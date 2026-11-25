Fiorella Mannoia torna con Una Nessuna Centomila: 18 artisti e duetti inediti per una serata speciale
Una Nessuna Centomila su Rai 1 il 25 novembre: Fiorella Mannoia, Carlo Conti e 18 artisti protagonisti di duetti e performance speciali contro la violenza sulle donne.
Stasera, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Rai 1 trasmette in prima serata Una Nessuna Centomila, il concerto registrato il 21 settembre scorso all'Arena di Verona. L'appuntamento è alle 21.30, con un evento che ha riunito diciotto protagonisti della musica italiana in un messaggio collettivo di solidarietà. La serata sarà disponibile anche su Rai Radio2, in simulcast con la conduzione radiofonica di Martina Martorano.
Il percorso di Una Nessuna Centomila ha attraversato diverse città e palcoscenici, nel 2022 il progetto ha riunito centomila persone a Campovolo, nel 2024 ha conquistato l'Arena di Verona con due serate e nel 2025 è approdato per la prima volta al Sud, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Un cammino che ha trasformato l'iniziativa musicale in un movimento di sensibilizzazione contro la violenza di genere.
Tra i momenti più attesi del concerto ci sono gli incontri inediti e i duetti speciali. Luciano Ligabue presenta Nessuno è di qualcuno, brano svelato a sorpresa lo scorso maggio e dedicato alla violenza di genere, i cui diritti sono stati devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila. Giuliano Sangiorgi e Malika Ayane si ritrovano sulle note di Come foglie, mentre Paola Turci ed Ermal Meta omaggiano Mia Martini. Gaia e Levante reinterpretano I maschi di Gianna Nannini. Fiorella Mannoia propone Combattente e Mariposa, oltre a duettare con Arisa in Quello che le donne non dicono, Luca Carboni in Farfallina e Angelina Mango in La casa in riva al mare. Quest'ultima condivide anche il palco con Ligabue per Le donne lo sanno.
Dietro l'evento c'è la Fondazione Una Nessuna Centomila, nata per volontà di Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. È la prima fondazione italiana creata specificamente per contrastare la violenza sulle donne e sostenere chi la subisce, anche attraverso progetti educativi nelle scuole. Il concerto diventa molto più di uno spettacolo, un'occasione per mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che non può essere ricordato soltanto il 25 novembre e che richiede un impegno culturale e sociale costante.