Pubblicazione: 25 novembre alle 14:52

Stasera, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Rai 1 trasmette in prima serata Una Nessuna Centomila, il concerto registrato il 21 settembre scorso all'Arena di Verona. L'appuntamento è alle 21.30, con un evento che ha riunito diciotto protagonisti della musica italiana in un messaggio collettivo di solidarietà. La serata sarà disponibile anche su Rai Radio2, in simulcast con la conduzione radiofonica di Martina Martorano.

, affiancata quest'anno da Carlo Conti, che raccoglie il testimone della conduzione da Amadeus. Il cast comprende Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi. Tra le esibizioni troveranno spazio anche i monologhi di Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino, con storie di donne e riflessioni sulla responsabilità maschile.

Il percorso di Una Nessuna Centomila ha attraversato diverse città e palcoscenici, nel 2022 il progetto ha riunito centomila persone a Campovolo, nel 2024 ha conquistato l'Arena di Verona con due serate e nel 2025 è approdato per la prima volta al Sud, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Un cammino che ha trasformato l'iniziativa musicale in un movimento di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Tra i momenti più attesi del concerto ci sono gli incontri inediti e i duetti speciali. Luciano Ligabue presenta Nessuno è di qualcuno, brano svelato a sorpresa lo scorso maggio e dedicato alla violenza di genere, i cui diritti sono stati devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila. Giuliano Sangiorgi e Malika Ayane si ritrovano sulle note di Come foglie, mentre Paola Turci ed Ermal Meta omaggiano Mia Martini. Gaia e Levante reinterpretano I maschi di Gianna Nannini. Fiorella Mannoia propone Combattente e Mariposa, oltre a duettare con Arisa in Quello che le donne non dicono, Luca Carboni in Farfallina e Angelina Mango in La casa in riva al mare. Quest'ultima condivide anche il palco con Ligabue per Le donne lo sanno.

Laura Pausini sceglie Io sì (Seen) con Alessandra Amoroso e Le cose che vivi con Emma. Tommaso Paradiso canta Non avere paura con Annalisa e Mare mare con Luca Carboni, mentre Arisa interpreta Canta ancora e si unisce a Sangiorgi per La notte. Completano la scaletta Malika Ayane e Michele Bravi con Il diario degli errori, Noemi e Serena Brancale con Briciole, Alessandra Amoroso con Noemi in Ti scatterò una foto, Gaia in Bossa nostra e Brancale in Serenata. Paola Turci ed Ermal Meta si esibiscono in E non finisce mica il cielo, mentre Turci raggiunge Levante per Gesù Cristo sono io. Emma e Annalisa, infine, condividono Femme fatale. La scaletta potrebbe comunque subire variazioni nel montaggio televisivo.

Dietro l'evento c'è la Fondazione Una Nessuna Centomila, nata per volontà di Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. È la prima fondazione italiana creata specificamente per contrastare la violenza sulle donne e sostenere chi la subisce, anche attraverso progetti educativi nelle scuole. Il concerto diventa molto più di uno spettacolo, un'occasione per mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che non può essere ricordato soltanto il 25 novembre e che richiede un impegno culturale e sociale costante.