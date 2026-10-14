Fiorello risponde alla gaffe di Elisa Isoardi con il suo toto-morti: la lista è tutta da ridere

Pubblicazione: 14 ottobre alle 15:18

Il caso del cosiddetto toto-morti legato a Elisa Isoardi finisce anche nel radar di Fiorello, che trasforma la polemica in un nuovo spunto per la sua ironia. A catalizzare l'attenzione è una vicenda nata dietro le quinte di Bar Centrale, il programma di Rai 1 condotto dalla presentatrice, e diventata rapidamente argomento di discussione sui social. Nel gioco satirico dello showman entrano in scena anche nomi noti della televisione italiana, tra cui Silvia Toffanin, Milo Infante e Stefano De Martino.

La vicenda riporta al centro il confine, spesso sottile, tra comicità e sensibilità quando si parla di personaggi pubblici. E se Fiorello sceglie la strada della battuta, il caso solleva anche interrogativi sul modo in cui contenuti condivisi sui social possano trasformarsi in polemiche nazionali. Tutto nasce dalla pubblicazione di alcune immagini realizzate nella redazione di Bar Centrale. Sullo sfondoinglese dead pool, espressione utilizzata per descrivere un gioco basato su pronostici relativi alla morte di persone celebri.

Tra i nomi presenti figuravano personalità dello spettacolo, della musica e della cultura italiana. La diffusione degli screenshot ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni utenti hanno criticato duramente l'iniziativa, mentre altri hanno ipotizzato che l'elenco potesse essere collegato alla preparazione di materiali commemorativi da parte della redazione. La polemica ha coinvolto direttamente Elisa Isoardi, che ha pubblicato delle scuse sui social, assumendosi la responsabilità dell'accaduto pur precisando di non aver compilato personalmente la lista.

La conduttrice ha parlato di un episodio involontario, riconoscendo che il contenuto poteva risultare irrispettoso nei confronti delle persone citate. È in questo clima che si inserisce Fiorello, capace di trasformare anche una notizia controversa in materiale per la propria comicità. Il riferimento al toto-morti diventa così l'occasione per coinvolgere, con il consueto registro ironico, alcuni volti molto popolari del piccolo schermo. Tra i nomi evocati figurano Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo, Milo Infante, alla guida di Ore 14, e Stefano De Martino, uno dei conduttori più seguiti della televisione italiana.

La loro presenza nel contesto della gag contribuisce ad amplificare la curiosità del pubblico, ma va letta nel quadro della provocazione comica, non come un pronostico reale. Ldel momento e rilanciarli attraverso un linguaggio immediato, destinato a far parlare di sé anche fuori dalla trasmissione. Al di là della battuta, il caso solleva una questione più ampia: quanto è opportuno trasformare temi delicati in contenuti destinati alla condivisione pubblica?

Un'immagine pubblicata per mostrare il lavoro dietro le quinte può assumere un significato completamente diverso quando viene osservata da migliaia di utenti e separata dal contesto originario. La vicenda di Elisa Isoardi dimostra ancora una volta quanto sia difficile controllare la circolazione dei contenuti online. L'ironia di Fiorello aggiunge un nuovo capitolo alla discussione, confermando il ruolo dello spettacolo nel rilanciare notizie che diventano virali.

Resta, infine, la differenza tra una gag televisiva e una polemica reale: la prima vive di provocazione e tempi comici, la seconda coinvolge la reputazione delle persone e la sensibilità del pubblico. Ed è proprio su questo confine che il caso continua a far discutere.