Pubblicazione: 26 novembre alle 16:45

Fiorella Mannoia è stata costretta a fermarsi a causa di una brutta influenza. A poche ore dalla partecipazione a Una Nessuna Centomila su Rai 1, la cantante ha annunciato l'annullamento del concerto previsto per giovedì 26 novembre al Pala De André di Ravenna. Una decisione inevitabile, arrivata dopo due giorni di febbre molto alta che le hanno impedito di salire sul palco.

A comunicare la notizia è stata la stessa artista attraverso un video pubblicato sui social, nel quale si è mostrata dispiaciuta per il rinvio. "Purtroppo sono due giorni che ho una brutta influenza con febbre molto alta e mi vedo costretta a rimandare la data di questa sera a Ravenna", ha spiegato ai fan, aggiungendo: "Mi dispiace moltissimo, ma non ce la faccio a cantare stasera". Il concerto faceva parte del tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Per il pubblico che aveva già acquistato i biglietti, è stata individuata una nuova data, lo spettacolo si terrà il 21 aprile 2027. Chi non potrà partecipare potrà consultare le indicazioni comunicate dagli organizzatori per ottenere il rimborso. Il rinvio consentirà a Mannoia di recuperare le energie e tornare a esibirsi nelle condizioni migliori.

L'influenza è arrivata al termine di giornate particolarmente impegnative per la cantante, reduce dalla conduzione di Una Nessuna Centomila, trasmesso su Rai 1 il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Registrato a settembre all'Arena di Verona, l'evento l'ha vista condividere il palco con Carlo Conti e artiste come Laura Pausini, Angelina Mango, Emma e Gaia. La serata ha unito musica e sensibilizzazione, raccogliendo oltre mezzo milione di euro attraverso la vendita dei biglietti per sostenere i centri antiviolenza.

. Un'iniziativa che si inserisce nell'attività della Fondazione Una Nessuna Centomila, di cui Mannoia è presidente onoraria. L'impegno della cantante contro la violenza di genere proseguirà anche nel 2027, quando la manifestazione si sposterà a Napoli.

Per il momento la priorità resta la salute. I fan di Ravenna dovranno attendere la primavera per assistere allo spettacolo dedicato a De André e Fossati, mentre Fiorella Mannoia potrà concentrarsi sul recupero. La cantante ha scelto di informare personalmente il pubblico, spiegando le ragioni di uno stop che non era possibile evitare.