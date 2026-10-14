Figlia della cenere, i luoghi reali della fiction Rai: il viaggio di Teresa Battaglia nel cuore del Friuli

Pubblicazione: 14 ottobre alle 14:23

Il Friuli Venezia Giulia torna protagonista sul piccolo schermo con I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, la terza stagione della fiction Rai con Elena Sofia Ricci nei panni della profiler Teresa Battaglia. Questa volta, però, il paesaggio cambia volto: alle atmosfere montane che hanno caratterizzato le precedenti indagini si affiancano le strade, le piazze e i monumenti di alcune delle città più suggestive della regione. Le riprese della serie si sono svolte tra Udine, Aquileia, Cividale del Friuli e le località circostanti, trasformando luoghi ricchi di storia in scenari perfetti per un racconto investigativo carico di tensione.

Una scelta che accompagna anche l'evoluzione della storia, dove i segreti del passato tornano a pesare sul presente. Tra le principali location diper la protagonista e per la sua squadra. Il centro storico offre un contesto diverso rispetto ai borghi isolati e alle foreste delle stagioni precedenti, aprendo la narrazione a nuovi ambienti e dinamiche. Tra gli scorci riconoscibili

Qui si trovano la Torre dell'Orologio, con i suoi celebri automi che battono le ore, e la Loggia del Lionello, elegante edificio in stile gotico veneziano. Luoghi che restituiscono alla fiction un'identità visiva precisa, mettendo in dialogo l'architettura storica con le vicende contemporanee dei personaggi. La città non è soltanto uno sfondo suggestivo: il suo tessuto urbano accompagna una stagione in cui le relazioni personali e i conflitti interiori assumono un peso importante nello sviluppo dell'indagine.

Un'altra tappa centrale del viaggio sulle location della fiction è Aquileia, celebre per il suo straordinario patrimonio archeologico e religioso. Qui spicca la Basilica patriarcale di Santa Maria Assunta, complesso monumentale legato a una storia secolare e conosciuto anche per i suoi preziosi mosaici paleocristiani. La basilica costituisce una cornice di particolare suggestione per la serie, grazie alla sua atmosfera solenne e alla stratificazione storica che caratterizza l'intero sito. Non sorprende che un luogo simile possa trovare spazio in un thriller televisivo nel quale memoria, segreti e verità nascoste hanno un ruolo determinante.

La presenza di Aquileia conferma inoltre la volontà di valorizzare il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia attraverso una produzione capace di raggiungere il pubblico nazionale. Il percorsoper le riprese di Figlia della cenere. Attraversata dal fiume Natisone, la città custodisce testimonianze storiche che raccontano secoli di incontri tra culture differenti. Tra i luoghi più caratteristici, e l'Ipogeo Celtico, complesso sotterraneo la cui origine e funzione sono ancora oggetto di dibattito.

Sono scenari che contribuiscono a costruire un immaginario ricco di stratificazioni, ideale per una storia in cui ciò che è rimasto nascosto può riemergere in modo inquietante. Con Figlia della cenere, il mondo di Teresa Battaglia amplia i propri orizzonti senza rinunciare al legame con il Friuli Venezia Giulia. Se le montagne e i paesaggi del Tarvisiano avevano segnato profondamente le prime stagioni, il nuovo capitolo sceglie di dare maggiore spazio ai centri urbani e ai luoghi della memoria storica.

Udine, Aquileia e Cividale del Friuli diventano così parte integrante del racconto, contribuendo a definire il tono della fiction e a creare un legame più stretto tra indagine e territorio. Per gli spettatori, la serie offre anche l'occasione di scoprire alcune delle bellezze culturali della regione, seguendo le tracce di Teresa Battaglia tra misteri, passato e nuove verità da portare alla luce.