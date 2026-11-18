Pubblicazione: 18 novembre alle 15:49

Barbara D'Urso non lascerà Ballando con le stelle. Dopo le polemiche nate dallo scontro in diretta con Guillermo Mariotto, la conduttrice sarà regolarmente presente nella puntata di sabato. A confermarlo è stato Fiorello durante l'appuntamento con La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2, rivelando di aver ricevuto un messaggio direttamente dalla diretta interessata.

"A me però ha scritto Barbara D'Urso e mi ha detto che sabato ci sarà. Mi ha detto: Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado, ma come cornuta e mazziata?. Abbiamo già il titolo: "Barbara c'è!", ha raccontato lo showman. Poi, senza trattenere la notizia, ha ribadito: "Posso confermare che Barbara D'Urso ci sarà sabato a Ballando. Non mi tengo un cecio in bocca, come dicono a Roma".

La vicenda è nata durante la scorsa puntata del programma di Rai 1, quando Guillermo Mariotto ha spruzzato del profumo intorno a sé pronunciando la frase "che puzza". Un gesto che Barbara D'Urso ha interpretato come un'offesa personale e che ha provocato un acceso confronto tra i due. Nella discussione è rimasta coinvolta anche Ornella Muti, presente accanto allo stilista in quel momento. Dopo la trasmissione, la conduttrice ha manifestato pubblicamente il proprio disappunto, lamentando di non aver ricevuto sufficienti tutele.

Sulla questione è intervenuta anche Milly Carlucci, che ha scelto di fare chiarezza con un collegamento in coda al Tg1. La padrona di casa ha ridimensionato l'episodio, ricordando che in una trasmissione di quattro ore possono nascere discussioni tra i suoi protagonisti. "Io ho scherzato dicendo è profumo o veleno?. Intanto mi fa sorridere che sia diventato un caso nazionale, questa è la potenza di Raiuno", ha dichiarato. Ha definito quanto accaduto una diatriba tra due membri della famiglia di Ballando, precisando però che la situazione non era ancora del tutto risolta.

Carlucci ha ammesso che erano in corso confronti per trovare una conclusione alla vicenda e non ha nascosto i dubbi sulla possibilità che Barbara accettasse le eventuali scuse: "Non posso dire che sia tutto a posto, stiamo parlando e in settimana dovremmo arrivare ad una conclusione. Non so se Barbara accetterà queste scuse". Il messaggio riferito da Fiorello chiarisce almeno un punto,

Durante la stessa puntata de La Pennicanza, Fiorello ha annunciato anche un'altra novità, la Canzone di Natale del programma sarà interpretata da Giorgia e uscirà la settimana successiva. Per quanto riguarda Ballando con le stelle l'attenzione è tutta rivolta a sabato, quando Barbara D'Urso tornerà in diretta dopo le polemiche. Resta da capire se ci sarà un chiarimento con Mariotto e se i due riusciranno a lasciarsi alle spalle lo scontro della scorsa settimana.