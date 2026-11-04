Frozen 4, Disney cambia i piani: il film non uscirà più insieme a Frozen 3, ma c'è una buona ragione

Pubblicazione: 04 novembre alle 10:15

Manca poco più di un anno al ritorno più atteso nel regno di Arendelle. Frozen 3 debutterà nelle sale il 24 novembre 2027, riportando sul grande schermo Anna, Elsa, Kristoff e l'immancabile Olaf. Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff sono tutti confermati per quello che si preannuncia come un capitolo fondamentale della saga: il matrimonio tra Anna e Kristoff, accompagnato dall'arrivo di una nuova fidanzata per Olaf e soprattutto di un villain inedito i cui poteri potrebbero mettere in seria difficoltà persino Elsa.

Frozen II - Il regno di Arendelle - Disney

Ma c'è dell'altro. Mentre i fan ancora non conoscono tutti i dettagli della trama del terzo film, Disney ha già confermato che l'avventura non finirà lì., una notizia che sollevasul futuro del franchise e sulla strategia creativa della Casa di Topolino.

La conferma di un quarto capitolo era arrivata già nel 2023, quando Bob Iger aveva annunciato durante una conference call sugli utili che Frozen 3, Zootopia 2 e Toy Story 5 erano tutti in lavorazione. Insieme a loro, quasi come un colpo di scena, era stato rivelato che anche Frozen 4 era nei piani. Nel 2024 Jennifer Lee, sceneggiatrice e co-regista dei primi due film, ha ufficialmente firmato per scrivere e dirigere entrambi i nuovi capitoli, garantendo continuità creativa a una saga che ha ridefinito l'animazione Disney moderna.

Ma cosa sappiamo davvero di Frozen 4? Praticamente nulla, se non che esiste. E questo silenzio è strategico. Ed è qui che arriva il punto di svolta. Inizialmente Disney aveva pianificato un'uscita ravvicinata dei due film, quasi come un dittico da rilasciare rapidamente sul mercato. Jared Bush, Head of Animation di Disney, ha fornito alcune spiegazioni in merito a questo cambio di piani:

"All'inizio l'idea era: li metteremo fuori uno dopo l'altro, usciranno velocemente. Ma non è quello che stiamo facendo, per molte ragioni. Quando arrivi alla fine del film, devi sentirti come se avessi visto una storia completa. Deve essere qualcosa di appagante. Non significa necessariamente che tutto sia risolto, ma devi costruire qualcosa che sia degno della conclusione di un franchise così importante per le persone." -Jared Bush a Collider

Frozen II - Il regno di Arendelle - Disney

, come spiegato da Bush, è garantire che, oltre ache possa stare in piedi da sola. Un cambio di rotta significativo che testimonia quanto Disney vogliadi frammentare artificialmente, rischio concreto quando si pianificano sequel consecutivi.

Questa decisione ha implicazioni profonde. Significa che Frozen 4 non sarà semplicemente la "parte due" di Frozen 3, ma un film autonomo con una propria identità narrativa. La sfida per Jennifer Lee e il team creativo è doppia: da un lato concludere in modo soddisfacente il terzo capitolo, dall'altro lasciare spazio per evoluzioni future senza che il pubblico percepisca incompletezza o cliffhanger forzati.

La decisione di separare temporalmente i due film rappresenta anche un cambio di paradigma nel modo in cui Disney affronta i sequel delle sue proprietà animate più redditizie. Dopo anni di franchise planning aggressivo e universi cinematografici interconnessi, la Casa di Topolino sembra voler tornare a un approccio più tradizionale: un film alla volta, ognuno con la sua ragione d'essere artistica prima ancora che commerciale. Per ora i fan possono solo attendere, consapevoli che il viaggio verso i segreti di Arendelle è appena iniziato.