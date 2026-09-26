Florence Pugh, il sostegno alla Palestina: "Non ho mai paura di parlare"

Pubblicazione: 26 settembre alle 09:45

Florence Pugh torna a parlare del suo sostegno alla Palestina e lo fa rivendicando una posizione che, negli ultimi anni, le sarebbe costata anche parte del seguito sui social. In un'intervista, l'attrice britannica ha raccontato di aver probabilmente perso centinaia di migliaia di follower proprio per aver scelto di esporsi pubblicamente.

"Non ne ho mai avuto paura”, ha spiegato Pugh, riferendosi alla possibilità di parlare apertamente della situazione palestinese. L'attrice ha anche detto di non comprendere perché sia servito così tanto tempo prima che altre persone, soprattutto nell'ambiente di Hollywood, iniziassero a esprimersi e a mostrare empatia.

Florence Pugh considera importante utilizzare la propria visibilità per mantenere l'attenzione sulla crisi umanitaria, anche quando questo può comportare critiche o conseguenze sui social.

La sua presa di posizione non si è limitata alle dichiarazioni online. Pugh ha partecipato a Together for Palestine, evento benefico organizzato a Londra per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla situazione umanitaria. Salita sul palco insieme a Riz Ahmed, l'attrice ha invitato il pubblico a non considerare il silenzio davanti alla sofferenza come una forma di neutralità.

“L'empatia non dovrebbe essere così difficile”, ha affermato, chiedendo inoltre ai presenti di continuare a fare pressione sui governi. La manifestazione ha raccolto oltre 2 milioni di dollari destinati alle organizzazioni umanitarie e ha visto la partecipazione di artisti come Gorillaz, Brian Eno, James Blake, Sampha, PinkPantheress e King Krule.

Un altro elemento importante emerso dalle parole di Pugh riguarda il rapporto tra la guerra e la quotidianità sui social network. L'attrice ha spiegato di trovare difficile pubblicare contenuti leggeri sulla propria vita mentre, nello stesso momento, attraverso lo stesso telefono, può imbattersi nelle immagini di bambini rimasti senza genitori e di persone colpite dalla guerra.

Quella dell'attrice Florence Pugh non è una posizione isolata. Il suo nome figura anche tra i firmatari di una lettera aperta indirizzata al primo ministro britannico Keir Starmer, nella quale venivano chieste azioni più incisive da parte del governo britannico sulla crisi.

Il messaggio che emerge dalle sue dichiarazioni è quindi duplice:, anche quando questo può comportare conseguenze personali o professionali, dall'altro l'idea chesu questioni umanitarie.