che ha scherzato con la compagna chiedendole cosa avrebbe voluto mangiare per cena, un modo per raccontare la loro quotidianità e la complicità che continua a unirli. L'intervista è stata anche l'occasione per affrontare un altro argomento particolarmente discusso: l'addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle e il suo passaggio al Grande Fratello Vip. Dopo anni trascorsi dietro il bancone della giuria del programma di Milly Carlucci, la giornalista ha ammesso di non sentire la mancanza del suo vecchio ruolo.

“Non mi manca fare la giudice”, ha dichiarato, spiegando che le responsabilità di un opinionista al Grande Fratello sono molto diverse da quelle di chi valuta un'esibizione di ballo. Nel reality di Canale 5, secondo Lucarelli, non ci si limita a giudicare una performance artistica, ma si entra nel merito dei comportamenti e delle relazioni tra le persone.

“Un conto è dire che hai ballato male, un altro è dire che non mi piaci come persona”. - Selvaggia Lucarelli

Una distinzione che, a suo giudizio,. Al, infatti, le opinioni riguardano il modo in cui i concorrenti convivono, reagiscono alle provocazioni e si rapportano agli altri, con valutazioni che possono assumere un peso personale molto maggiore rispetto aha inoltre parlato delle sfide legate ai cinquant'anni, un periodo della vita chee nuove consapevolezze. E proprio ripensando al suo percorso personale, ha raccontato di aver imparato nel tempo aa non avere paura della solitudine.

Un cambiamento che l'ha aiutata anche a riconoscere il valore del rapporto con Lorenzo Biagiarelli. Perché, al di là delle polemiche televisive, dell'addio a Ballando con le Stelle e delle battute sul matrimonio, la confessione più sorprendente di Selvaggia Lucarelli resta quella di una donna che, pur di non perdere l'uomo che amava, ha trovato il coraggio di mettere da parte l'orgoglio e chiedergli di credere ancora nella loro storia.