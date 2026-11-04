Fiorello anticipa una sorpresa per il Dopofestival di Sanremo 2027: la telefonata in diretta insospettisce

Pubblicazione: 04 novembre alle 12:25

Il Festival di Sanremo 2027 comincia già a far parlare di sé, anche per le indiscrezioni che riguardano il Dopofestival. A lanciare un'anticipazione è stato Fiorello durante una puntata de La Pennicanza, il programma in onda su Rai Radio 2. Secondo lo showman, accanto alla Gialappa’s Band potrebbe esserci anche Paola Iezzi. Una rivelazione accompagnata da una telefonata in diretta alla cantante, che non ha confermato apertamente la notizia. Tra battute, mezze ammissioni e tentativi di smentita, il siparietto ha acceso la curiosità sul prossimo appuntamento televisivo legato alla kermesse musicale.

La rivelazione è arrivata nel corso de La Pennicanza, quando Fiorello ha deciso di anticipare qualche indiscrezione sulla prossima edizione del Festival., lasciando però intendere che il gruppo non sarebbe stato solo. A quel punto ha cominciato a giocare con gli indizi, escludendo prima alcuni nomi e arrivando infine a pronunciare quello di Paola Iezzi. Una notizia presentata con grande sicurezza, nonostante il carattere ancora informale dell'anticipazione.

Per rendere il momento ancora più divertente, Fiorello ha deciso di contattare direttamente la cantante attraverso una videochiamata. La domanda riguardava gli impegni previsti per il mese di febbraio, periodo in cui si svolgerà il Festival di Sanremo. Paola Iezzi ha preferito non sbilanciarsi, rispondendo che non poteva fornire indicazioni precise e che avrebbe persino potuto trovarsi in Svizzera. Una replica poco convincente per Fiorello, che ha continuato a incalzare la sua interlocutrice, facendo riferimento a un'eventuale permanenza in Liguria dopo la conclusione della manifestazione.

Il passaggio più divertente è arrivato quando, dopo un'ulteriore domanda, dall'altra parte della telefonata è seguito qualche istante di silenzio. Fiorello ha colto immediatamente l'occasione per scherzare, interpretando quella pausa come una sorta di conferma involontaria. Paola Iezzi ha cercato subito di ridimensionare le sue parole, negando che ci fosse qualcosa di ufficiale e aggiungendo una battuta sulle condizioni meteorologiche che potrebbero caratterizzare quel periodo. Il siparietto ha alimentato le indiscrezioni, ma non rappresenta ancora un annuncio definitivo sulla composizione del Dopofestival.