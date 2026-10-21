Fiorello punge Fedez dopo la battuta di Michela Giraud: "A me hanno insultato gratis", ora vuole l’assegno

Pubblicazione: 21 ottobre alle 17:59

Una battuta pronunciata durante RIP – Roast in Peace ha riacceso l’attenzione sul passato di Rosario Fiorello e sul confine tra ironia e provocazione. A intervenire è stato lo stesso showman, che ha scelto di rispondere durante La Pennicanza, il programma radiofonico condotto con Fabrizio Biggio. Al centro della sua reazione non c’è soltanto la frase di Michela Giraud, ma anche il compenso riconosciuto ad alcuni protagonisti del programma. Fiorello ha ironizzato sul fatto di essere stato preso di mira senza ricevere alcun pagamento. Nel suo intervento, il paragone con Fedez e la cifra di 150mila euro sono diventati il punto di partenza per una riflessione sul funzionamento dei roast televisivi.

L’episodio risale a circa un mese prima della replica di Fiorello. Durante RIP – Roast in Peace, il programma in cui comici e ospiti si scambiano battute particolarmente pungenti, Michela Giraud aveva preso di mira Giuseppe Cruciani con una frase che chiamava in causa anche il conduttore siciliano: "Se Giuseppe avesse pippato, avrebbe condotto La Pennicanza".. Lo showman non era presente in sala durante la registrazione e non aveva quindi la possibilità di rispondere sul momento. Ha recuperato quella possibilità successivamente, trasformando la vicenda in un’occasione per scherzare sui compensi televisivi.

Durante La Pennicanza, Fiorello ha spostato l’attenzione dal contenuto delle battute alle condizioni in cui vengono pronunciate. Secondo il suo ragionamento, chi accetta di partecipare a un roast sa di poter diventare il bersaglio dei comici e riceve un compenso per prendere parte a quel gioco. Nel commentare la presenza di Cruciani, ha osservato che il giornalista aveva incassato gli attacchi senza reagire, mentre Fedez avrebbe accolto le provocazioni ridendo. A quest’ultimo Fiorello ha associato una cifra di 150mila euro, usandola come termine di paragone per evidenziare la differenza tra chi accetta consapevolmente di essere preso in giro e chi viene citato senza aver aderito al format.

Da qui è nata la parte più ironica della replica. Fiorello ha ammesso provocatoriamente di essere piccato, spiegando che, a differenza degli ospiti di RIP, lui sarebbe stato insultato senza essere pagato. Ha quindi rilanciato con una richiesta scherzosa di almeno 20mila euro, sostenendo che il suo coinvolgimento meritasse un riconoscimento economico. La battuta finale è stata ancora più esplicita: se gli fosse arrivato un assegno, non avrebbe avuto intenzione di devolverlo in beneficenza, ma di spenderlo per sé. Si tratta, naturalmente, di una provocazione ironica, non di una richiesta formale di pagamento.