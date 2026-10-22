Fiorello punge Gerry Scotti e Samira Lui: arriva la risposta dei volti di La Ruota della Fortuna

Pubblicazione: 22 ottobre alle 14:45

La sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi torna a far parlare il pubblico televisivo. Questa volta, però, a riaccendere il confronto non sono soltanto i dati Auditel, ma anche le battute di Fiorello, che ha deciso di stuzzicare Gerry Scotti e Samira Lui durante il suo programma La Pennicanza, in onda con Biggio. La risposta dei protagonisti del quiz di Canale 5 non si è fatta attendere e ha riportato al centro dell'attenzione una rivalità televisiva che sembrava essersi momentaneamente raffreddata.

Tutto è partito da una provocazione ironica lanciata da Fiorello e Biggio. Nel corso diarrivato ormai a sfiorare le 500 puntate, chiamando in causa Mediaset e chiedendo una sorta di liberazione. A rendere ancora più pungente la gag è stata l'immagine di Gerry Scotti e Samira Lui rappresentati in carcere. Una trovata pensata per divertire, ma anche per alimentare il botta e risposta tra i volti simbolo delle due principali reti generaliste italiane.

La provocazione non è rimasta senza conseguenze. Gerry Scotti e Samira Lui hanno replicato con il tono leggero che contraddistingue questo genere di scambi televisivi. L'ironia, del resto, è ormai parte integrante del confronto tra i programmi dell'access prime time, una fascia oraria decisiva per gli equilibri degli ascolti. Dietro le battute, tuttavia, c'è una competizione che nelle ultime settimane ha assunto contorni diversi. Dopo una fase in cui La Ruota della Fortuna sembrava avere un vantaggio importante, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1, è tornato a conquistare risultati di rilievo.

I dati riportati da DavideMaggio.it, mostrano chiaramente l'evoluzione della sfida. Il 15 settembre, il quiz di Gerry Scotti aveva ottenuto 4,368 milioni di spettatori e il 23% di share, contro i 3,657 milioni e il 19,3% del programma Rai. Il 15 ottobre il quadro era cambiato: Affari Tuoi aveva raggiunto 4,478 milioni di spettatori con il 22,5% di share, mentre La Ruota della Fortuna si era fermata a 4,147 milioni e al 20,8%.

Il confronto con l'autunno precedente rende ancora più evidente il cambiamento. A metà ottobre 2025, il programma di Canale 5 aveva superato i 5,1 milioni di spettatori e il 25% di share. Numeri che spiegano perché oggi la competizione sia tornata al centro delle discussioni televisive. Parlare di crisisecondo i dati riportati dalla fonte, il programma di Gerry Scotti era tornato davanti ad Affari Tuoi, con 4,513 milioni di spettatori e il 21,6% di share.

La situazione racconta quindi una sfida ancora aperta, nella quale i risultati possono cambiare da una serata all'altra. Le frecciatine di Fiorello aggiungono spettacolo a una competizione già molto seguita, trasformando il confronto tra Rai e Mediaset anche in un argomento di conversazione sui social. Per Gerry Scotti e Samira Lui, il prossimo obiettivo resta consolidare il pubblico di Canale 5. Per Stefano De Martino e Affari Tuoi, invece, la sfida è continuare a sfruttare il momento favorevole.

E mentre il pubblico commenta le battute di Fiorello e le repliche dei protagonisti, la vera risposta arriverà come sempre dagli ascolti. Perché, in questa partita televisiva, l'ironia fa notizia, ma ogni sera sono i numeri a decidere chi conquista il primato.