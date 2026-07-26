Futurama 14, Hulu svela il clamoroso ritorno di un personaggio che i fan aspettavano da anni

Pubblicazione: 26 luglio alle 09:30

L'equipaggio della Planet Express è tornato al San Diego Comic-Con e questa volta ha portato con sé sorprese che i fan aspettavano da anni. Hulu ha scelto l'evento più importante del calendario pop culture per svelare il trailer ufficiale della quattordicesima stagione di Futurama, in arrivo sulla piattaforma tra poco più di una settimana. E le anticipazioni non deludono: tra macchine del tempo a prova di idiota, invasioni aliene e vampiri spaziali, spunta anche il ritorno scioccante di un volto che mancava dall'era Comedy Central.

Sul palco del Comic-Con si è riunita la squadra al completo: il creatore della serie, lo showrunner e sceneggiatore capo David X., i produttori esecutivi, e naturalmente il cast storico con Billy West, John DiMaggio, Lauren Tom, Phil LaMarr, David Herman e Maurice LaMarche. Un parterre che ha confermato come, nonostante le cancellazioni e i rilanci, sia ormai una istituzione della serialità animata americana, capace di reinventarsi senza mai tradire la propria anima sarcastica e fantascientifica.

Le novità, però, non finiscono con la quattordicesima stagione. Durante il panel, Hulu ha infatti annunciato anche tre episodi speciali "XXXL-Sized", già in lavorazione e destinati ad arrivare a partire dal 2027. Si tratterà di avventure dalla durata estesa, pensate come eventi speciali indipendenti dalla serie regolare: il primo sarà dedicato al periodo natalizio, mentre gli altri due verranno distribuiti successivamente. Una scelta che conferma la volontà della piattaforma di continuare a investire sul futuro di Futurama, trasformando il ritorno della Planet Express in un appuntamento sempre più ricco per i fan di lunga data.

Comunque il trailer presentato in anteprima mondiale mostra subito le carte in tavola, con la quattordicesima stagione che promette di esplorare angoli dell'universo ancora sconosciuti all'equipaggio della Planet Express, tra pirati spaziali baldanzosi, carne cresciuta in laboratorio, truffe sexy e molto altro. Ma è una frase specifica a far drizzare le antenne ai fan di lunga data: il ritorno scioccante dell'amore perduto del Dottor Zoidberg. Stiamo parlando di Marianne, il personaggio apparso nell'ultima stagione trasmessa da Comedy Central e poi misteriosamente scomparso dai radar del revival su Hulu.

Finalmente, la serie sembra pronta a chiudere questo cerchio narrativo, regalando al povero Zoidberg – perennemente sfortunato in amore come nella vita – un momento di riscatto emotivo. Ma non è solo nostalgia: il filmato mostrato al Comic-Con è un concentrato di azione, pericolo e quella comicità stratificata che. Si apre con un letterale tuffo nel passato, quando ricompare, quella vista nell'episodio leggendario. Stavolta però c'è una novità: la macchina è stata resa a prova di idiota.

Ovviamente, sarà Fry a metterla alla prova, con tutte le conseguenze catastrofiche che possiamo immaginare. Il tono si fa subito apocalittico quando Hermes lancia un monito che gela il sangue: siamo di fronte alla fine della civiltà. Non si tratta di iperbole da sitcom, visto che il mondo della serie è assediato da minacce su ogni fronte: pirati spaziali, vampiri, invasori alieni, pop star rivoluzionarie. La situazione è talmente grave che i Nibbloniani – la razza antica e saggia a cui appartiene Nibbler – devono intervenire di nuovo, affidando a Fry, Leela e compagni l'ennesima missione impossibile per salvare l'esistenza stessa. Le immagini scorrono frenetiche: naufragi in stile Titanic, esecuzioni orchestrate dalla mafia robotica, inseguimenti al cardiopalma.

As part of Collider’s Exclusive Summer Preview event, we’re debuting your first look at #Futurama Season 14 ahead of its August 3 premiere on Hulu, with new episodes dropping every Monday. 🚀



The new season promises swaggering space pirates, lab-grown meat, sexy scams, and even… pic.twitter.com/PErPVSyzLB — Collider (@Collider) May 13, 2026

La stagione 14 sembra decisa a non risparmiare colpi, alternando gag irresistibili a momenti di tensione narrativa degni di una space opera. È il Futurama che conosciamo, quello capace di farti ridere mentre rifletti su temi esistenziali, quello che nasconde citazioni colte tra battute demenziali. Le immagini esclusive condivise nei mesi scorsi avevano già acceso la curiosità: il Professor Farnsworth alle prese con una diagnosi preoccupante, Nibbler misteriosamente scomparso. Ora il quadro si completa, mostrando una stagione ambiziosa, che non ha paura di alzare la posta in gioco. Del resto, Futurama è sempre stata una serie che ha saputo evolvere, stagione dopo stagione, mantenendo intatta la capacità di sorprendere.

Il ritorno su Hulu, dopo le precedenti incarnazioni su Fox e Comedy Central, ha dato nuova linfa alla serie. La piattaforma di streaming ha scommesso forte sul brand Animayhem, il blocco di animazione che raggruppa colossi come The Simpsons, Bob's Burgers e Family Guy. Ma Futurama ha probabilmente una marcia in più: un universo narrativo sconfinato, personaggi indimenticabili e una libertà creativa che le permette di spaziare dalla commedia pura alla fantascienza concettuale, dalla satira politica al dramma sentimentale.

Matt Groening e David X. Cohen hanno dimostrato ancora una volta di saper ascoltare i fan: il ritorno di Marianne non è solo un contentino: è il segno che gli autori ricordano ogni dettaglio della loro creatura, anche quelli apparentemente minori. In un'epoca in cui molti revival si limitano a riscaldare vecchie glorie, Futurama sceglie di andare avanti, costruendo su fondamenta solide senza temere il nuovo. La quattordicesima stagione debutterà su Hulu nel 2027, promettendo di portare con sé tutto quello che rende la serie speciale: umorismo intelligente, cuore pulsante, e quella capacità unica di farti affezionare a un robot alcolizzato, un granchio alieno depresso e un fattorino criogenizzato. Il futuro, ancora una volta, è già qui. E ha la faccia di Fry che combina disastri con una macchina del tempo.