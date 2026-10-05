Francesca Fialdini contro Noemi Bocchi a Ballando, Ventura la difende: "Gelosetta anche tu?"
Francesca Fialdini critica Noemi Bocchi a Domenica In dopo il debutto a Ballando con le Stelle: "La prima a non parlare di Totti dovrebbe essere lei".
Il debutto televisivo di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle continua a far discutere. La compagna di Francesco Totti è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste della prima puntata del dancing show di Milly Carlucci, ma le sue parole hanno diviso il pubblico e scatenato un dibattito anche nello studio di Domenica In. Come da tradizione, Mara Venier ha dedicato uno spazio del suo programma al racconto della serata di Ballando, ospitando tra gli altri Francesca Fialdini e Simona Ventura, entrambe commentatrici e custodi del tesoretto del varietà del sabato sera. Ed è proprio durante questo confronto che è emersa una critica inaspettata e tagliente.
Ma secondo Fialdini c'è un problema di fondo. La conduttrice ha voluto sottolineare come le dichiarazioni della Bocchi non corrispondano fino in fondo ai fatti: "È tutto vero però la prima a non parlare più di Francesco dovrebbe essere lei. E invece è stata tutta la sera a dire che ha ballato per Francesco. Allora mettiti d'accordo. Se tu vieni e dici che hai un carico, cerchi di parlare di altro".
L'analisi della giornalista non si è fermata alla performance sulla pista da ballo, che ha riconosciuto essere stata ottima, ma si è concentrata sulle parole: "È stata bravissima ma sulle parole continua con le parole degli altri su di lei. Io non posso giudicare il ballo, io giudico le parole". Il rischio individuato da Fialdini è quello di alimentare attraverso Ballando con le Stelle proprio quel racconto dal quale Noemi dice di voler uscire. Una contraddizione che, se non risolta, potrebbe trasformarsi in un ritornello destinato a ripetersi puntata dopo puntata.
La battuta della Ventura ricalca quella già utilizzata la sera precedente con Barbara D'Urso, dopo le critiche mosse da quest'ultima a Ornella Muti e al suo ex maestro Pasquale La Rocca. Un modo per stemperare la tensione ma anche per riportare il discorso su un piano più leggero, quasi da rivalità sportiva più che da analisi critica.
Francesca Fialdini ha respinto l'accusa di gelosia, ribadendo che la sua osservazione voleva semplicemente invitare Noemi Bocchi ad andare oltre la sua storia d'amore con il Capitano, a costruirsi un racconto autonomo che non passi necessariamente attraverso Francesco Totti.
La questione rimane aperta e il pubblico è diviso. Da una parte c'è chi riconosce a Noemi Bocchi il merito di essersi messa in gioco in un momento delicato, accettando una sfida televisiva che inevitabilmente l'avrebbe esposta a giudizi e commenti. Dall'altra c'è chi, come Francesca Fialdini, nota una dissonanza tra le intenzioni dichiarate e il comportamento effettivo.