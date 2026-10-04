Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio dopo Ballando: "Anni a dirmi levatela, ora ridatecela"

Pubblicazione: 04 ottobre alle 16:41

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2026 ha segnato un momento storico per il programma di Milly Carlucci: dopo dieci anni dietro al bancone della giuria, Selvaggia Lucarelli non c'era più. Al suo posto, fisicamente, si è seduta Barbara D'Urso, al debutto come giurata insieme ad Alberto Matano. Un cambio che ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico, diviso tra curiosità per i nuovi arrivi e nostalgia per la lingua affilata della giornalista.





di telespettatori che. "Non è più lo stesso senza di lei", "Manca qualcosa", "Era un'altra cosa con Selvaggia": questi alcuni dei messaggi che hanno invaso Twitter, Instagram e Facebook dopo la messa in onda dello show su Rai 1. Una reazione che, per molti versi, rappresentaCon un post sui social, ha deciso dio i nuovi giurati. "Anni di 'levatela da lì', poi anni di 'lasciatela lì', poi vado altrove e 'ridatecela'. È tutto stupendo", ha scritto accompagnando le parole con una foto che la ritrae seduta in una posa regale, quasi su un trono.

Il messaggio prosegue con un ringraziamento: "Grazie per l'affetto, ho letto e mi ha fatto piacere, ma alla fine è solo tv". E conclude con la sua tipica ironia: "E, come intuite dalla foto, resto umile". Un commento che racchiude perfettamente lo stile che l'ha contraddistinta durante gli anni nel dance show di Rai 1: autoironica, graffiante, mai banale.





La ricostruzione che Lucarelli fa della sua esperienza televisivaitaliano.con le Stelle, infatti,da parte di chi la considerava. Sui social, con cadenza quasi regolare, si moltiplicavano i commenti di spettatori che chiedevano a gran voce che venisse rimossa dalla giuria.effettivamente il programma,. Sono stati numerosi gli spettatori a sostenere che senza la presenza di Selvaggia Lucarelli, con i suoi commenti taglienti e le sue valutazioni senza filtri, Ballando con le Stelle avrebbe perso una componente essenziale. Le polemiche, i botta e risposta, le tensioni che la giornalista contribuiva a creare facevano parte integrante dello show.