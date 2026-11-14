Francesco Totti a Belve, Fagnani prepara le domande scomode su Noemi Bocchi: cosa dirà il capitano?

Pubblicazione: 14 novembre alle 09:56

Il 24 novembre Francesco Totti potrebbe essere uno degli ospiti più attesi di Belve. L'ex capitano della Roma sarebbe pronto a sedersi di fronte a Francesca Fagnani, protagonista delle interviste senza filtri del programma Rai. Le indiscrezioni sulla sua partecipazione circolano da settimane e alimentano la curiosità del pubblico, soprattutto per le possibili rivelazioni sulla sua vita privata.

Dopo l'addio al calcio e la separazione da Ilary Blasi,, pubblicato lo scorso settembre. Tra i temi affrontati ci sono la fine del matrimonio, le tensioni familiari e l'incontro con Noemi Bocchi, la compagna con cui ha ritrovato la serenità sentimentale.

Uno dei temi più attesi riguarda proprio Noemi, attualmente sotto i riflettori anche per la partecipazione a Ballando con le Stelle. Nel libro Totti ha raccontato come è nata la loro conoscenza, legata alla passione comune per il padel e alla presentazione da parte di un amico. Dopo uno scambio di numeri e un periodo di frequentazione, tra i due è arrivato il primo bacio, un momento che l'ex calciatore ha descritto con particolare emozione.

"Il primo bacio è arrivato moltissimo tempo dopo. Vicino a Piazza del Popolo, in auto, come due ragazzini, nella penombra. C'avevo un po' di paura, ero emozionato per davvero", ha ricordato Totti. Nel suo racconto ha confessato anche i dubbi e l'agitazione di quel momento, paragonando quell'emozione a quella provata prima di un appuntamento decisivo, come il rigore contro l'Australia ai Mondiali del 2006. Parole che restituiscono un'immagine diversa dall'icona sportiva conosciuta dal pubblico.

Rimane da capire se, durante l'intervista con Francesca Fagnani, Totti parlerà anche di Ilary Blasi. La fine del loro matrimonio, durato vent'anni e dal quale sono nati tre figli, ha occupato a lungo le pagine dei giornali, tra dichiarazioni pubbliche, documentari e ricostruzioni della separazione., qualora la partecipazione venisse confermata.

La curiosità intorno alla possibile intervista nasce anche dalla possibilità di conoscere un Francesco Totti lontano dal campo da calcio, alle prese con sentimenti, fragilità e nuovi inizi. Belve rappresenta un contesto nel quale le domande di Francesca Fagnani potrebbero portare alla luce aspetti meno conosciuti dell'ex capitano. Il 24 novembre potrebbe essere l'occasione per ascoltare la sua versione su una delle vicende sentimentali più seguite degli ultimi anni.