Filorosso, Monteleone passa al contrattacco: "Non chiude", in Rai spunta un nuovo scenario

Pubblicazione: 12 novembre alle 09:19

Il futuro di Filorosso torna al centro dell'attenzione dopo le indiscrezioni su una possibile chiusura anticipata del programma di Rai 3. A fare chiarezza è Antonino Monteleone, che ha deciso di intervenire personalmente per smentire le ricostruzioni circolate nelle ultime ore. Il giornalista assicura che la trasmissione non terminerà definitivamente e che il ritorno è previsto nel 2027. La pausa dopo la puntata del 17 novembre, secondo il conduttore, faceva già parte della programmazione stabilita prima del debutto.

La Rai chiude per bassi ascolti Filorosso https://t.co/9vXGinBUIQ — Maurizio (@MGT6025) November 11, 2026

La presa di posizione di Monteleone arriva dopo la diffusione di notizie secondo cui la puntata del 17 novembre avrebbe potuto rappresentare l'ultimo appuntamento di Filorosso.. Il conduttore ha respinto questa ricostruzione, definendola una bufala e ricordando che il progetto era stato presentato con una programmazione iniziale di dieci puntate.

Nel suo intervento, il giornalista ha voluto rassicurare il pubblico e chi segue il lavoro della redazione, contestando duramente il modo in cui alcune testate hanno raccontato la vicenda. Monteleone ha parlato di ricostruzioni prive di fondamento e ha difeso il percorso della trasmissione, pur riconoscendo che gli ascolti rappresentano un aspetto sul quale è necessario intervenire. Il conduttore ha distinto i risultati televisivi dal riscontro che sostiene di ricevere fuori dagli studi, secondo la sua esperienza, diverse persone lo fermano per strada per suggerire vicende e storie da approfondire.

La pausa televisiva non comporterà l'interruzione delle attività della squadra. Filorosso continuerà a essere presente sui social, mentre la redazione resterà operativa nella preparazione dei servizi destinati alla prima serata. Anche gli inviati proseguiranno il lavoro sul campo, raccogliendo testimonianze e materiali che potranno essere utilizzati nei nuovi appuntamenti. Questa fase permetterà al gruppo di dedicare più tempo alla realizzazione delle inchieste, un'attività che richiede spesso sopralluoghi, riprese e un lavoro di montaggio particolarmente articolato.

La Rai chiude per bassi ascolti Filorosso, avvia una indagine su Diaco, assiste a scontri interni tra conduttori e programmi. La destra per avere una informazione funzionale alla propaganda governativa ha distrutto una azienda pubblica. — Elio Vito 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳️‍🌈🌍 (@elio_vito) November 11, 2026

Sul calendario del 2027 emergono alcune differenze tra le rassicurazioni del conduttore e gli scenari che sarebbero attualmente allo studio in Rai. La ripartenza a gennaio sarebbe una delle possibilità, ma non l'unica.. In particolare, il nuovo assetto potrebbe riservare maggiore spazio alle inchieste, con una struttura più adatta a raccontare vicende che necessitano di tempi lunghi per essere documentate.

A rendere particolarmente delicata la questione resta il rendimento di Filorosso in termini di ascolti. Il programma avrebbe superato il 3% di share soltanto in un'occasione, raggiungendo il 3,1%, mentre il numero degli spettatori sarebbe rimasto sotto quota 400mila. Numeri che rappresentano una criticità per una trasmissione collocata nella prima serata di Rai 3 e che potrebbero pesare sulle valutazioni editoriali della rete. La posizione di Monteleone è chiara, Filorosso non finisce con la puntata del 17 novembre. Resta da capire se il ritorno avverrà a gennaio oppure più avanti, con una formula rinnovata e un maggiore investimento sulle inchieste.