Belve, la Rai rinvia il ritorno di Francesca Fagnani: salta la data di ottobre, ecco quando riparte

Pubblicazione: 13 ottobre alle 08:15

Belve, il programma di Francesca Fagnani, inizialmente atteso su Rai 2 per il 20 ottobre, non ripartirà nella data indicata dai palinsesti della televisione pubblica. La nuova stagione dovrebbe infatti debuttare martedì 24 novembre 2026, con uno slittamento di oltre un mese che cambia i piani degli spettatori e solleva qualche interrogativo sul futuro di uno dei programmi più riconoscibili della Rai.

La nuova data è stata anticipata da Adnkronos, secondo cui, ma con un ciclo autunnale che potrebbe essere più breve del previsto., anche se non è escluso che. Un numero ancora da confermare, così come resta da capire se il nuovo calendario comporterà ulteriori modifiche alla programmazione. Il rinvio è particolarmente significativo perché ilnon era una data circolata soltanto attraverso indiscrezioni.

Il ritorno di Belve era stato inserito nella programmazione autunnale della Rai, presentata nei mesi scorsi, e gli appuntamenti con Francesca Fagnani erano già tra quelli più attesi della stagione televisiva. La nuova collocazione al 24 novembre modifica quindi un calendario che sembrava ormai definito. Nonostante il cambio di programma, Francesca Fagnani è già al lavoro per preparare le nuove interviste. Per il momento, i nomi dei personaggi famosi che si accomoderanno sul celebre sgabello restano segreti, ma la ricerca degli ospiti sarebbe già cominciata.

Francesca Fagnani a Belve, fonte: Rai

Tra le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi figura anche quella di una possibile partecipazione di Francesco Totti, un'ipotesi che continua a suscitare curiosità ma che, almeno per ora, non ha ricevuto conferme ufficiali. Una certezza riguarda invece il ritorno delle interviste alle persone comuni, una delle novità introdotte nell'edizione precedente. La stessa conduttrice ha fatto sapere attraverso i social di essere impegnata nella selezione dei protagonisti dei cosiddetti provini nip, destinati a occupare la parte conclusiva delle puntate. Un esperimento che sembra dunque destinato a proseguire anche nella nuova stagione.

Sullo sfondo rimane poi una questione che: il. Durante l'estate erano circolate indiscrezioni su presunti malumori della giornalista e sulla possibilità di una separazione anticipata dall'azienda, anche. Si era parlato, in particolare, di, ma nessuna di queste ricostruzioni ha trovato una conferma ufficiale. La, al contrario, ha ribadito l'importanza della conduttrice per la propria offerta televisiva.

Il contratto in esclusiva di Fagnani sarebbe in scadenza nella primavera del 2027, una circostanza che lascia aperti gli interrogativi anche sull'eventuale ciclo primaverile di Belve. Sarebbe però prematuro collegare direttamente il rinvio a novembre alle indiscrezioni sui rapporti tra la giornalista e la Rai: non sono state comunicate ragioni ufficiali per lo slittamento. Per il momento, quindi, il ritorno di Belve non appare in discussione, ma il pubblico dovrà aspettare ancora qualche settimana per ritrovare le domande senza filtri di Francesca Fagnani. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, la data da segnare sul calendario è il 24 novembre, in attesa della conferma definitiva della Rai e dei primi annunci sugli ospiti.