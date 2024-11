Forrest Gump: nella prima versione dello script c'era anche la scimmia di Curioso come George, che Robert Zemeckis ha voluto tagliare

Pubblicazione: 14 novembre alle 16:00

Con Here, a gennaio nei cinema italiani (guarda il trailer), si sono riuniti il regista Robert Zemeckis e le star Tom Hanks e Robin Wright, a trent'anni da Forrest Gump.

In un'intervista video con EW, i tre hanno ricordato la lavorazione del cult del 1994, e a un certo punto Hanks ha raccontato un aneddoto sulla prima versione della sceneggiatura. “Ricordo la prima bozza [della sceneggiatura] di Eric Roth, era lunga tipo 179 pagine, c'erano questi angeli che volavano e paesaggi da sogno". Zemeckis è intervenuto così per aggiungere: ”Incluso [il protagonista] di! Una scimmia dei cartoni animati sulla spalla di Forrest che gli parlava”.

George di Curioso come George nasce come protagonista del libro per bambini scritto e illustrato da Margret Rey e H. A. Rey nel 1941, per poi arrivare sullo schermo nel nuovo millennio, in una serie animata e diversi film. In Forrest Gump, una vecchia edizione del volume è il libro preferito del protagonista, che sua madre gli legge e che lui leggerà in seguito a suo figlio. Nel film compare anche un pupazzo con le sue fattezze ma, con grande dispiacere di Wright, non la sua versione animata. La sua presenza nella sceneggiatura aveva portato i produttori a scegliere "il regista di [Chi ha incastrato] Roger Rabbit" per il film, che però poi si impose per tagliarla:

Ho letto la sceneggiatura di [Forrest Gump] e ho detto: “Mi piace, ma quella scimmia deve sparire”.

Quando Wright gli ha chiesto se fosse un problema di diritti, il regista ha risposto negativamente, sottolineando tutti gli altri modi in cui il personaggio appare nel film. Tuttavia, non ha spiegato la sua decisione di tagliare la versione animata.

Potete vedere l'intervista completa a seguire:

Trovate tutte le informazioni su Forrest Gump nella nostra scheda.